7 novembre 1933 : le Liban protège ses antiquités

Le 7 novembre 1933, l’arrêté 166/LR organise la protection des antiquités en Syrie et au Liban. Il définit les biens concernés, distingue les découvertes fortuites des fouilles autorisées et encadre les travaux sur les monuments. Ce texte adopté sous le mandat français fournit aussi des procédures d’inventaire et de classement. Son histoire éclaire la place de l’intérêt public dans la conservation du patrimoine, sans confondre le règlement d’origine avec les démarches administratives actuelles ou l’ensemble des règles adoptées depuis.

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Ce jour dans l’histoire du Liban. Le 7 novembre 1933, le Haut-Commissariat français adopte l’arrêté 166/LR sur les antiquités en Syrie et au Liban. Le texte définit les biens protégés, organise leur inventaire et soumet les fouilles à autorisation. La protection des antiquités libanaises dispose désormais d’un cadre détaillé. Quatre-vingt-treize ans plus tard, cette date permet de comprendre un choix durable : la conservation des vestiges relève d’un intérêt public, même lorsqu’ils se trouvent sur une propriété privée.

La date ne renvoie ni à une découverte spectaculaire ni à l’ouverture d’un musée. Elle marque une décision administrative prise sous le mandat français. Son objet est très concret : déterminer qui peut fouiller, qui possède les découvertes et quels travaux peuvent toucher un monument. Derrière ces règles se dessine une question toujours familière au Liban : comment préserver les traces du passé dans des territoires habités, cultivés et construits ?

La protection des antiquités libanaises en 1933

L’arrêté concerne alors la Syrie et le Liban, placés sous mandat français. Il appartient à un ensemble de décisions antérieures. Son préambule mentionne notamment le règlement de 1926 et des dispositions de 1927 sur le commerce des antiquités. Il ne crée donc pas la protection archéologique à partir de rien. Il rassemble et précise des mécanismes qui touchent les découvertes, les monuments, les collections et les recherches.

Trois dates doivent être distinguées. L’arrêté porte celle du 7 novembre 1933. Sa référence de publication renvoie au Bulletin officiel du 30 novembre. Une édition imprimée du règlement porte ensuite la mention Beyrouth, 1935. Cette dernière date figure sur la page de présentation du document, mais elle ne constitue pas sa date d’adoption.

La base internationale des législations patrimoniales retient bien le 7 novembre 1933 pour ce texte applicable au Liban. Cette précision compte pour une éphéméride. Elle évite de confondre la décision, sa publication administrative et la fabrication ultérieure d’un exemplaire destiné aux services ou aux lecteurs.

Le seuil de 1700 et ses exceptions

Le premier article fournit une définition large. Les productions de l’activité humaine antérieures à 1700 entrent dans la catégorie des antiquités, quelle que soit leur civilisation. Le critère ne se limite donc pas aux temples romains ou aux objets phéniciens. Il permet d’inclure des vestiges d’époques et de traditions différentes.

Le même article prévoit une ouverture pour certains biens immobiliers postérieurs à 1700. Leur conservation doit présenter un intérêt public historique ou artistique. Leur inscription à l’inventaire général des monuments historiques les fait entrer dans le dispositif. L’ancienneté constitue ainsi un premier repère, mais elle n’épuise pas la question patrimoniale.

Le règlement distingue ensuite les antiquités immobilières des antiquités mobilières. La première catégorie comprend les édifices, leurs restes et les vestiges enfouis. Elle englobe aussi les tells, ces accumulations de traces d’occupation humaine. Des grottes ou des roches portant des inscriptions et des sculptures figurent également dans la définition. Les objets travaillés par l’homme qui n’entrent pas dans cette catégorie relèvent des biens mobiliers.

Ce découpage a des conséquences pratiques. Préserver un mur ancien, une inscription fixée dans une paroi ou un objet transportable ne demande pas les mêmes décisions. Le texte organise donc plusieurs procédures, plutôt qu’une interdiction unique appliquée indistinctement à tous les biens.

Une découverte privée intéresse aussi l’État

Le règlement accorde une place centrale aux découvertes fortuites. Un vestige peut apparaître pendant un chantier ou un travail agricole, sans recherche archéologique préalable. Les articles 9 et 11 imposent alors une déclaration dans les vingt-quatre heures auprès de l’autorité administrative la plus proche. Celle-ci doit prévenir les responsables des antiquités et du musée compétent.

La déclaration concerne aussi bien les découvertes immobilières que les objets mobiliers. Elle doit permettre à l’administration d’identifier le bien avant sa dispersion ou sa transformation. Dans cette logique, trouver un objet ne suffit pas à régler immédiatement la question de sa propriété.

Le texte prévoit des situations différentes selon le lieu et la nature de la découverte. Il reconnaît des droits privés, tout en organisant ceux de l’État. Pour certains objets mobiliers découverts fortuitement, il définit notamment un droit d’acquisition dans un délai déterminé. Il prévoit également des procédures d’indemnisation dans certaines situations. Cette architecture contredit une lecture trop simple selon laquelle chaque bien ancien relèverait automatiquement du même régime.

Ces dispositions décrivent ici le règlement historique. Elles ne constituent pas un guide des démarches administratives à suivre en 2026. Les règles ultérieures, les compétences actuelles et la situation précise d’un bien doivent être vérifiées séparément.

Inventorier, classer, encadrer les travaux

L’arrêté organise un inventaire général des monuments historiques dans chaque État. Le registre doit réunir des biens publics, mais aussi des propriétés privées ou communautaires présentant un intérêt historique ou artistique. L’inscription donne une existence administrative au monument et permet d’informer son propriétaire des contraintes correspondantes.

Le classement constitue une autre étape. Le règlement prévoit une décision du chef de l’État, sur proposition ou après avis du responsable des antiquités. Pour un immeuble classé, destruction, déplacement, restauration et modification ne peuvent se traiter comme des travaux ordinaires. Le service compétent doit intervenir.

La protection peut aussi toucher l’environnement immédiat du monument. Des terrains ou bâtiments voisins peuvent être concernés afin de dégager un édifice ou de préserver son caractère. Le dispositif reconnaît ainsi que l’intérêt d’un vestige dépend parfois de ce qui l’entoure. Une construction nouvelle peut affecter un monument sans en retirer une seule pierre.

L’article 19 relie même les antiquités à l’aménagement des villes. Il prévoit l’intervention du service dans les plans d’extension et d’embellissement. Pour les localités où l’intérêt archéologique domine, il lui attribue un rôle renforcé. La protection du patrimoine entre ainsi dans la fabrication de l’espace urbain, au-delà de la seule gestion des musées.

Fouiller devient une activité autorisée et documentée

Le titre consacré aux fouilles soumet les recherches à une autorisation. Le règlement réserve les demandes à des organismes savants poursuivant un objectif scientifique. Le responsable des travaux doit apporter des garanties d’expérience archéologique. Le dossier doit identifier le site, le programme de recherche et la personne chargée de la direction.

Cette exigence distingue la recherche organisée de la simple quête d’objets. Le vestige possède une valeur qui dépasse son apparence ou son prix. Sa localisation, les autres éléments découverts à proximité et les conditions de sa mise au jour contribuent à son interprétation. L’encadrement des fouilles cherche à préserver cette dimension documentaire.

Le système reste celui du mandat. Le Haut-Commissaire intervient dans les autorisations et les contrats de concession. Présenter le texte comme une décision de la République libanaise indépendante effacerait donc son contexte institutionnel. Sa lecture éclaire à la fois la construction d’outils patrimoniaux et l’autorité politique qui les administrait.

Un héritage visible dans les dossiers patrimoniaux

Le règlement de 1933 apparaît ensuite dans des documents internationaux consacrés aux sites libanais. Le dossier d’inscription de la vallée de la Qadisha mentionne l’arrêté 166/LR parmi les instruments de protection. Une mission consacrée à Tyr en 2012 le cite également, avec les textes d’urbanisme et les dispositions locales qui complètent le cadre juridique.

Ces références montrent une continuité administrative. Elles ne prouvent pas que chaque monument bénéficie du même niveau de protection, ni que le seul arrêté règle tous les conflits. Un dispositif général doit se traduire par des inventaires, des décisions de classement, des plans et des moyens de conservation.

Le document permet enfin de retrouver des informations très concrètes. Son article 50 prévoit la communication des listes aux services fonciers et leur affichage dans les administrations locales. La protection doit pouvoir être connue, et pas seulement décidée. Pour retracer l’histoire d’un monument libanais, le règlement du 7 novembre 1933 ouvre ainsi une piste précise : retrouver son inscription, son éventuel classement et les limites du bien effectivement protégé.

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