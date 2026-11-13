Créances à risque : le poids des grands crédits

Dans les données de la Banque du Liban pour octobre 2025, les expositions supérieures à 50 milliards de livres concentrent 87,9 % du portefeuille étudié et 89 % des créances classées à risque. Leur poids commande largement le résultat consolidé. Ce décryptage explique pourquoi une baisse de ratio peut accompagner une hausse des montants à risque, ou inversement, et pourquoi ces statistiques ne mesurent ni les pertes définitives ni la situation individuelle de chaque banque ou de ses emprunteurs.

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Dans les données de la Banque du Liban pour octobre 2025, les expositions supérieures à 50 milliards de livres concentrent 87,9 % du portefeuille étudié et 89 % des créances classées à risque. Ce poids explique pourquoi une amélioration sur les petits montants ne suffit pas à modifier l’indicateur global. Il montre aussi pourquoi le recul d’un ratio ne prouve pas toujours une amélioration des remboursements.

Le dossier des créances à risque au Liban ne se résume pas à une moyenne. La revue macroéconomique de la BDL consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, compare plusieurs tranches entre février et octobre. Elle permet d’observer simultanément la composition du portefeuille et les changements intervenus dans chaque groupe. Ces données datées ne constituent pas une évaluation actuelle de chaque banque.

Créances à risque au Liban : respecter le périmètre du chiffre

La BDL regroupe ici les prêts des catégories de risque 4, 5 et 6. Elle rapporte leur montant aux expositions de son périmètre, en précisant que le dénominateur exclut les créances dépréciées désignées comme « credit-impaired loans ». Selon cette définition, le ratio atteint 86,3 % en octobre 2025, comme en février.

Ce taux n’est donc pas une proportion de tous les actifs du système bancaire. Il ne signifie pas que 86,3 % des déposants auraient perdu leur épargne, ni que cette même part des montants concernés sera définitivement irrécouvrable. Il décrit une classification et un périmètre précis. Une comparaison avec un autre pays exigerait d’abord de vérifier que les définitions sont identiques.

Le classement d’une créance renseigne sur son risque. La perte finale dépend aussi des remboursements futurs, des garanties, des coûts et des délais de recouvrement. Sans examen des dossiers, le ratio agrégé ne permet pas d’estimer ce qui sera effectivement récupéré. Il ne permet pas davantage d’attribuer une responsabilité individuelle.

Pourquoi une baisse peut venir du dénominateur

Dans la tranche inférieure à 10 milliards de livres, le ratio passe de 78,4 % à 69,9 %. La baisse atteint 8,5 points de pourcentage. Pourtant, le montant des créances à risque ne diminue que d’environ 3 %, tandis que les expositions totales de cette tranche augmentent de 9 %. L’amélioration du rapport provient donc largement de l’augmentation du dénominateur.

Un exemple purement pédagogique aide à comprendre ce mécanisme. Si un portefeuille contient 80 de créances à risque sur 100 d’expositions, son ratio est de 80 %. Si les créances à risque restent à 80 mais que les expositions passent à 110, le ratio descend à 72,7 %. Aucune créance à risque n’a été remboursée dans cet exemple. Les nombres illustrent un calcul, pas une banque réelle.

La tranche de 10 à 20 milliards de livres présente un cas encore plus net. Son ratio recule de 83,4 % à 80 %, alors que le montant des créances à risque augmente de 1 %. Le total des expositions progresse plus vite, de 6 %. La baisse du pourcentage coexiste donc avec une hausse du montant classé à risque.

Tranche, en milliards de livres Ratio en février 2025 Ratio en octobre 2025 Moins de 10 78,4 % 69,9 % De 10 à 20 83,4 % 80,0 % De 20 à 30 86,7 % 85,8 % De 40 à 50 86,8 % 88,0 % Plus de 50 86,8 % 87,4 %

Ces tranches sont exprimées en milliards de livres, pas en dollars. Le tableau présente une sélection des catégories documentées ; il ne constitue pas une liste de banques ni un classement d’entreprises. Les chiffres ne donnent pas le nombre d’emprunteurs correspondant à chaque montant.

Le poids déterminant des plus grandes expositions

Dans la tranche supérieure à 50 milliards de livres, le montant des créances à risque baisse de 3,1 %. Mais les expositions diminuent davantage, de 3,7 %. Le ratio monte donc de 86,8 % à 87,4 %. C’est le mouvement inverse de celui des petites tranches : une diminution du montant à risque peut accompagner une dégradation du pourcentage.

Ce groupe domine le résultat consolidé parce qu’il représente près de neuf dixièmes des expositions étudiées. Une moyenne du secteur est pondérée par les montants. Elle n’accorde pas le même poids à chaque tranche ou à chaque emprunteur. L’évolution d’un ensemble très important peut ainsi neutraliser les progrès enregistrés ailleurs.

La BDL présente une simulation pour mesurer cette sensibilité : réduire de 20 % les créances à risque de la plus grande tranche, en maintenant constantes les expositions totales, ferait passer le ratio global de 86,3 % à environ 70,9 %. Ce calcul n’est ni un objectif annoncé ni une prévision de remboursement. Il isole l’effet du groupe dominant sous une hypothèse explicite.

La moyenne ne remplace pas l’examen des dossiers

Le maintien du ratio global à 86,3 % entre février et octobre masque donc des mouvements différents. Certains montants diminuent, d’autres augmentent ; les tailles des portefeuilles changent également. Pour suivre la qualité des crédits, il faut lire ensemble le taux, son numérateur et son dénominateur.

Le communiqué des services du FMI du 13 février 2026 soulignait, dans le dossier distinct de la restructuration bancaire, la nécessité d’un processus indépendant, transparent et efficace. Les statistiques agrégées ne peuvent pas remplacer cette évaluation. Deux établissements exposés à des portefeuilles différents ne présentent pas nécessairement la même capacité de récupération, même lorsque la moyenne nationale paraît stable.

Le prochain élément utile sera donc une information suffisamment détaillée sur les mouvements du portefeuille : remboursements, nouvelles classifications, sorties et garanties. Les données de 2025 établissent déjà un point précis : le poids des plus grandes expositions commande largement l’indicateur global, tandis que les variations de pourcentage doivent être séparées des variations des montants à risque.

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