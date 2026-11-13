Hôpital Nasser : MSF décrit des services hors service

Médecins sans frontières décrit les conséquences de la frappe de la nuit du 11 au 12 novembre sur l’hôpital Nasser, à Khan Younès. Les urgences, la radiologie, le laboratoire et le bloc opératoire sont hors service selon son communiqué. L’organisation rapporte six morts et 52 blessés. Israël affirme avoir visé un commandant du Hamas, qui dément l’usage militaire du complexe. Le suivi porte sur les capacités de soins touchées, et non sur une nouvelle frappe le 13 novembre.

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Médecins sans frontières décrit une nouvelle dégradation des soins à l’hôpital Nasser, à Khan Younès, après la frappe israélienne de la nuit du 11 au 12 novembre 2026. Dans son communiqué du 12 novembre, l’organisation indique que les urgences, la radiologie, le laboratoire et le bloc opératoire sont hors service. Elle rapporte six morts et 52 blessés.

À l’hôpital Nasser, des capacités essentielles touchées

Selon MSF, un enfant et un chirurgien figurent parmi les personnes tuées. L’organisation, installée dans un bâtiment distinct, précise avoir opéré trois blessés, dont deux médecins. Elle signale aussi d’importants dégâts dans les services d’hospitalisation et affirme qu’aucun avertissement n’a précédé l’attaque.

Ce constat concerne un établissement de référence pour le sud de Gaza, desservant environ 1,3 million de personnes selon l’association. Il décrit l’état des services au moment du communiqué, sans annoncer la fermeture complète du complexe ni préciser une date de remise en fonctionnement.

Six morts dans des bilans distincts

Le Centre palestinien pour les droits humains confirme, dans son relevé du 12 novembre, six décès dans le bâtiment de chirurgie. Ses enquêteurs recensent 25 blessés, parmi les personnels, les patients et leurs accompagnants. Ce chiffre diffère des 52 blessés rapportés par MSF. Les deux organisations ne détaillent pas, dans leurs publications, les raisons de cet écart.

Le centre identifie notamment le chirurgien Rizk Abou Chouaira et un garçon de 13 ans parmi les victimes. Il situe les dégâts dans le bâtiment al-Yassine, où des patients recevaient des soins. Les nombres de blessés issus de ces relevés ne s’additionnent pas.

Israël revendique une cible du Hamas

L’armée israélienne a confirmé la frappe le 12 novembre. Elle affirme avoir visé Mohamed Abou Ismail, présenté comme le commandant de la brigade du Hamas à Khan Younès, ainsi que d’autres membres du mouvement. Elle accuse ce dernier d’utiliser le complexe comme quartier général. Le Hamas dément cet usage militaire. La mort du responsable visé n’était pas confirmée dans les informations disponibles jeudi.

Des médecins et témoins ont décrit deux missiles traversant le toit d’un bâtiment de cinq étages. Le médecin Ayman Abou Obeid, blessé pendant sa garde de nuit, a raconté une explosion dans la pièce où il dormait. Les salles endommagées contenaient du matériel médical et du mobilier ensevelis sous la poussière.

MSF rappelle avoir signalé en janvier la présence d’hommes armés dans certaines parties du complexe, hors des espaces où elle intervenait. Elle dit avoir récemment transmis de nouveaux signalements aux autorités compétentes. L’association exige la protection des patients et des soignants.

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