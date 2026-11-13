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Pompiers de Beyrouth : Hajjar saisi de la crise des soins

· 3 min de lecture · 32 vues

Après la mobilisation du 12 novembre, Hajjar reçoit le gouverneur et le maire. La couverture médicale reste au cœur des demandes des pompiers, sans accord financier annoncé.

Pompiers de Beyrouth : crise des soins et réunion au ministère de l’Intérieur. Véhicules de la caserne, photographie d’archive publiée en mai 2023.
Véhicules à la caserne de la Quarantaine, photographie publiée dans le reportage du 4 mai 2023. Date exacte de prise de vue non renseignée. Cette archive ne montre pas la mobilisation du 12 novembre 2026. Photo entière conservée, habillage Libnanews. © Nathalie Duplan – Valérie Raulin / photothèque Libnanews
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La couverture médicale des pompiers de Beyrouth est au cœur d’une crise qui a conduit le ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar, à recevoir le gouverneur Marwan Abboud et le maire Ibrahim Zeidan, jeudi soir 12 novembre. Le ministère confirme avoir examiné leurs revendications et les événements survenus à la municipalité, sans annoncer de règlement financier ni de date de sortie de crise.

Les soins et les équipements au centre du conflit

Les pompiers réclament une meilleure prise en charge des soins et de l’hospitalisation, ainsi que le versement de l’indemnité d’habillement. Une première mobilisation avait eu lieu le 6 novembre devant le siège du gouvernorat. Le mouvement a repris le 12 novembre, tandis qu’une réunion du conseil municipal était attendue.

Le commandant du corps, le général Maher Ajouz, a expliqué dans des déclarations à la presse que les agents ne pouvaient plus supporter la différence entre les factures hospitalières et les montants couverts. Il a annoncé un retrait dans les casernes et la suspension des missions ordinaires jusqu’au règlement du dossier médical, affirmant que le gouverneur avait donné son accord.

La continuité des secours reste un enjeu distinct

Maher Ajouz a évoqué le recours aux équipes de la Défense civile et s’est dit prêt à assurer des missions de renfort à leur demande. Cette position ne permet pas de conclure à un arrêt de tous les secours dans Beyrouth. Elle souligne en revanche la nécessité de distinguer le mouvement des pompiers municipaux du fonctionnement des autres services d’urgence.

Le commandant a aussi indiqué que le traitement des revendications nécessitait des démarches juridiques et administratives. Il n’a pas donné d’échéance ferme pour leur aboutissement.

Hajjar appelle à des solutions et au respect des procédures

Dans son communiqué officiel du 12 novembre, le ministère indique qu’Ahmad Hajjar a demandé des solutions concrètes garantissant les droits des membres du corps des pompiers et de la garde municipale. Il a souligné leur rôle dans la protection des habitants et la réponse aux accidents et aux situations d’urgence.

Le ministre a également insisté sur le respect des règles légales et administratives dans l’expression des revendications, ainsi que sur la préservation du fonctionnement des institutions publiques. Ce double message ne constitue ni une acceptation chiffrée des demandes ni l’annonce d’un accord avec les agents.

Une difficulté documentée depuis plusieurs années

Les témoignages recueillis à la caserne de la Quarantaine en mai 2023 décrivaient déjà des soins difficilement accessibles et des uniformes que les agents devaient financer eux-mêmes. Ces constats anciens éclairent l’origine du conflit, mais les salaires et les moyens matériels d’alors ne peuvent pas être présentés comme les chiffres de novembre 2026.

Le dossier actuel porte donc à la fois sur les droits sociaux des agents et sur l’organisation des interventions pendant leur mobilisation. Le communiqué ministériel ne précise encore ni le coût de la solution envisagée, ni son financement, ni les modalités de son application.

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