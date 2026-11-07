Cracovie : cinq morts dans une fusillade, selon la police

Cinq personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d’une fusillade sur la place du Marché de Cracovie, samedi 7 novembre, selon le bilan policier diffusé dans l’après-midi. Un suspect a été blessé par les forces de l’ordre, interpellé puis transporté à l’hôpital. Ce bilan reste provisoire.
Des tirs dans le centre de Cracovie
Selon les premiers éléments communiqués par la police de Petite-Pologne, un homme entré en voiture sur la place a commencé à tirer sur des passants vers 15 heures, heure locale. Des policiers figurent parmi les blessés. Les secours et les forces de l’ordre sont intervenus dans le centre historique.
Le porte-parole régional des pompiers, Hubert Ciepły, a également décrit des tirs depuis un véhicule en mouvement. Les circonstances précises et la succession des faits doivent encore être établies par l’enquête.
Un bilan révisé dans l’après-midi
Les premières informations attribuées aux secours évoquaient deux morts et au moins dix blessés. Le bulletin policier relayé à 16 h 22, heure locale, a porté le nombre de morts à cinq et fait état de plusieurs blessés. Il s’agit de l’évolution des informations disponibles, pas de bilans à additionner.
Le ministère de l’Intérieur a confirmé l’interpellation du suspect et annoncé que le ministre Marcin Kierwiński se rendait sur place. Le premier ministre Donald Tusk a indiqué être tenu informé et a précisé que la police examinait le contexte et les circonstances de l’attaque.
Les autorités demandent de laisser travailler les secours
La municipalité a appelé le public à ne pas s’approcher des lieux d’intervention, à suivre les consignes des policiers et des secouristes et à composer le 112 en cas de danger. Les investigations se poursuivent sur place.
Les informations vérifiées à ce stade ne permettent pas d’établir les motivations du tireur. Aucune identité ni qualification terroriste ne peut être déduite du seul déroulement de la fusillade.
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