Rodolphe Haykal et l’ambassadeur Frank Mollen ont signé un protocole de coopération civilo-militaire à Yarzé. Aucun projet, bénéficiaire ou montant n’a encore été rendu public.

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Rodolphe Haykal et l’ambassadeur Frank Mollen ont signé un protocole de coopération civilo-militaire à Yarzé. Aucun projet, bénéficiaire ou montant n’a encore été rendu public.

Le commandant de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, et l’ambassadeur des Pays-Bas à Beyrouth, Frank Mollen, ont signé le jeudi 26 novembre un protocole d’entente à Yarzé. Selon le compte rendu de la rencontre, le texte prévoit de futurs projets de coopération civilo-militaire. Le lieutenant-colonel Vincent van Ophem, attaché de défense néerlandais, a assisté à l’entretien. Le document signé n’a pas été publié avec l’annonce, qui ne désigne ni établissement bénéficiaire ni date de mise en œuvre.

Des projets antérieurs dans les hôpitaux du Sud

Le protocole s’inscrit dans une coopération qui a déjà donné lieu à des livraisons identifiables. Le 1er juillet 2025, l’armée avait annoncé que Haykal et Mollen avaient signé des projets de développement soutenus par les Pays-Bas, avec l’appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève (DCAF). L’armée distingue dans ses comptes rendus la signature des projets et leur réalisation.

Le 28 août 2025, elle avait documenté une remise de matériel médical à l’hôpital gouvernemental de Mais el-Jabal et au centre médical d’Aïn Ebel, avec le DCAF comme partenaire d’exécution. En janvier de la même année, un système solaire de secours avait été livré à l’hôpital gouvernemental de Tebnine. En décembre, le programme avait aussi soutenu la rénovation du centre Oum el Nour à Fatqa, qui accueille des femmes en rétablissement après une addiction. Ces réalisations datées ne font pas partie d’une liste de nouveaux projets annoncés le 26 novembre.

Pas de budget ni de calendrier pour le nouveau texte

La mention de futurs projets indique le domaine de coopération, mais ne dit pas qui financera, exécutera ou entretiendra les installations qui pourraient être retenues. Aucun montant, calendrier ou engagement de livraison n’a été communiqué pour ce protocole. Les annonces sur les hôpitaux de 2025 donnaient le nom des structures concernées et l’objet de la livraison ; ces deux informations manquent encore pour le texte signé jeudi.

Photo d’archives : Rodolphe Haykal à Ablah le 16 novembre 2026, et non lors de la signature à Yarzé. Armée libanaise, direction de l’Orientation.

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