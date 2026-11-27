Dans ce communiqué de LIFE for Relief and Development, Tasneem Elridi s’entretient avec Mabrouk Shubail sur les besoins des familles déplacées au Yémen, notamment à Taëz et Lahj.

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Tasneem Elridi

369 000 personnes déplacées ont besoin d'une aide humanitaire essentielle pour survivre.

ont besoin d'une aide humanitaire essentielle pour survivre. Taëz et Lahj figurent parmi les principaux gouvernorats d'origine des personnes déplacées et nécessitent une mobilisation accrue des efforts humanitaires.

figurent parmi les principaux gouvernorats d'origine des personnes déplacées et nécessitent une mobilisation accrue des efforts humanitaires. Les femmes et les enfants comptent parmi les populations les plus durement touchées par le conflit.

Les déplacements internes se poursuivent au Yémen, dans un contexte d'aggravation des conséquences du conflit et d'intensification des pressions humanitaires pesant sur les familles affectées. Selon le rapport publié ce mois-ci par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Yémen, 369 012 personnes, représentant 61 502 ménages, ont été déplacées depuis le début de l'année.

Le rapport indique que le gouvernorat de Taëz arrive en tête des gouvernorats d'origine des personnes déplacées au cours de la période de suivi, avec 48 % du total. Il est suivi par le gouvernorat de Lahj, avec 45 %, puis par Al-Hodeïda, avec 3 %. Les 4 % restants proviennent de plusieurs autres gouvernorats, notamment Marib, Al-Dhale, Ibb, Aden, Abyan, Sanaa, Hajjah, Chabwa, Al-Bayda, Al-Jawf, Al-Mahwit, Dhamar et Hadramaout.

Les femmes et les enfants parmi les populations les plus durement touchées

Face à cette crise humanitaire grandissante, plusieurs organisations humanitaires ont commencé à mettre en œuvre des initiatives pour venir en aide aux populations dans le besoin. Afin de mieux comprendre la situation sur le terrain, nous avons rencontré l'ingénieur Mabrouk Shubail, directeur du bureau de LIFE for Relief and Development au Yémen. Il évoque la réalité humanitaire, les difficultés auxquelles sont confrontées les familles déplacées ainsi que les défis rencontrés par les acteurs de l'aide humanitaire.

Voici l'entretien qu'il nous a accordé :

Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quelle est la réalité de la situation humanitaire au Yémen à la suite de l'escalade des tensions politiques dans la région ?

Certainement. Selon le Plan des besoins et de la réponse humanitaires des Nations Unies pour 2026 et les données de l'UNICEF, environ 22,3 millions de personnes au Yémen ont besoin d'une aide humanitaire, parmi lesquelles 10,95 millions de femmes et de filles nécessitent une assistance et une protection.

Par ailleurs, environ 2,2 millions d'enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë, tandis que 1,3 million de femmes enceintes ou allaitantes sont exposées au risque de malnutrition. Plus de 7 millions d'enfants sont également confrontés à des risques accrus en matière de protection, tandis qu'environ 4,5 millions d'enfants sont privés d'accès à l'éducation.

Ces chiffres illustrent l'ampleur des conséquences humanitaires du conflit, qui touchent particulièrement les femmes et les enfants.

Les évaluations en matière de protection révèlent précisément les risques auxquels sont exposés les femmes et les enfants. Pourquoi ces catégories de population sont-elles particulièrement vulnérables ?

De manière générale, les femmes et les enfants vivant dans les zones de conflit et de déplacement sont confrontés à des risques humanitaires, sanitaires, psychologiques et sociaux qui se cumulent. Leurs souffrances ne se limitent pas à la perte de leur domicile ou à la fuite des zones de combats. Elles englobent également les menaces pesant sur leur intégrité physique, la privation de services essentiels ainsi que l'exposition à différentes formes de violence, d'exploitation et de harcèlement dans des lieux d'hébergement précaires et non sécurisés.

Avec la détérioration de la situation au Yémen, de plus en plus de ménages sont désormais dirigés par des femmes. Les déplacements répétés aggravent davantage leurs difficultés, notamment en raison du manque de structures d'hébergement adaptées, de la surpopulation dans les espaces disponibles et de l'insuffisance des surfaces habitables.

À cela s'ajoutent les risques sanitaires liés aux maladies chroniques dont souffrent certains membres des familles, à l'apparition et à la propagation de maladies, ainsi qu'au manque de vaccins. Les services de premiers secours psychologiques et d'accompagnement en situation de crise font également défaut, alors qu'ils constituent des interventions essentielles pour assurer une protection immédiate aux populations vulnérables.

Comment évaluez-vous les besoins en aide humanitaire des personnes déplacées ?

Face à la détérioration de la situation humanitaire provoquée par la reprise du conflit au Yémen, de nombreuses familles ont perdu leur logement et leurs biens. Les besoins en interventions humanitaires d'urgence se sont donc considérablement accrus, notamment pour fournir des solutions d'hébergement aux familles déplacées et affectées, améliorer leurs conditions de vie, alléger leurs souffrances et renforcer leur capacité à faire face aux conséquences du déplacement.

L'Unité exécutive chargée de la gestion des camps de personnes déplacées, relevant du Cabinet du Premier ministre yéménite, a souligné que les familles déplacées sont confrontées à plusieurs besoins humanitaires fondamentaux qui nécessitent une intervention urgente. Parmi les principales priorités figurent :

Aide alimentaire : fournir des denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux ménages affectés.

fournir des denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux ménages affectés. Eau, assainissement et hygiène (EAH/WASH) : garantir l'accès à l'eau potable, aux produits d'hygiène et à des installations sanitaires adéquates.

garantir l'accès à l'eau potable, aux produits d'hygiène et à des installations sanitaires adéquates. Santé : assurer aux personnes déplacées l'accès aux services et aux soins de santé nécessaires.

assurer aux personnes déplacées l'accès aux services et aux soins de santé nécessaires. Abris et hébergement : fournir des logements et des matériaux d'hébergement adaptés afin de protéger les familles contre la précarité des conditions de vie.

fournir des logements et des matériaux d'hébergement adaptés afin de protéger les familles contre la précarité des conditions de vie. Protection : renforcer les mesures de protection des personnes déplacées, en particulier des catégories les plus vulnérables.

renforcer les mesures de protection des personnes déplacées, en particulier des catégories les plus vulnérables. Moyens de subsistance et aide financière : soutenir les familles afin qu'elles puissent retrouver leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels.

Au regard de ces indicateurs, le rapport a lancé un appel urgent à la mobilisation des financements et des ressources, ainsi qu'au renforcement des capacités opérationnelles, afin d'élargir la portée de la réponse humanitaire coordonnée et d'apporter le soutien nécessaire aux familles déplacées.

Comment les acteurs humanitaires peuvent-ils déterminer les priorités d'intervention face à un nombre aussi considérable de personnes dans le besoin ?

La mission fondamentale des acteurs humanitaires consiste à garantir à chaque être humain l'accès aux moyens essentiels nécessaires à sa survie. L'ampleur croissante des déplacements, ainsi que la dispersion des familles affectées dans dix gouvernorats et 59 districts, rendent indispensable le renforcement de la coordination entre les organisations humanitaires et l'intensification des efforts conjoints pour répondre aux besoins grandissants et garantir que l'aide parvienne aux ménages qui en ont le plus besoin.

Nous avons déployé des efforts considérables pour identifier les zones qui n'ont pas encore bénéficié d'une assistance humanitaire, recenser les situations les plus urgentes et évaluer les besoins des familles les plus vulnérables.

Les interventions que nous préparons dans les gouvernorats de Taëz et de Lahj concernent les camps de déplacés et comprennent la distribution d'équipements ménagers essentiels. Il s'agit notamment de matelas et d'oreillers en mousse, de grands matelas de couchage, de nattes, de réchauds à gaz à deux brûleurs accompagnés d'ustensiles de cuisine, d'assiettes, de récipients pour l'eau d'une capacité de deux gallons, de seaux d'eau de 20 litres, ainsi que de bouteilles de gaz de 25 litres.

Dans une première phase, nous avons travaillé à la prise en charge d'environ 600 familles. Nous poursuivons actuellement le recensement des ménages les plus démunis afin d'élargir notre intervention et d'atteindre un nombre encore plus important de bénéficiaires.

En votre qualité de directeur du bureau de LIFE for Relief and Development au Yémen, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés ?

Certains défis dépassent les capacités d'une seule organisation humanitaire et nécessitent une mobilisation collective ainsi qu'une coopération entre l'ensemble des acteurs concernés. Les besoins sont considérables en raison du nombre croissant de personnes affectées par l'élargissement du conflit.

Il est donc indispensable de conjuguer les efforts pour atteindre les familles les plus pauvres et les plus vulnérables, vérifier et actualiser les listes de bénéficiaires afin d'en exclure les personnes qui ne sont pas directement touchées par la crise, et garantir la remise directe de l'aide aux bénéficiaires sur le terrain.

Cela étant, nous estimons que ces défis peuvent être surmontés.

LIFE intervient au Yémen depuis 34 ans. Cette longue expérience nous a permis d'acquérir une connaissance approfondie du pays, de ses réalités et de la nature des besoins humanitaires de sa population.

C'est pourquoi nous menons nos activités en parallèle dans différentes régions, grâce à nos équipes présentes dans plusieurs gouvernorats. Ces équipes travaillent en étroite coordination afin d'accélérer l'évaluation des besoins et d'assurer la mise en œuvre rapide des interventions humanitaires.

Pour plus d'informations :

https://lifeusa.org/#social-media

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