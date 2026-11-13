Revue de presse du 13 novembre : les choix de l’après-FINUL

L’après-FINUL domine les journaux du 13 novembre, entre consultations de Nawaf Salam, réserves libanaises et propositions internationales. Le Parlement vote des financements tout en renvoyant plusieurs projets. Les débats sur les dépôts, les impayés d’EDL et le programme Aman croisent les difficultés sociales. La presse explore aussi les pertes agricoles, les services numériques, la justice familiale, les initiatives étudiantes, les expositions et les rendez-vous sportifs, sur fond de tensions régionales persistantes et de négociations incertaines.

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À la une : l’après-FINUL concentre les désaccords sur la souveraineté

Une nouvelle présence internationale encore à définir

La succession de la FINUL domine les pages politiques du 13 novembre 2026. Ad Diyar, Al Akhbar, Al Joumhouria et Asharq Al Awsat décrivent des consultations qui portent autant sur la mission d’une future force que sur son cadre juridique. Les termes ne recouvrent pas les mêmes fonctions. Une présence internationale chargée d’observer les incidents ne se confond pas avec un mécanisme destiné à vérifier l’application d’un accord. Le contrôle, la transmission des rapports et la liaison entre les parties constituent encore d’autres responsabilités. Les journaux placent ces choix au centre des échanges attendus avec Washington. Aucun ne fournit cependant le texte d’un mandat définitivement adopté. La visite de Mike Waltz, représentant américain auprès des Nations unies, annoncée pour le lundi 16 novembre, apparaît comme la prochaine échéance. Al Joumhouria du 13 novembre rapporte que Nawaf Salam attend ses propositions. Le Premier ministre, selon une source gouvernementale citée par le quotidien, mène des consultations pour préparer une position sur le Sud. Le journal rattache cette réflexion à sa rencontre avec António Guterres à Antalya, en marge de la COP31. Il souligne surtout deux objections attribuées aux autorités libanaises : une coordination directe entre les armées libanaise et israélienne, et le recours à des sociétés privées de sécurité. Cette seconde hypothèse est rapprochée de précédents irakiens. Elle demeure une option rapportée par une source, non un marché annoncé. Le gouvernement chercherait plutôt à préserver les fonctions d’observation, de rapport et de communication. La réduction de l’escalade formerait l’autre axe de sa démarche. Le débat ne porte donc pas uniquement sur le nombre d’hommes susceptibles de rester au Sud. Il concerne la chaîne de responsabilité, les interlocuteurs de l’armée et la portée politique des comptes rendus. Dans cette présentation, la position libanaise reste en préparation. Les réserves décrites ne valent pas accord sur une solution de remplacement.

Ad Diyar du 13 novembre 2026 présente plusieurs formules envisagées dans les milieux diplomatiques. Le quotidien évoque notamment une présence européenne et une mission d’observateurs. Il rapporte aussi des discussions sur la poursuite d’une composante maritime allemande. Les cadres cités varient, entre arrangement bilatéral et autre architecture de coopération. Le journal ne présente pas ces possibilités comme des engagements déjà conclus. Cette diversité explique la place donnée aux négociations précédant la visite américaine. Les tâches terrestres et maritimes ne sont d’ailleurs pas interchangeables. Une surveillance côtière ne répond pas, à elle seule, aux questions posées par les incidents frontaliers ou les rapports entre les deux armées. Dans Asharq Al Awsat du même jour, Paula Astih aborde précisément la difficulté d’articuler les différentes missions. Elle recueille les analyses de Khalil Hélou et d’Adel Yammine. Le premier insiste sur les difficultés d’une fusion entre des fonctions relevant de cadres différents. Le second examine les voies juridiques et les risques de conflits de compétence. Leurs analyses placent côte à côte la résolution 1701 et l’accord-cadre discuté dans le débat politique. Elles n’établissent ni l’abrogation de la résolution ni l’adoption d’un nouveau dispositif. Le quotidien rappelle aussi les discussions internationales des jours précédents, dont celles du G7. Ce soutien diplomatique à une architecture durable ne fournit pas encore sa composition. Ainsi, les journaux décrivent une même urgence tout en dessinant des solutions parfois éloignées. Les effectifs, les pouvoirs et les modalités de contrôle restent liés. Un contingent limité peut recevoir une mission étroite ou des responsabilités politiques importantes. À l’inverse, un accord de principe sur une présence étrangère ne règle pas les procédures de constatation des violations.

La demande libanaise au Conseil de sécurité au cœur du débat

Al Akhbar du 13 novembre 2026 déplace la discussion vers l’origine éventuelle d’une saisine du Conseil de sécurité. Dans son article, Mayssam Rizk rapporte une volonté américaine d’obtenir une demande officielle de Beyrouth. Selon cette lecture, l’accord-cadre pourrait ainsi être intégré dans une nouvelle résolution internationale. Le journal soutient que Washington chercherait une initiative présentée comme un choix de l’État libanais. L’argument est politique : une demande libanaise modifierait les conditions dans lesquelles la Russie et la Chine examineraient le projet. Le quotidien estime qu’elle rendrait plus difficile leur opposition. Il ne rapporte toutefois ni dépôt d’une demande ni décision russe ou chinoise. Le droit de veto ne disparaîtrait pas du fait de l’origine du texte. Le propos porte sur le coût diplomatique de son usage, tel que l’analyse le journal. Cette distinction donne tout son sens à la controverse. Une mission demandée par Beyrouth pourrait être défendue comme une réponse à ses besoins. Ses détracteurs y verraient, au contraire, la validation libanaise d’un cadre conçu ailleurs. Al Akhbar développe cette seconde lecture. Le quotidien examine également les responsabilités constitutionnelles des institutions libanaises. Il évoque l’article 52 et la différence entre un accord international et une mission présentée comme technique. Selon la forme retenue, les compétences du président de la République, du gouvernement et du Parlement peuvent être au centre du débat. Le journal n’apporte pas de décision juridictionnelle tranchant ce point. Son article témoigne plutôt de la bataille politique qui accompagne déjà les discussions diplomatiques. Le contenu du futur mécanisme et la procédure suivie pour l’accepter deviennent deux sujets distincts. Une même fonction de surveillance peut ainsi susciter des réactions différentes selon son fondement et son autorité de tutelle.

Dans les autres titres du 13 novembre 2026, le débat sur l’après-FINUL rejoint celui du rôle de l’État. Asharq Al Awsat et Al Sharq rapportent les propos de Joseph Aoun sur une souveraineté exercée par les forces armées libanaises. Ils les replacent dans ses rencontres du 12 novembre. Al Liwa’ rapporte pour sa part l’insistance du ministre de la Justice, Adel Nassar, sur l’application des décisions gouvernementales concernant les activités militaires du Hezbollah. Ces positions coexistent avec celles rapportées par Al Bina, où des responsables du Hezbollah défendent le maintien des armes face à ce qu’ils décrivent comme une menace existentielle. Les journaux ne décrivent donc pas une position intérieure unifiée derrière les démarches extérieures. Les divergences concernent le partage des responsabilités après le départ de la force onusienne, mais aussi l’autorité qui décide de la guerre. La séance parlementaire du 12 novembre a rendu cette fracture visible. Plusieurs quotidiens reprennent l’échange entre Samy Gemayel et Nabih Berri à propos des déclarations attribuées à Mohammad Bagher Ghalibaf. « Nous sommes libres », répond le président de la Chambre. Cette réplique figure dans un débat où le lien entre les fronts libanais et iranien reste contesté. En parallèle, Al Sharq et Al Bina évoquent les données remises à la présidence par le CNRS-Liban. Cartes, relevés des infrastructures et documentation des dégâts concernent la reconstruction du Sud. Ces travaux montrent l’autre face du dossier : les choix diplomatiques touchent des villages, des routes et des services déjà endommagés.

Politique locale : le Parlement vote des financements et renvoie plusieurs projets

Électricité et protection sociale au premier plan

La séance parlementaire du 12 novembre occupe les comptes rendus d’Al Liwa’, d’Al Sharq, d’Ad Diyar et d’Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026. Les dossiers financiers y tiennent une place centrale. Le crédit de 8 950 milliards de livres, présenté comme l’équivalent de 100 millions de dollars, doit couvrir une partie des dettes des administrations envers Électricité du Liban. Al Sharq précise la destination de ces fonds. Il s’agit de factures dues à l’établissement public. Le vote ne porte donc pas sur la construction d’une centrale ou sur un programme autonome de production. Cette distinction explique plusieurs interventions rapportées dans les journaux. Les députés discutent du recours aux crédits exceptionnels, du recouvrement et de la gestion de l’opérateur. Ad Diyar rapporte notamment les réserves de Gebran Bassil sur les financements demandés et les dettes accumulées. Samy Gemayel défend pour sa part une organisation décentralisée faisant davantage place au secteur privé. Ces positions proposent des réponses différentes à une difficulté commune : l’État doit financer son opérateur tout en réglant ses propres impayés. Dans Al Bina du 13 novembre, Hassan Fadlallah réclame des explications sur la consommation des crédits et l’utilisation des prêts. Le quotidien rapporte ses objections aux montants soumis à la Chambre. Cette intervention ne constitue pas un constat de détournement. Elle relève du contrôle politique des dépenses. Les journaux rendent ainsi compte d’un vote acquis, mais aussi d’un désaccord persistant sur les instruments de financement. La somme destinée à EDL répond à un besoin de trésorerie identifié. Elle ne règle pas l’ensemble des débats sur la collecte des factures, les pertes du réseau ou la transformation de l’établissement.

Le financement solaire représente un autre volet de la séance. Al Sharq et Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026 parlent d’une enveloppe de 20 millions de dollars pour des prêts aux particuliers. Al Liwa’ décrit, lui, un dispositif destiné aux petites et moyennes entreprises, avec Kafalat. Cette différence entre les récits empêche de présenter une catégorie unique de bénéficiaires comme définitivement établie par la presse du jour. Les titres concordent en revanche sur la présence du dossier solaire parmi les décisions financières examinées. Le montant ne constitue pas une aide automatiquement versée à tous les ménages. Les bénéficiaires et les modalités relèvent du mécanisme adopté. Le filet de sécurité sociale figure également dans les textes rapportés. Al Sharq mentionne le projet de renforcement financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Al Akhbar consacre un développement spécifique au nouveau prêt de 200 millions de dollars pour Aman. Le journal replace ce financement dans une suite d’emprunts et dans les besoins des budgets à venir. La portée sociale du vote dépasse donc la seule annonce d’un montant. Elle engage la continuité des versements et la capacité du budget libanais à reprendre progressivement leur financement. Ad Diyar et Asharq Al Awsat citent aussi l’adoption de la coopération financière militaire avec la Turquie. L’accord sur les services aériens avec la Côte d’Ivoire figure dans les mêmes comptes rendus. Ces textes appartiennent à des domaines différents, malgré leur examen lors d’une même séance. Le soutien militaire, le transport aérien, les prêts énergétiques et la protection sociale répondent à des objectifs distincts. Leur juxtaposition souligne la diversité de l’ordre du jour, qui comptait 31 points selon Asharq Al Awsat. La séance ne les a pas tous épuisés.

Les renvois maintiennent plusieurs dossiers ouverts

Les comptes rendus du 13 novembre 2026 accordent une place importante aux projets non définitivement tranchés. Al Sharq décrit le renvoi au gouvernement du texte qui prévoyait l’annulation de trois prêts. Ils concernent la route côtière du Sud, l’alimentation en eau du Grand Beyrouth liée au dossier de Bisri, et la faculté de santé de Fanar. Ce renvoi n’équivaut pas à une annulation définitive des financements. Il laisse au gouvernement la responsabilité de reprendre son projet. Ad Diyar rapporte les questions de Gebran Bassil sur les raisons de l’abandon envisagé. La controverse porte donc sur le sort de projets territoriaux et de conventions de financement. Elle ne se réduit pas à une opposition générale entre partisans et adversaires des prêts. Al Liwa’ évoque aussi les discussions sur le financement de la route de Bqerqacha à Bcharri. Le journal rapporte un débat sur la répartition des investissements entre les régions. La question de l’équilibre territorial accompagne ainsi celle des crédits disponibles. Les projets scolaires, universitaires, routiers ou hydrauliques n’ont pas les mêmes bénéficiaires ni les mêmes calendriers. Leurs défenseurs réclament des explications propres à chacun. Les comptes rendus font également apparaître le dossier des constructions irrégulières, celui de certains frais liés au remboursement anticipé des prêts au logement, et des questions touchant à la responsabilité pénale. Ces textes ne peuvent être ramenés au seul ensemble des décisions financières. La presse les inscrit dans une séance dense, où les interventions ont parfois dépassé le projet immédiatement examiné. Al Liwa’ indique que la séance s’est achevée après la perte du quorum. L’ensemble de l’ordre du jour n’a donc pas été transformé en lois par un vote global. Certains dossiers ont avancé, d’autres ont été renvoyés, et d’autres encore restent à traiter.

Le soutien aux chauffeurs du transport public illustre cette différence de statut. Al Sharq du 13 novembre 2026 indique que le projet portant sur 1 450,8 milliards de livres pour trois mois a été renvoyé à la commission des Travaux publics et des Transports. Le montant discuté ne correspond donc pas à une aide nouvelle déjà distribuée. Le renvoi prolonge l’examen parlementaire. Il maintient ouvertes les questions liées au financement et aux modalités du soutien. Ad Diyar rapporte également le passage en commission d’un projet consacré à la transformation numérique. Ces décisions de procédure sont moins spectaculaires qu’un vote de crédit. Elles déterminent pourtant la suite du travail législatif. La commission peut examiner les dispositions et demander des précisions avant leur retour éventuel en séance. La même prudence vaut pour les projets liés aux biens situés dans les zones occupées ou aux constructions irrégulières. Le compte rendu parlementaire décrit une étape de leur parcours. Il ne fournit pas, à lui seul, leur date d’entrée en vigueur au Journal officiel. Dans plusieurs journaux, les discussions sur les financements servent aussi de cadre au débat sur l’autorité de l’État. Les interventions sur la décision de guerre ont ainsi croisé les échanges budgétaires. Samy Gemayel a interrogé Nabih Berri sur les propos attribués au président du Parlement iranien. Les Forces libanaises ont insisté sur l’application des décisions gouvernementales déjà prises concernant les armes. Cette séquence révèle un Parlement où les dossiers de services publics et les controverses de souveraineté demeurent étroitement mêlés. Les positions politiques exprimées lors de la séance n’ont cependant pas toutes donné lieu à un nouveau texte. La distinction entre une déclaration, un renvoi et une adoption reste essentielle pour comprendre ce qui a réellement changé à l’issue du 12 novembre.

Réorganiser l’administration avant de recruter

Al Joumhouria et Al Sharq du 13 novembre 2026 abordent, en parallèle, le chantier de l’administration. Le ministre Fadi Makki présente un plan intitulé État 2030. Les trois axes rapportés sont la gouvernance, les ressources humaines et les services numériques. Al Sharq situe cette présentation dans les échanges avec la commission parlementaire de l’Économie, présidée par Farid Boustany. Le journal évoque une restructuration sur cinq ans et une présentation annoncée aux trois présidents. Le calendrier décrit reste celui d’un programme à soumettre et à mettre en œuvre. Il ne signifie pas que les administrations ont déjà été réorganisées. L’un des points mis en avant consiste à étudier les besoins avant de procéder aux recrutements. La place des effectifs doit ainsi être liée aux missions et à l’organisation des services. Al Joumhouria, sous la plume de Tarek Tarshishi, insiste sur la coordination avec le Conseil de la fonction publique. Le quotidien rappelle l’ancienneté des grandes réformes administratives auxquelles le projet entend succéder.

Dans Al Sharq du 13 novembre 2026, Farid Boustany demande un travail parlementaire sur ce chantier. Le débat dépasse la mise en ligne de formulaires. Il concerne la façon dont les administrations exercent leurs compétences et utilisent leurs moyens. Les services numériques constituent un axe du plan, non son équivalent complet. Cette réflexion intervient alors que les journaux décrivent les difficultés de paiement des établissements publics et les revendications de plusieurs catégories de salariés. La réorganisation annoncée ne résout pas immédiatement ces urgences. Elle doit encore être traduite en décisions, en responsabilités et en calendrier d’exécution.

Citation et discours des personnalités politiques : armes, dépenses et autorité de l’État

« Nous sommes libres », la réponse de Nabih Berri

« Nous sommes libres. » La réponse de Nabih Berri à Samy Gemayel est reprise dans Al Sharq, Ad Diyar et Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026. L’échange intervient à la Chambre le 12 novembre. Le chef des Kataëb interroge le président du Parlement sur des propos attribués à Mohammad Bagher Ghalibaf, présentant le Liban et l’Iran comme un même front. Gemayel met ainsi en cause la place de la décision libanaise dans le conflit régional. Al Sharq rapporte la formule de Berri sous sa forme répétée : « Nous sommes libres, nous sommes libres. » La brièveté de cette réponse explique sa place dans les comptes rendus. Elle ne détaille pas un mécanisme de décision et ne constitue pas une nouvelle résolution parlementaire. Elle exprime une position dans un affrontement politique. Les journaux replacent cet échange dans une séance consacrée à de nombreux dossiers financiers. Les questions d’électricité, de prêts et de soutien social n’ont pas empêché la discussion sur les armes et sur la guerre. Samy Gemayel défend, dans le même contexte, une place accrue du secteur privé et de la décentralisation dans l’électricité. Les deux sujets relèvent de champs différents, mais renvoient à ses critiques de l’organisation actuelle de l’État. Le compte rendu d’Ad Diyar du 13 novembre donne également une place aux interventions de Gebran Bassil. Le dirigeant du Courant patriotique libre demande des explications sur les crédits et sur l’annulation envisagée de plusieurs prêts. Son intervention porte sur les choix du gouvernement et leurs conséquences territoriales. Les comptes rendus montrent ainsi une opposition parlementaire qui ne s’exprime pas sur un seul dossier. Elle conteste tantôt la décision stratégique, tantôt l’emploi des fonds ou le sort d’un projet. Aucune de ces déclarations ne vaut, par elle-même, adoption de la solution défendue par son auteur.

Al Sharq et Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026 rapportent parallèlement l’insistance des Forces libanaises sur les décisions gouvernementales déjà prises. Le parti demande leur exécution plutôt qu’une nouvelle discussion sur leur principe. Les dates des 5 et 7 août 2025, ainsi que celle du 2 mars 2026, figurent dans ce débat. La position met l’accent sur l’application des décisions concernant le monopole étatique des armes. Al Liwa’ du même jour rapporte un propos convergent du ministre de la Justice, Adel Nassar. Celui-ci affirme que le gouvernement ne reviendra pas sur la décision du 2 mars interdisant les activités militaires du Hezbollah. Le ministre ne présente pas cette déclaration comme l’adoption d’un texte supplémentaire. Il défend la continuité de la ligne gouvernementale. À l’inverse, Al Bina du 13 novembre relaie les interventions de responsables du Hezbollah. Hassan Ezzeddine, à Deir Qanoun al-Nahr, lie le maintien des armes à ce qu’il considère comme une menace existentielle. Mustafa Bayram, à Siddiqine, critique l’accord-cadre discuté dans le dossier du Sud. Il le présente comme contraire à la Constitution. Cette qualification relève de son appréciation politique et juridique. Le journal ne rapporte pas un jugement qui l’aurait consacrée. Ces prises de parole font apparaître les lignes de désaccord : appliquer des décisions de désarmement déjà prises, ou maintenir des moyens militaires en invoquant la menace extérieure. Elles donnent aussi des sens différents à la souveraineté. Pour les uns, elle implique une autorité militaire unique. Pour les autres, elle justifie la conservation d’une force présentée comme protectrice.

Les responsables interrogés sur les moyens de leurs promesses

Al Sharq du 13 novembre 2026 donne une place aux propos du ministre de l’Énergie, Joe Saddi, au forum Multaqa Beirut. Le ministre aborde les partenariats avec le secteur privé et les garanties nécessaires. Il évoque aussi des projets de centrales et différentes sources d’énergie. Le journal rapporte surtout son refus de promettre un projet avant sa signature. Cette position distingue les discussions avec des partenaires d’un engagement contractuel. Elle répond à un problème récurrent dans le dossier électrique : l’annonce d’une option ne signifie pas sa réalisation. Saddi traite également des impayés des administrations, du recouvrement et des pertes. Les chiffres cités dans son intervention renvoient à des catégories différentes. Les factures dues par des ministères ne sont pas les pertes techniques du réseau. La collecte ne mesure pas non plus la totalité de l’énergie produite. Le ministre présente ces difficultés dans un discours sur les conditions d’une amélioration du service. Le même numéro rapporte les demandes de Farid Zeinoun sur le coût de la vie et les contrôles. Le responsable syndical évoque des hausses importantes de certains produits. Il s’agit de ses relevés et de son appréciation, non d’une publication officielle du taux d’inflation. La revendication cherche à obtenir des mesures de soutien et de contrôle. Elle intervient dans une presse qui décrit aussi les pertes agricoles causées par le gel et les besoins de protection sociale. Les responsables économiques et syndicaux ne parlent donc pas seulement des prix. Ils discutent des mécanismes par lesquels les ménages pourraient être protégés. Les déclarations rapportées n’annoncent pas un nouveau barème national ni une aide immédiatement versée.

Dans Al Joumhouria du 13 novembre 2026, Fadi Abboud développe une position critique sur le traitement des pertes financières. Il demande davantage de transparence, la publication des bilans et un examen indépendant des opérations. Sa tribune s’oppose à des solutions qui feraient peser le coût sur les grandes épargnes. Ces propositions appartiennent au débat sur la répartition des pertes. Elles ne constituent pas des conclusions d’audit. Al Bina du même jour rapporte les questions de Hassan Fadlallah sur l’emploi des crédits publics. Là encore, une demande d’explication ne prouve pas une irrégularité. Ces deux interventions utilisent des registres différents, mais placent les comptes au centre du débat. La presse donne ainsi une place aux objections et aux demandes de justification, à côté des annonces gouvernementales. Dans les entretiens sur le logement publiés par Ad Diyar du 13 novembre, Haneen Sayed et Bilal Abdallah défendent pour leur part une autre forme d’intervention publique. La ministre des Affaires sociales évoque une stratégie nationale en préparation. Le député présente la location-accession comme une voie possible pour des ménages qui ne disposent pas de l’apport nécessaire à un achat. Leurs propos exposent une orientation et un projet. Ils ne décrivent pas un dispositif déjà ouvert aux inscriptions.

Diplomatie : la tournée de Bilal Erdogan et les dossiers de reconstruction

Beyrouth, Tripoli et l’Akkar dans une même visite

La visite de Bilal Erdogan occupe les pages libanaises d’Ad Diyar, d’Al Joumhouria, d’Al Liwa’, d’Al Sharq et d’Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026. Le fils du président turc est arrivé au Liban le 12 novembre. Les quotidiens rapportent ses rencontres avec Joseph Aoun, Nabih Berri, Abdellatif Deriane, Bahia Hariri, Elias Audi et Walid Joumblatt. Ce parcours associe responsables institutionnels, politiques et religieux. Al Joumhouria décrit une tournée de trois jours. Le programme annoncé comprend Tripoli le vendredi 13 novembre, puis Kouachra et l’Akkar le samedi 14. Les vieux souks, la citadelle et le site mevlevi figurent dans les étapes prévues à Tripoli. Ces visites attendues prolongent les entretiens de Beyrouth vers le Nord. Elles donnent une dimension culturelle et territoriale à la tournée. Les journaux citent l’éducation, le patrimoine, les infrastructures et la reconstruction parmi les thèmes abordés. Dans Al Sharq du 13 novembre, Joseph Aoun évoque les investissements, le tourisme et le commerce. Le président libanais rattache ces échanges aux besoins du pays. Le quotidien rapporte également un soutien de Bilal Erdogan à la souveraineté exercée par les forces armées libanaises. Ces propos s’inscrivent dans le débat sur l’autorité de l’État et la situation du Sud. La visite conserve toutefois son identité propre. Bilal Erdogan ne peut être assimilé, par sa seule filiation, à un ministre turc signant des engagements au nom de son gouvernement. Les rencontres décrites ne constituent pas davantage une liste de projets financés. Les journaux rendent compte d’un dialogue et d’un programme de visites. Ils ne publient ni calendrier de chantier ni convention d’investissement issue de ces entretiens. La distinction importe notamment pour les infrastructures, dont la réalisation suppose des décisions et des moyens qui dépassent la seule rencontre politique.

Ad Diyar du 13 novembre 2026 met cette tournée en relation avec les liens turco-libanais et avec l’intérêt d’Ankara pour la reconstruction. Al Joumhouria insiste sur l’enchaînement des rendez-vous, tandis qu’Al Liwa’ accorde une place aux étapes de Tripoli et de l’Akkar. Les mêmes journées coïncident avec l’examen parlementaire de l’aide militaire turque. Asharq Al Awsat et Al Sharq rapportent l’adoption de la coopération financière militaire et du protocole de soutien. Ce texte officiel et la tournée de Bilal Erdogan sont deux séquences distinctes. Leur proximité dans les journaux souligne la variété des relations avec la Turquie : institutions militaires, réseaux éducatifs, patrimoine et échanges économiques. Elle n’établit pas que chaque entretien de la tournée relève du protocole voté. Al Akhbar du 13 novembre rapporte, pour sa part, des hypothèses liées à des villages du Sud et à l’après-FINUL. Ces informations reposent sur des sources citées par le quotidien. Elles ne décrivent pas un mandat turc déjà arrêté. Les relations entre Ankara et Beyrouth sont ainsi présentées sous plusieurs angles, dont certains restent exploratoires. La dimension nord-libanaise apparaît plus concrète dans le programme culturel annoncé. Elle renvoie à des lieux et à des rendez-vous identifiés. La question de la reconstruction, elle, reste liée aux financements et aux discussions politiques. Dans les comptes rendus du 13 novembre, ces deux niveaux se côtoient sans se confondre. La visite doit encore se poursuivre au moment où paraissent les journaux. Les rencontres annoncées le vendredi et le samedi ne sont donc pas décrites comme toutes achevées. Le programme constitue une intention de déplacement, tandis que les entretiens du jeudi forment la partie déjà rapportée de la tournée.

Le coût environnemental de la guerre porté à Antalya

Al Liwa’ du 13 novembre 2026 rapporte l’intervention de Nawaf Salam à la COP31, à Antalya, le 12 novembre. Le Premier ministre y évoque 512 millions de dollars de pertes environnementales liées aux opérations de 2023 et 2024. Le montant concerne cette période et ce champ de dommages. Il ne constitue pas le coût total des destructions subies par le Liban. Le journal indique que les dégâts de 2026 viennent s’ajouter, sans fournir dans ce passage une nouvelle estimation d’ensemble. La prise de parole inscrit ainsi le dossier libanais dans une enceinte climatique internationale. Les terres agricoles, les forêts et les ressources naturelles appartiennent au champ de la reconstruction, au même titre que les bâtiments. Leur dégradation peut prolonger les effets d’une guerre au-delà des destructions immédiatement visibles. Le chiffre présenté par Salam donne un ordre de grandeur au volet environnemental déjà évalué. Il ne permet pas de calculer, à lui seul, le montant des financements qui seraient nécessaires pour tous les secteurs. Al Joumhouria du même jour relie aussi le séjour d’Antalya aux consultations sur le Sud. Le quotidien évoque les échanges entre Salam et António Guterres. Le débat sur le futur dispositif international et celui sur les dommages se retrouvent donc dans le même déplacement. Ils relèvent pourtant de deux démarches différentes : discuter des conditions de sécurité et faire reconnaître les besoins de réparation. Les journaux rendent compte de ces priorités sans annoncer de financement climatique spécifiquement acquis au Liban pendant la conférence. La déclaration du Premier ministre est un plaidoyer politique appuyé sur une estimation. Elle n’est pas l’annonce d’un versement. Le dossier environnemental demeure ainsi l’une des dimensions de la demande libanaise de soutien, à côté de la reconstruction des infrastructures et des logements.

Al Sharq et Al Bina du 13 novembre 2026 décrivent, à Beyrouth, un travail complémentaire de documentation. Joseph Aoun a reçu le CNRS-Liban, présidé par Assaad Eid. Les journaux évoquent des cartes et des données concernant les villages, les routes et les infrastructures touchés par la guerre. Cette matière doit servir à préparer la reconstruction. Elle donne une dimension scientifique au recensement des destructions. Le passage du relevé au projet financé n’est cependant pas présenté comme achevé. Les cartes constituent un outil de décision et de préparation. Elles ne remplacent pas les arbitrages sur les priorités, les responsabilités ou les budgets. La présidence apparaît également dans les pages d’Al Sharq à travers sa rencontre avec l’Union des municipalités de la plaine de l’Akkar. Joseph Aoun y relie le développement de cette zone à plusieurs équipements du Nord. L’aéroport René-Moawad de Qleiaat, la foire Rachid-Karamé, la zone économique et le port de Tripoli sont cités. Il s’agit d’un ensemble de dossiers de développement, non d’inaugurations annoncées simultanément. Al Liwa’ rapporte de son côté la visite d’une délégation de l’ambassade de Corée à Qleiaat, avec des partenaires économiques. L’inspection concerne des possibilités de coopération et de réhabilitation. Elle ne correspond pas à la réouverture commerciale de l’aéroport. Ces articles montrent comment la diplomatie économique se greffe sur des projets territoriaux anciens ou encore en préparation. Les interlocuteurs étrangers viennent examiner des équipements et discuter de leur avenir. Les réalisations dépendent ensuite de conventions et de travaux que les journaux ne présentent pas comme déjà exécutés. Le Nord, à travers la tournée turque et la visite coréenne, bénéficie ainsi d’une visibilité particulière dans cette livraison de la presse.

Les frontières et les investissements dans les échanges officiels

Dans Al Liwa’ du 13 novembre 2026, Majed Mneimneh présente les orientations d’IDAL à la conférence mondiale de l’investissement de la WAIPA, à Genève. Le récit met en avant la confiance, la réforme bancaire et le cadre judiciaire. Les énergies renouvelables, l’industrie et les technologies figurent parmi les domaines cités. Cette intervention est un appel aux investisseurs. Elle ne fournit pas un montant de capitaux effectivement entrés au Liban. La question des garanties se situe au cœur du discours, dans une économie où la crise bancaire pèse sur les décisions. Les échanges internationaux décrits dans les journaux concernent donc aussi les conditions préalables à l’investissement, et pas seulement la présentation de projets.

Al Sharq du 13 novembre 2026 rapporte par ailleurs les discussions du commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, avec Andrew Lind, de l’Organisation internationale pour les migrations. La coopération aux frontières figure parmi les sujets évoqués. Le même quotidien mentionne une autre démarche liée au Nord : le ministre des Finances, Yassine Jaber, a signé un projet de décret sur un don du port de Tripoli destiné au Conseil du développement et de la reconstruction. Il doit servir à compléter les bâtiments et équipements douaniers du poste d’Abboudiyeh. La signature rapportée porte sur un projet de décret. Elle ne signifie pas que les travaux sont terminés. Avec les discussions de Qleiaat et le programme de Tripoli, ce dossier donne aux infrastructures du Nord une place notable dans les pages diplomatiques et économiques du jour.

Politique internationale : l’Iran, Gaza et l’Ukraine au centre des tensions

Washington et Téhéran durcissent leurs déclarations

Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026 place en une le durcissement du discours de Donald Trump sur l’Iran. Le journal reprend une déclaration publiée le jeudi 12 novembre, dans laquelle le président américain affirme ne plus avoir besoin d’un accord. Il rapporte aussi que JD Vance, chargé des négociations, est invité à se consacrer aux affaires intérieures. Ces déclarations coexistent avec plusieurs récits de discussions sur les options américaines. Des responsables cités anonymement évoquent le maintien du blocus, son durcissement ou des opérations aériennes. Le quotidien distingue ces hypothèses des décisions publiquement annoncées. Al Arabi Al Jadid du 13 novembre rapporte également les déclarations de Mohsen Rezaei et les menaces de riposte iraniennes. Les propos sur de possibles « surprises » décrivent une position affichée par le responsable. Ils ne prouvent pas la préparation ou l’exécution d’une opération déterminée. La rencontre envisagée entre Vance et Rezaei à Ankara fait l’objet de récits contradictoires, avec un démenti iranien rapporté par Asharq Al Awsat. Le dossier nucléaire figure dans les mêmes pages. Al Bina et Asharq Al Awsat du 13 novembre évoquent une demande d’examen du retrait du Traité sur la non-prolifération et de la doctrine nucléaire. Une demande d’étude ne correspond pas à un retrait effectif. Les journaux décrivent une pression politique et des options discutées. Ils ne produisent pas une notification établissant que l’Iran aurait déjà quitté le traité. Le climat de confrontation pèse aussi sur les débats israéliens. Asharq Al Awsat et Al Sharq rapportent des divergences autour des pouvoirs du gouvernement de transition et du risque d’une nouvelle opération. Les mises en garde attribuées aux responsables israéliens ne constituent pas, elles non plus, un ordre opérationnel annoncé.

Le Yémen et les routes maritimes occupent une place importante dans Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026. Dans un entretien, Stephen Doughty souligne l’importance de Bab el-Mandeb, qu’il rapproche de celle d’Ormuz. Il demande l’ouverture des routes de Taëz et met en cause les Houthis ainsi que leurs fournisseurs d’armes. Il évoque une aide britannique de 104 millions de livres pour l’année, dont une tranche récente de 10 millions destinée à un fonds humanitaire des Nations unies. Le journal rapporte parallèlement les interceptions annoncées par la coalition saoudienne. Des drones ont été signalés à Riyad et dans l’Est. La défense civile saoudienne évoque des débris de missiles dans la région de La Mecque, notamment à Sabouha. Les bilans d’opérations présentés par l’armée yéménite sont des chiffres d’une partie au conflit. Le terme employé pour les combattants « neutralisés » regroupe des morts et des blessés ; il ne fournit pas un bilan indépendant des décès. Al Arabi Al Jadid du 13 novembre rapporte, pour sa part, les déclarations de Badr Abdelatty sur la présence de forces égyptiennes en Arabie saoudite. Le ministre égyptien décrit un déploiement défensif à la demande de Riyad, en place depuis plusieurs mois. Il nie une intervention au Yémen. Cette position officielle ne doit pas être confondue avec les récits anonymes sur les effectifs ou les missions. Les quotidiens donnent ainsi une place à la protection des territoires et des routes commerciales, tout en rapportant des versions militaires qui restent parfois divergentes.

Gaza : des bilans différents après les frappes du 12 novembre

Les éditions du 13 novembre 2026 d’Asharq Al Awsat, d’Al Liwa’ et d’Al Quds Al Arabi rapportent de nouvelles victimes à Gaza après les attaques du jeudi. Les bilans publiés ne sont pas identiques. Asharq Al Awsat titre sur au moins dix morts dans la bande, tandis que d’autres quotidiens en rapportent onze. Plusieurs articles évoquent six morts à l’hôpital Nasser. Ces nombres renvoient aux bilans disponibles lors de la préparation des éditions et ne doivent pas être additionnés. Al Arabi Al Jadid rapporte le témoignage du médecin Ahmad Al-Farra sur une attaque survenue vers 0 h 30 le 12 novembre. Il décrit des plafonds endommagés et l’interruption de services hospitaliers. Les articles citent le médecin Rizq Abou Shaïra parmi les victimes. Les identités de responsables du Hamas qui auraient été visés ou touchés font l’objet de versions distinctes. L’armée israélienne affirme avoir visé un responsable militaire, tandis que des sources du Hamas donnent d’autres indications sur les personnes tuées ou blessées. Le mouvement conteste l’utilisation militaire de l’établissement. La presse du jour rapporte donc à la fois les conséquences hospitalières et des récits contradictoires sur les cibles. Les dommages aux services de soins apparaissent comme un élément central, indépendamment de la controverse sur les personnes visées. Les premiers bilans de blessés ont aussi évolué dans les comptes rendus. Cette succession d’estimations ne permet pas de transformer chaque chiffre en une nouvelle série de victimes.

Dans Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026, d’autres articles abordent les conditions de l’aide et de la vie quotidienne à Gaza. Les données sur les camions distinguent l’aide humanitaire des marchandises commerciales. Ces deux catégories ne répondent pas aux mêmes modalités d’accès pour les habitants. Le journal relate aussi le témoignage d’une famille après la mort d’un nourrisson. L’explication avancée par le père ne constitue pas un diagnostic médical indépendant. Les récits humains côtoient ainsi les comptes rendus militaires et les données logistiques. Ils montrent des dimensions différentes de la crise, sans offrir une mesure unique de l’ensemble des besoins. Dans Asharq Al Awsat du même jour, les pages d’opinion discutent des conséquences d’un changement de direction politique en Israël. Ces analyses ne sont pas des programmes gouvernementaux. Elles interrogent la continuité ou la rupture des politiques envers les Palestiniens. La presse distingue, dans ses différents genres, les événements rapportés, les déclarations des parties et les interprétations de ses chroniqueurs.

L’Ukraine et les crises régionales dans les autres pages

Asharq Al Awsat et Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026 reviennent sur les échanges de Vladimir Poutine avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Les journaux rapportent des objections russes sur la présence de forces étrangères et sur la place de l’Europe dans le règlement ukrainien. Les formulations portent sur des aspects différents des discussions. Aucun accord de paix final n’est annoncé dans ces pages. Al Arabi Al Jadid évoque une offre russe de couloir humanitaire de cinq jours autour de Konstantinovka. Les chiffres de civils mentionnés sont des estimations russes. Ils ne décrivent pas une évacuation déjà réalisée. Les déclarations de Volodymyr Zelensky portent aussi sur le financement de l’effort ukrainien et sur les conditions des négociations. Les montants cités pour l’année suivante expriment des besoins et des propositions. Ils ne correspondent pas à des transferts tous acquis. Les débats diplomatiques se poursuivent donc en parallèle des opérations et des besoins matériels.

Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026 examine également le chantier de la justice transitionnelle en Syrie. Le dialogue organisé à Damas le 11 novembre porte sur un projet de loi et sur les modalités de traitement des violations. Les propositions de règlements économiques ne sont pas présentées comme une amnistie adoptée pour tous les crimes. Le journal rapporte notamment la position de Fadel Abdelghany, qui distingue ces arrangements des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, du génocide et de la torture. La restitution des biens et le soutien aux victimes figurent parmi les questions discutées. En Irak, Asharq Al Awsat rapporte les critiques de Bafel Talabani envers ses interlocuteurs kurdes et américains. Les commentaires sur une éventuelle réorganisation territoriale rappellent les obstacles constitutionnels. Ils ne décrivent pas une séparation déjà décidée.

Économie : dépôts bancaires, trésorerie publique et revenus agricoles sous pression

Deux seuils de restitution dans les discussions financières

Dans Annahar du 13 novembre 2026, Salwa Baalbaki revient sur les discussions concernant les dépôts bancaires. Le journal évoque deux seuils : 100 000 dollars dans la proposition gouvernementale et 75 000 dollars dans celle de la Banque du Liban. Ces montants appartiennent aux négociations. Ils ne constituent pas des droits nouveaux déjà ouverts aux déposants. Le traitement des sommes retirées au titre des circulaires 158 et 166 fait également partie du débat. Selon la solution retenue, ces versements antérieurs pourraient modifier le calcul des montants restant à restituer. Le dossier ne se limite donc pas à choisir un seuil. Il faut aussi déterminer le périmètre des comptes et le traitement des remboursements déjà effectués. Annahar évoque parallèlement la place des actifs et de l’or dans les garanties discutées. La présentation d’une garantie ne signifie pas qu’une vente ait été décidée. Le quotidien décrit des options financières dont les conséquences dépendent des textes qui seraient finalement retenus. La dette de l’État envers la banque centrale constitue un autre désaccord. Les montants de 16,5 et de 24,9 milliards de dollars apparaissent dans le débat. L’écart inclut notamment 8,4 milliards liés aux subventions. Le traitement de ce poste modifie donc l’évaluation de la dette reconnue. Les scénarios de remboursement évoquent des versements annuels de 500 millions de dollars et des durées différentes. Ils illustrent les arbitrages en discussion, sans former un échéancier adopté. La façon de répartir les pertes entre l’État, la banque centrale, les banques et les déposants reste le point central de ces échanges. Dans les pages du 13 novembre, le débat porte toujours sur les responsabilités et sur les ressources qui pourraient être mobilisées.

Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026 aborde un autre contentieux entre les banques et l’administration financière. Le journal rapporte la réponse de Yassine Jaber, datée du 12 novembre, à un courrier de l’Association des banques du 5 novembre. Les déclarations des exercices 2020 à 2024, les taux de change et les provisions sur les euro-obligations figurent parmi les sujets discutés. Les banques avancent un risque financier qu’elles chiffrent à 600 millions de dollars. Ce montant est leur évaluation dans le différend, non une somme définitivement établie par une décision commune. Le quotidien évoque aussi des vérifications fiscales annoncées à partir du 16 décembre. Le désaccord sur les déclarations ne se confond pas avec le projet général de répartition des pertes bancaires. Il concerne des obligations comptables et fiscales sur des exercices déterminés. Dans le même ensemble de journaux, les résultats de Bank Audi apparaissent sous la forme d’une communication financière. Annahar, Al Akhbar et Al Sharq du 13 novembre publient ou reprennent les données de la banque au 30 septembre 2026. Le bénéfice net récurrent annoncé atteint environ 64 millions de dollars sur neuf mois. Les comptes sont non audités. Cette présentation doit donc rester celle d’une communication de l’établissement. Un bénéfice récurrent ne démontre pas que le problème des dépôts bloqués est résolu. La banque décrit une reprise sélective du crédit, des critères de risque renforcés et sa plateforme numérique. Ces éléments concernent son activité. Le traitement des pertes et des dépôts dépend d’un cadre plus large, encore débattu dans les mêmes pages économiques.

EDL et Aman face à des besoins de financement distincts

Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026 détaille la situation d’Électricité du Liban dans un entretien de Patricia Jallad avec Nassib Nasr. Le montant de 248 millions de dollars correspond aux arriérés des administrations et établissements publics accumulés avec la facturation en dollars depuis 2023. Les anciennes dettes calculées au taux de 1 500 livres ne sont pas incluses dans ce périmètre. Le crédit parlementaire de 100 millions de dollars ne couvre donc qu’une partie des impayés récents. Il représente une autorisation de financement, non la preuve d’un encaissement immédiat. Le journal évoque des premiers versements attendus le 15 décembre. Il rapporte aussi les coupures engagées depuis le 2 novembre, avec une exception concernant les hôpitaux publics. Le rétablissement du courant doit être lié à un premier paiement et à un engagement écrit sur un calendrier. L’entretien aborde enfin une proposition de prélèvement variable destiné au combustible. Cette piste n’est pas présentée comme une grille tarifaire déjà entrée en vigueur. Le passage de dépenses de combustible de 50 à 70 millions de dollars est évoqué dans l’explication du besoin. Il ne correspond pas à une augmentation automatique de toutes les factures des abonnés. Le problème de trésorerie décrit par EDL se situe à la jonction de la dette publique, du recouvrement et de l’achat de combustible. Le vote du 12 novembre apporte une partie des ressources réclamées, sans effacer le solde des créances.

Al Akhbar du 13 novembre 2026 examine le programme Aman sous l’angle de sa durée. Zainab Bazzi rappelle le nouveau prêt de 200 millions de dollars, après 246 millions en 2021 et 300 millions en 2023. Leur addition atteint 746 millions de dollars d’emprunts. Ce total n’est pas le montant directement versé aux familles. Le journal distingue ces financements des crédits nationaux. Il cite 55 millions de dollars au budget 2026 et un objectif ministériel de 100 millions pour 2027. Le projet budgétaire évoqué prévoit pourtant 70,5 millions, soit un écart de 29,5 millions avec cet objectif. Les projections de bénéficiaires passent de 150 000 familles en 2027 à 135 000 en 2028, puis 120 000 en 2029. Elles décrivent une trajectoire prévue, non un recul déjà constaté au moment de la publication. L’article rapporte aussi une comparaison entre une aide de 125 dollars et un panier de 509 dollars pour une famille de cinq personnes. Cette mise en regard souligne l’ampleur des besoins au-delà de la seule existence d’un transfert. Le débat porte donc sur la couverture, le montant de l’aide et son financement futur. La nouvelle enveloppe ne supprime pas la question de la contribution nationale aux exercices suivants.

Le gel de la Bekaa atteint récoltes et approvisionnement

Le reportage de Samer Husseini dans Al Akhbar du 13 novembre 2026 décrit plusieurs jours de gel dans la Bekaa. Ibrahim Tarshishi évoque des températures descendant jusqu’à moins deux degrés pendant trois à quatre heures. Pour les pommes de terre tardives, il estime les pertes à plus de 30 %, soit environ 15 000 tonnes. Les rendements cités passent de deux à trois tonnes par dounam à environ une tonne ou une tonne et quart. Le journal mentionne aussi les tomates, les courgettes, les haricots, les choux et les plants d’oignons. Les dommages touchent donc plusieurs cultures et plusieurs secteurs de la plaine. Au marché de Qab Elias, Omar Hatoum décrit une chute des arrivages. Ses estimations de production et de volumes commercialisés ne portent pas sur le même périmètre que celles relatives aux seules pommes de terre. Elles ne peuvent pas être additionnées. Les prix de tomates, de concombres et de courgettes cités dans le reportage correspondent aux observations rapportées à cette date. Le quotidien évoque un fonds d’urgence proposé, non un dispositif déjà créé. Al Sharq du 13 novembre relaie les demandes d’Antoine Howayek concernant l’alerte précoce et un fonds de garantie agricole. Ces appels replacent les pertes dans le débat sur la prévention et la protection des exploitants.

Justice : les déplacements d’enfants et les litiges fonciers mobilisent les juristes

Le retour d’un enfant ne tranche pas sa garde

Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026 consacre sa page 7 au cinquième congrès annuel d’IHOPE, organisé à l’Université Saint-Esprit de Kaslik sous le patronage du ministre de la Justice, Adel Nassar. Le dossier porte sur les déplacements internationaux d’enfants dans les conflits parentaux. Les intervenants distinguent deux questions : le retour d’un enfant vers son lieu de résidence habituelle et la décision sur sa garde. La première ne tranche pas automatiquement la seconde. Cette différence est au cœur des mécanismes de la Convention de La Haye de 1980, discutée pendant la rencontre. Le journal rapporte les interventions de juristes sur la coopération entre autorités et sur les difficultés rencontrées lorsque plusieurs pays sont impliqués. Le déplacement d’un enfant peut faire intervenir des règles civiles, pénales et de statut personnel. Une décision rendue dans un pays ne produit pas toujours les mêmes effets dans un autre. Le congrès examine ces écarts à partir de procédures et de cas. Il ne constitue pas l’adoption d’une nouvelle législation libanaise. Les propositions évoquées concernent les outils qui pourraient faciliter la coordination et réduire les délais. La situation d’une famille dépend toutefois du pays concerné, des décisions existantes et des règles applicables. Le dossier met ainsi en lumière la dimension transfrontalière de conflits souvent présentés comme strictement privés. Lorsque les parents et l’enfant se trouvent dans des États différents, les voies de recours se multiplient et peuvent se contredire. Le retour, la protection et la garde restent des objets juridiques distincts, même s’ils concernent le même enfant.

Dans Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026, Georges Atallah revient sur l’article 495 du Code pénal et sur une jurisprudence couvrant plusieurs décennies. L’exposé montre que les difficultés actuelles ne sont pas apparues avec les seuls échanges numériques ou la mobilité récente. Les interprétations judiciaires se sont construites dans le temps. Christophe Bernasconi, de la Conférence de La Haye de droit international privé, insiste sur le rôle d’une autorité centrale, de la médiation et de la coopération. Le dispositif envisagé ne remplace pas les règles de statut personnel. Il organise un traitement spécifique des déplacements illicites. Les données citées par IHOPE concernent son activité : 17 cas au Liban et 190 en Syrie, ainsi qu’une augmentation des demandes reçues par courrier électronique. Ces chiffres ne constituent pas une statistique nationale exhaustive des enlèvements parentaux. Ils décrivent la charge de travail et les sollicitations de l’association. Le journal évoque notamment un parcours entre le Canada, le Liban et Oman. La succession des pays illustre la difficulté d’identifier les autorités compétentes et d’assurer une continuité de protection. Les éléments publiés ne permettent pas de généraliser la solution d’un dossier à tous les autres. Le congrès met l’accent sur l’intérêt de l’enfant et sur l’efficacité des procédures, plutôt que sur la seule victoire judiciaire d’un parent.

Les contestations de propriété dans les montagnes du Nord

Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026 aborde aussi les conflits fonciers de Tannourine et d’Aqoura, dans un article d’Alan Sarkis. Les estimations de surfaces contestées sont attribuées à des interlocuteurs locaux. Elles ne constituent pas, à elles seules, une délimitation cadastrale reconnue par un jugement. Le dossier renvoie à des décisions anciennes et à des différends plus récents sur les limites. Le journal cite notamment une décision de 1936 concernant Aqoura et Yammouné, ainsi qu’un développement judiciaire de 2023. Ces références montrent l’ancienneté des contentieux. Elles ne suffisent pas à établir que toutes les parcelles évoquées aujourd’hui relèvent du même régime. Les revendications de propriété, les usages et les limites administratives peuvent se recouper sans être identiques. Les accusations rapportées contre des acteurs locaux doivent donc rester des accusations. Le quotidien ne présente pas un jugement nouveau attribuant définitivement l’ensemble des terres contestées. La question est aussi politique, car les habitants et les élus y voient un enjeu de patrimoine collectif. Cette dimension ne remplace pas les titres, les plans et les procédures nécessaires au règlement du litige.

Les éditions du 13 novembre 2026 relatent par ailleurs l’arrestation de cinq personnes dans les montagnes du Nord. Al Liwa’ cite une source sécuritaire selon laquelle aucune arme ni matériel militaire n’a été découvert. Des documents doivent être examinés. Les récits politiques qui entourent ces arrestations ne constituent pas une preuve de complot. Les personnes arrêtées bénéficient de la présomption d’innocence. Dans d’autres articles, Nidaa Al Watan et Ad Diyar évoquent l’enquête sur le meurtre d’Alwani. Des hypothèses et des informations de sources anonymes y apparaissent. Aucun lien global entre ces différents dossiers ne peut être tenu pour établi sur cette seule base. La proximité de plusieurs affaires dans les pages judiciaires ne démontre pas l’existence d’un réseau commun. Les quotidiens décrivent des enquêtes et des contestations dont les objets restent distincts.

Société : protection sociale, accès aux soins et initiatives étudiantes

Les pompiers et les salariés réclament des garanties

Al Liwa’ et Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026 rapportent la mobilisation des pompiers de Beyrouth. Leurs demandes portent sur la couverture hospitalière, les indemnités et les conditions matérielles de travail. Les familles sont également concernées par la prise en charge médicale. Al Liwa’ décrit des tensions à la municipalité le 12 novembre et les échanges avec le ministre de l’Intérieur, Ahmad Hajjar. Marwan Abboud et Ibrahim Zeidan figurent parmi les responsables impliqués dans les discussions. Une étude du dossier est annoncée. Elle doit rechercher une solution compatible avec les règles et les moyens disponibles. Cette démarche n’équivaut pas à l’obtention immédiate de tous les droits réclamés. Les agents mettent en avant la différence entre leurs missions et les protections dont ils disposent. Les journaux donnent ainsi une dimension concrète au débat sur les services publics. Le fonctionnement d’un corps de secours dépend des équipements, mais aussi des conditions de vie et de santé de ses membres. Les revendications ne portent pas uniquement sur une hausse de rémunération. Elles concernent la capacité à se soigner et à protéger sa famille. La mobilisation révèle aussi les difficultés de coordination entre les autorités responsables et les contraintes budgétaires locales. Les comptes rendus n’annoncent pas encore un règlement complet du différend.

Al Liwa’ du 13 novembre 2026 évoque, dans un autre dossier, les retraités de l’enseignement privé. Ceux-ci demandent la mise en œuvre d’une enveloppe de 650 milliards de livres. La revendication porte sur les retards et sur les mécanismes de versement. Le montant annoncé dans un cadre légal ou budgétaire ne signifie pas qu’il soit déjà reçu par chaque bénéficiaire. Les retraités réclament précisément le passage de la décision au paiement. Nidaa Al Watan du même jour relaie aussi les demandes de la FENASOL. Castro Abdallah défend un salaire minimum de 1 500 dollars. Il s’agit d’une revendication syndicale, non d’un nouveau minimum légal. Le chiffre exprime la réponse souhaitée par l’organisation au coût de la vie. Il ne peut pas être présenté comme une rémunération désormais obligatoire. Ces dossiers concernent des catégories différentes, mais montrent le même décalage entre besoins et ressources. Les pompiers demandent des garanties liées à leurs missions, les retraités attendent des versements, et les syndicats réclament un changement du niveau des revenus. La presse du jour donne une place aux attentes sociales qui accompagnent les décisions financières du Parlement.

Des étudiants engagés au Sud, des familles confrontées au coût des soins

Annahar du 13 novembre 2026 met en avant l’engagement de 67 étudiants de l’Université Saint-Joseph dans neuf projets au Sud. Le travail s’inscrit dans un cours et dans un programme soutenu par l’Union européenne. Les étudiants sont répartis en équipes. Le récit insiste sur le passage de l’enseignement à une action auprès de la société. Ces réalisations ne se confondent pas avec les bourses ou avec les campagnes des associations d’anciens étudiants. Elles relèvent d’un autre mode de participation universitaire. Le nombre de participants renseigne sur la mobilisation, tandis que les projets constituent l’objet du travail. Le journal les présente comme des initiatives locales, non comme une transformation mesurée de toute la région. La continuité de ce type d’engagement dépend des liens noués avec les partenaires et de la poursuite du travail après le cours. Le sujet donne une place à des actions concrètes dans des pages souvent dominées par les difficultés des institutions.

Al Quds Al Arabi du 13 novembre 2026 annonce la cinquième conférence universitaire sur l’autisme à l’Université Saint-Joseph, la première depuis 2019. Le professeur Sami Richa décrit un secteur fragilisé par le départ de spécialistes, la fermeture de centres et le coût des prises en charge. Le programme réunit des professionnels de plusieurs disciplines, dont la psychiatrie, l’éducation, l’orthophonie et l’ergothérapie. La participation d’Ishtar Joulan, auteure de « Céline », apporte aussi le regard d’une famille. Le journal annonce la rencontre du vendredi ; il n’en rapporte pas encore les résultats. Le dossier montre que l’accès aux soins ne dépend pas seulement de la disponibilité d’un diagnostic. Il suppose des professionnels, des structures et des ressources que toutes les familles ne peuvent pas réunir. La conférence doit également donner une place aux travaux libanais. Elle s’inscrit dans une tentative de relier recherche, pratique et expérience des proches.

La longévité entre recherches et promesses commerciales

Annahar du 13 novembre 2026 consacre plusieurs pages à la longévité et au vieillissement. Les articles abordent l’âge biologique, les tests et les liens entre l’intestin et le cerveau. Les entretiens soulignent que les résultats doivent être interprétés dans leur contexte. Un indicateur calculé à partir d’un prélèvement ne résume pas à lui seul la santé d’une personne. Les travaux sur le microbiote ne démontrent pas que tout complément ou probiotique apporte un bénéfice général. Les associations observées dans une étude ne suffisent pas à établir une cause. Ces distinctions sont importantes dans des pages où le vocabulaire scientifique peut côtoyer des offres commerciales. Les annonces publicitaires ne constituent pas des évaluations indépendantes des traitements. Le dossier présente aussi des témoignages individuels. Ils éclairent une expérience, sans représenter une mesure de l’état de santé de l’ensemble de la population.

Dans Asharq Al Awsat du 13 novembre 2026, un article consacré au microbiote et au cancer rapporte des résultats de recherche. Les signatures étudiées sont associées à des caractéristiques de la maladie et à des trajectoires de patients. Elles ne constituent pas une prescription de probiotiques ni une preuve qu’une modification simple du microbiote guérirait un cancer. La même édition évoque une petite étude sur les écrans, le sommeil et l’obésité chez l’enfant. Les différences observées entre groupes ne démontrent pas, à elles seules, une relation de cause à effet.

Culture : peinture, musique et mémoire du Sud dans l’agenda libanais

Trois peintres nés en 1926 réunis à Bikfaya

Al Akhbar du 13 novembre 2026 consacre une critique à l’exposition réunissant Shafic Abboud, Paul Guiragossian et Élie Kanaan à Beit Al-Mostaqbal, dans l’ancien sérail de Bikfaya. Les trois peintres sont nés en 1926. La rencontre de leurs œuvres accompagne donc leur centenaire. L’exposition est annoncée jusqu’au 20 novembre. Dans son texte, Rima Nakhl rapproche trois trajectoires sans les réduire à une seule école. Chez Abboud, elle relève la place de la mémoire, des couleurs et de l’abstraction. Les robes et les cafés appartiennent aux motifs évoqués. Le monde quotidien devient une matière picturale, plutôt qu’un simple décor à reproduire. Chez Guiragossian, le commentaire met l’accent sur l’exil arménien, les figures et les groupes. La maternité et les foules traversent cette lecture de l’œuvre. Kanaan est abordé à travers la nature et une abstraction lyrique. Les paysages ne produisent donc pas le même langage que les figures de Guiragossian ou les souvenirs d’Abboud. Le centenaire fournit un point de départ commun, mais la critique insiste sur la singularité des démarches. Les dates de leurs vies rappellent aussi des parcours différents : Abboud est mort en 2004, Guiragossian en 1993 et Kanaan en 2009. Leurs œuvres continuent de circuler dans un pays où la mémoire culturelle est liée aux ruptures de l’histoire. La présentation de Bikfaya permet de les regarder ensemble, sans effacer leurs différences. Le journal ne présente pas l’exposition comme une rétrospective exhaustive de chacun. Il en fait une lecture croisée de trois regards majeurs de la peinture libanaise.

Al Quds Al Arabi du 13 novembre 2026 présente un autre dialogue entre peinture et mémoire : « Ranin », de Tom Young, au Hammam al-Jadid de Saïda. L’exposition a ouvert le 30 octobre. Elle réunit plus de quinze nouvelles peintures. Le journal décrit des villages, des sites patrimoniaux et des traces de la guerre. Yaroun, ses lieux de culte et ses terres, Beaufort et Tyr composent une géographie du Sud. Le choix du hammam participe au sens de l’exposition. Restauré et transformé en lieu culturel par l’association Sharqi, il offre un espace où patrimoine bâti et création se rencontrent. Le peintre travaille sur des lieux dont la vie et les paysages ont été bouleversés. La mémoire ne se limite pas aux monuments : elle concerne aussi les terres et les scènes familières. Le journal rapproche ainsi l’image peinte et la possibilité de maintenir un lien avec les territoires. L’exposition ne constitue pas un relevé technique des destructions. Elle en propose une traduction artistique. Sa date d’ouverture rappelle qu’il ne s’agit pas d’un événement inauguré le 13 novembre, mais d’un rendez-vous en cours, auquel le quotidien consacre un article ce jour-là. Les deux expositions, à Bikfaya et à Saïda, donnent des formes différentes à la relation entre histoire et peinture. L’une rapproche trois trajectoires du XXe siècle. L’autre part de paysages contemporains marqués par la guerre.

Beirut Chants prépare son mois de décembre

Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026 présente la dix-neuvième édition de Beirut Chants, annoncée du 1er au 23 décembre. La programmation associe piano, musique de chambre, voix, répertoires arabes et ensembles choraux. Abdel Rahman El Bacha et Camille El Bacha figurent à l’ouverture annoncée à Saint-Joseph de Monnot. Le quotidien cite aussi Aaron Pilsan, le Trio di Parma, Farrah El Dibany, Szymon Nehring, Leticia Moreno, Ning Feng et Serena Wang. Les ensembles libanais occupent une place dans le programme, avec notamment Fayha, Philokalia et des formations universitaires. Cette diversité donne au festival une dimension de circulation entre les répertoires. Le journal annonce des œuvres de Haydn et de Vivaldi, mais aussi des rencontres autour de la musique arabe. La succession de concerts doit investir plusieurs lieux de Beyrouth. L’Assembly Hall de l’Université américaine de Beyrouth, des églises et des salles universitaires figurent parmi les espaces cités. Le programme annoncé couvre vingt-trois jours ; ce calendrier ne doit pas être confondu avec un décompte uniforme des concerts, plusieurs rendez-vous pouvant se tenir à des dates proches ou identiques. Les horaires et les conditions d’accès relèvent du programme de l’organisateur. La présentation du quotidien donne un aperçu de l’édition à venir, non le compte rendu de concerts déjà joués.

Al Sharq du 13 novembre 2026 signale la présence du prix Mahmoud Kahil à CairoComix, au Caire. Le festival est annoncé du 13 au 15 novembre au centre culturel Mahmoud-Mokhtar, à Gezira. La cérémonie et l’exposition des œuvres participantes doivent donner une visibilité à la bande dessinée arabe. Le prix est porté par le centre Rada et Mu’taz Sawwaf de l’Université américaine de Beyrouth. Cette participation relie donc une initiative universitaire libanaise à un rendez-vous régional. Les pages culturelles du jour donnent aussi place aux livres. Al Akhbar présente un ouvrage consacré à Moussa Sadr, sous la direction de Chibli Mallat, réunissant des textes des années 1966 à 1977. La critique revient sur les thèmes de la modernité, du dialogue et de l’humanisme islamique. Elle évoque notamment ses prises de parole dans le Liban d’avant-guerre. Il s’agit d’une lecture proposée par le journal, non d’un nouvel événement de cette période. Nidaa Al Watan du 13 novembre aborde pour sa part les livres de Nada el-Hage, entre poésie et correspondance. Ces publications donnent aux pages culturelles un rythme distinct de celui des annonces diplomatiques ou budgétaires.

Cinéma de la diaspora et rendez-vous à venir

Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026 évoque « Shadows of Beirut », de Tina Gharavi, dans le cadre du festival de Thessalonique, annoncé du 5 au 15 novembre. Le récit suit une femme installée à Londres qui revient à Beyrouth auprès de son père mourant. Le film aborde la famille, le traumatisme et le retour. Le synopsis relève de la fiction. Il ne doit pas être lu comme le témoignage documentaire d’une personne réelle. Le journal examine ainsi la manière dont une œuvre de la diaspora représente le lien au pays. Dans Asharq Al Awsat du même jour, un entretien avec Matteo Garrone revient sur la représentation des migrants et sur le point de vue adopté par le cinéma. Le réalisateur a reçu un prix de carrière au festival du Caire. Les échanges portent sur son parcours, de la peinture au cinéma, et sur ses films. Ils prolongent un débat artistique, plutôt qu’une annonce politique sur les migrations.

Al Akhbar du 13 novembre 2026 complète ces lectures par un agenda. Le journal annonce un rendez-vous autour de Haidar al-Assi à Hermel le 13 novembre, puis un atelier autour d’« Amnesia » à Ta Marbouta, à Hamra, le 17 novembre. Il mentionne aussi le retour d’« Ismi Julia », avec Anjo Rihane et Yahya Jaber, en décembre. Ces annonces dessinent un calendrier entre rencontres littéraires, ateliers et théâtre. Elles ne fournissent pas toutes les informations pratiques d’une billetterie. Les programmes culturels de décembre voisinent ainsi avec des expositions ouvertes et avec des rendez-vous de novembre.

Sport : le Liban attendu à Bassora, la Cité sportive en travaux

Un tournoi pour éprouver la sélection

Al Akhbar et Al Liwa’ du 13 novembre 2026 annoncent le match amical Liban-Irak à Bassora, prévu ce vendredi à 17 heures, heure de Beyrouth. La rencontre appartient à un tournoi réunissant également l’Iran et la Palestine. Les quotidiens décrivent une étape de préparation pour la sélection dirigée par Madjid Bougherra. Al Akhbar insiste sur la place des jeunes joueurs et de la diaspora. La participation attendue de Reda Khadra est présentée comme un élément à suivre. À la publication du journal, elle n’a pas encore constitué une entrée effective sur le terrain. Le quotidien rapporte aussi des difficultés de déplacement pour certains joueurs, liées à des perturbations aériennes. Le match suivant contre la Palestine est annoncé pour le 17 novembre. Les articles paraissent avant les rencontres concernées. Ils n’en donnent donc ni résultat ni bilan sportif.

Nidaa Al Watan du 13 novembre 2026 consacre aussi une place au travail de Hussein Tahan à Safa. Le journal met en avant les résultats de son équipe et la gestion d’un effectif avec des moyens limités. Le bilan décrit ne garantit pas l’issue de la saison. Il donne un aperçu du début de parcours et des choix de l’entraîneur. Le dossier se distingue des spéculations sur les clubs étrangers qui occupent d’autres pages sportives. Il s’intéresse à une équipe libanaise et à ses conditions de travail.

Les travaux du stade et leur cadre restent distincts

Al Akhbar du 13 novembre 2026 détaille la réhabilitation de la Cité sportive Camille-Chamoun et les contributions annoncées autour du club Nejmeh. Le journal évoque l’éclairage, les câbles, les travaux de pose et des locaux. Certains équipements sont attendus à la fin du mois. Ils ne sont donc pas tous déjà en service. Le financement décrit repose sur des contributions et des travaux précis. Il ne constitue pas l’annonce d’une privatisation du stade. La convention avec l’autorité responsable des installations publiques reste un sujet distinct, que le quotidien ne présente pas comme définitivement signé.

Al Liwa’ du 13 novembre 2026 rapporte par ailleurs une annonce concernant l’accueil de championnats asiatiques de ski au Liban en 2028, après une réunion avec la ministre Nora Bayrakdarian. Le journal ne détaille pas, dans ce passage, l’ensemble du calendrier fédéral ni les conditions d’organisation. L’échéance reste future. Cette annonce concerne donc un projet sportif à préparer, à côté des rencontres de football immédiatement attendues.

Technologie : services numériques, réseaux mobiles et intelligence artificielle

La Sûreté générale et Touch annoncent de nouveaux services

Ad Diyar, Al Liwa’ et Al Sharq du 13 novembre 2026 présentent la plateforme Maak de la Sûreté générale. Le dispositif associe l’administration à BLOM Bank, Mastercard, PRO IT Solutions et Intelligencia. Les journaux décrivent des comptes vérifiés, le dépôt de pièces, le suivi des demandes et le paiement des frais. Les séjours, les visas et les attestations figurent parmi les services cités. Le renouvellement des passeports est annoncé pour une étape ultérieure. Il ne fait donc pas partie des fonctionnalités dont la disponibilité immédiate est rapportée au lancement. Cette distinction touche directement les usagers. La présence d’un service dans les objectifs d’une plateforme n’implique pas qu’il soit déjà ouvert. Al Sharq évoque des paiements par cartes locales et internationales. Le partenaire bancaire est BLOM Bank. Les articles donnent ainsi un premier aperçu de l’organisation du service et de ses partenaires. Ils ne détaillent pas toutes les situations individuelles ni toutes les pièces susceptibles d’être demandées. La numérisation d’une procédure ne supprime pas nécessairement les conditions administratives qui lui sont attachées. L’intérêt pratique réside dans la possibilité de déposer et de suivre une demande sans multiplier les déplacements pour chaque étape. Les journaux mettent l’accent sur ce changement de relation avec l’administration. Le lancement rejoint les discussions plus larges sur la transformation numérique de l’État, présentées le même jour dans les pages politiques. Il constitue toutefois un projet précis, avec une administration et des partenaires identifiés. Le plan État 2030, lui, concerne une réorganisation plus étendue des services publics. Les deux démarches ne sont pas présentées comme identiques. Maak apporte un cas concret de procédure numérique, tandis que le programme administratif porte aussi sur les compétences, les effectifs et la gouvernance.

Al Sharq du 13 novembre 2026 détaille également les annonces de Touch sur le réseau mobile. L’opérateur indique avoir ajouté de la capacité à plus de 3 300 secteurs 4G, de l’Akkar au Sud. Plus de 70 % seraient entrés en service, selon les données rapportées. Un secteur radio n’est pas un site entier : un même emplacement peut en comporter plusieurs. Le chiffre ne peut donc pas être présenté comme celui de milliers de nouvelles antennes implantées. Le journal évoque un doublement de vitesse attendu dans les sites saturés, et des gains plus importants sur ceux passant de la 3G à la 4G. Ces gains sont des objectifs annoncés. Ils ne décrivent pas une mesure indépendante chez chaque abonné. Touch prépare aussi un projet pilote 5G sur 75 sites. Le déploiement reste lié au travail avec le régulateur et au cadre des licences. Un pilote ne correspond pas à une disponibilité nationale. Les équipements compatibles avec plusieurs générations doivent permettre une évolution du réseau, mais la compatibilité matérielle ne suffit pas à ouvrir tous les services. La presse distingue donc deux étapes : des extensions 4G déjà partiellement mises en service et une expérimentation 5G à préparer. Al Liwa’ rapporte les mêmes annonces dans ses pages de services et d’économie. Leur intérêt pour les usagers porte d’abord sur la capacité du réseau actuel. La génération suivante demeure un chantier distinct. Aucun des articles ne fournit une carte complète des débits effectivement constatés ni un tarif généralisé pour la 5G.

Des prototypes éducatifs aux dossiers médicaux

Al Liwa’ du 13 novembre 2026 présente un assistant pédagogique robotique conçu par une équipe libanaise. Le journal rapporte une distinction obtenue à l’édition londonienne d’ITE 2026. Le projet mobilise l’intelligence artificielle dans un cadre éducatif. Cette récompense met en lumière le travail des concepteurs. Elle ne mesure pas, à elle seule, un effet sur les résultats scolaires. Les fonctions pédagogiques et les usages réels doivent être distingués du palmarès. Le quotidien place cette initiative parmi les nouvelles consacrées aux compétences libanaises. Elle offre un autre visage de la technologie que les seules infrastructures : celui d’un outil expérimental imaginé pour accompagner l’apprentissage. Dans Annahar international du 13 novembre, la page consacrée aux technologies médicales aborde une autre famille d’outils. L’entretien avec Samer Abou Ltaif présente des travaux de Microsoft sur le diagnostic. Le nombre de 304 cas est cité pour une évaluation. Le résultat rapporté concerne un exercice sur des dossiers. Il ne constitue pas une autorisation clinique de remplacer le médecin. Les performances obtenues dans un protocole donné ne sont pas automatiquement celles d’un service utilisé auprès de tous les patients. Cette différence de cadre est déterminante. Un outil peut être prometteur dans une évaluation tout en nécessitant d’autres contrôles avant son emploi courant. Le journal décrit aussi les investissements et la formation dans la région. Les montants et objectifs annoncés relèvent des engagements exposés par le responsable. Ils ne sont pas un bilan de dépenses déjà exécutées pour toute la période évoquée. La place de l’intelligence artificielle dans ces pages va ainsi de l’éducation à la santé, avec des niveaux de maturité différents. Le robot primé et le système évalué sur des cas médicaux ne constituent pas deux services publics déjà déployés à grande échelle.

Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026 explore, de son côté, les usages de l’intelligence artificielle en archéologie. Son dossier rassemble plusieurs travaux datés. Il évoque notamment l’analyse de documents cunéiformes, l’étude de constructions anciennes dans la péninsule Arabique et l’exploration de sites. Les exemples renvoient à des recherches menées sur plusieurs années, dont 2018, 2022 et 2024. Ils ne sont pas présentés ici comme une série de découvertes annoncées le 13 novembre. Leur intérêt tient au changement des méthodes. Les outils peuvent aider à classer, rapprocher ou repérer des données difficiles à traiter à la main. Le résultat dépend toutefois des matériaux étudiés et de l’interprétation des chercheurs. Une détection ne suffit pas à fournir l’histoire complète d’un lieu. Le dossier rapproche ainsi les technologies récentes et des patrimoines très anciens. Al Bina du 13 novembre adopte une autre perspective historique en revenant sur les écrans capables de produire du son. Le journal cite des réalisations antérieures, dont des modèles de téléphones de 2016 et de 2019. Il s’agit d’expliquer une technique, non d’annoncer la sortie de ces appareils.

People : projets de télévision et prises de parole des artistes libanais

Le Ramadan 2027 se prépare sur les plateaux

Al Arabi Al Jadid du 13 novembre 2026 revient sur les projets de séries pour le Ramadan 2027. Le quotidien évoque Maguy Bou Ghosn dans « El Raïssa », avec Nadine Jaber à l’écriture et Philip Asmar à la réalisation. Il situe le projet dans la préparation de la prochaine saison télévisuelle. Le tournage et la programmation finale sont deux étapes différentes. Le journal mentionne aussi des projets concernant Cyrine Abdelnour et le calendrier de Nadine Nassib Njeim. Les annonces de distribution et de diffusion restent liées aux producteurs et aux plateformes. Les articles sur les préparatifs ne constituent pas un bilan d’audience de séries qui n’ont pas encore été diffusées. Ils ne permettent pas non plus de transformer les comparaisons entre actrices en rivalités personnelles établies.

Ces pages donnent une place aux choix de rôles et aux calendriers de production. Elles décrivent un secteur où les tournages précèdent de plusieurs mois la diffusion attendue. Les titres et les équipes annoncés sont les éléments concrets du dossier. Les commentaires sur le succès futur restent des anticipations. Le quotidien présente ainsi la prochaine saison comme un ensemble de projets en préparation, non comme un palmarès déjà fixé. La présence d’artistes libanais dans ces productions conserve une dimension régionale, les séries circulant au-delà du seul public national.

Carmen Lebbos évoque la mémoire de Ziad Rahbani

Al Sharq du 13 novembre 2026 rapporte des propos de Carmen Lebbos dans la bande-annonce d’un entretien avec Mohammad Qais pour l’émission « Qissati ». L’actrice évoque Ziad Rahbani et dit qu’il demeure vivant pour elle. La formule relève de la mémoire et de l’attachement. Elle ne doit pas être isolée de ce contexte affectif. Le journal présente un extrait annoncé de l’entretien, non l’ensemble d’une conversation déjà analysée. La place de Rahbani dans la vie culturelle libanaise se prolonge ainsi dans les souvenirs de ceux qui l’ont connu et dans leurs prises de parole publiques.

Le même numéro d’Al Sharq évoque la réaction de la styliste Carole Bou Khaled à une campagne qu’elle qualifie de harcèlement et de diffamation. Elle annonce des démarches judiciaires. Cette annonce ne constitue pas un jugement contre les personnes mises en cause. Les accusations restent celles de la styliste. Le journal ne rapporte pas une décision établissant la culpabilité d’auteurs ou de diffuseurs. Le sujet porte sur sa démarche publique et sur son intention de recourir à la justice, sans justifier la reproduction des contenus contestés.

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