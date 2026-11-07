Iran : Washington crée la task force Iron Gate

Le commandement central américain met en place Iron Gate, une équipe basée à Tampa pour coordonner les efforts contre les approvisionnements iraniens sous sanctions. Les routes terrestres et la mer Caspienne sont visées. Les comptes rendus du communiqué évoquent environ vingt militaires et civils. Le dispositif porte sur les armes, les technologies à double usage et les revenus illicites. L’annonce ne précise pas encore de fermeture frontalière ni d’interception réalisée dans le cadre de cette nouvelle organisation.

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Le commandement central américain met en place une nouvelle équipe pour entraver les circuits d’approvisionnement de l’Iran par voie terrestre et par la mer Caspienne. Baptisée « Iron Gate », elle doit coordonner les services américains depuis Tampa, en Floride. L’information a été révélée samedi 7 novembre, sur la base d’un communiqué du commandement.

Iron Gate vise les routes iraniennes sous sanctions

Le dispositif porte sur les systèmes d’armes avancés, les technologies à double usage et les marchandises frappées de sanctions. Il vise aussi les revenus illicites qui peuvent alimenter ces échanges. Le périmètre annoncé ne correspond donc pas à une interdiction générale de tout commerce terrestre avec l’Iran.

Les comptes rendus du communiqué décrivent une équipe interne d’environ vingt militaires et civils. Son siège sera à Tampa, où elle travaillera avec d’autres administrations américaines. Cette organisation ne constitue pas l’annonce d’un déploiement de vingt personnes aux frontières iraniennes.

Un prolongement du dispositif maritime

L’amiral Brad Cooper, chef du CENTCOM, présente cette coordination comme un moyen de limiter la reconstitution des capacités militaires iraniennes. Il invoque notamment la remise en état des usines d’armement et le renouvellement des stocks.

Le commandement estime que son blocus naval a empêché des exportations de pétrole brut d’une valeur supérieure à 25 milliards de dollars. Ce montant reste une évaluation américaine. Les informations consultées ne permettent pas de le vérifier indépendamment.

La création d’Iron Gate élargit le champ de coordination aux passages terrestres et à la Caspienne. Elle ne documente pas, à elle seule, la fermeture d’un poste-frontière ni l’interception d’une cargaison sur ces axes.

Les modalités opérationnelles restent à préciser

L’annonce donne un nom, un lieu de coordination et des catégories de flux ciblés. Elle ne fournit pas de liste de pays partenaires, de nouveaux contrôles frontaliers ni de calendrier détaillé pour leur application. Aucun résultat opérationnel propre à cette équipe n’est encore présenté.

Les prochaines précisions attendues concernent les administrations associées, les moyens employés pour suivre les marchandises et les premières mesures effectivement prises sur les routes visées.

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