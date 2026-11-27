Al-Akhbar évoque un quota mensuel d’achats de dollars par la Banque du Liban auprès des banques. Ce montant n’est pas confirmé et ne correspond pas aux sommes versées aux déposants.

Lire l'article Stop

Al-Akhbar rapporte, dans son édition du 27 novembre, que la Banque du Liban (BDL) aurait fixé un quota mensuel de 100 millions de dollars pour acheter aux banques des dollars comptabilisés au taux de 15 000 livres libanaises. Aucun document public de la BDL consulté par Libnanews ne confirme ce montant. Le chiffre désigne, selon le quotidien, un plafond d’opérations entre la banque centrale et les banques, et non des remboursements versés aux déposants.

Un plafond annoncé dans la presse, pas un montant exécuté

Selon Al-Akhbar, des banques réduisent une partie de leurs engagements en dollars envers leurs clients lorsque ces derniers acceptent un règlement en livres au taux de 15 000. Le quotidien décrit en parallèle un mécanisme par lequel la BDL rachèterait aux banques les montants correspondants à ce taux. Il ne publie ni décision fixant le quota, ni relevé d’exécution précisant combien de dollars ont effectivement été rachetés, à quelles dates et auprès de quelles banques.

Cent millions par mois représenteraient 1,2 milliard de dollars sur douze mois si le plafond était confirmé, maintenu et utilisé intégralement. Cette multiplication ne mesure ni le montant des opérations déjà réalisées ni l’argent reçu par les ménages.

Ce que signifie une conversion à 15 000 livres

Dans un exemple purement arithmétique, débiter 1 000 dollars d’un ancien compte au taux de 15 000 donne 15 millions de livres. Convertie au taux de référence de 89 500 livres pour un dollar, cette somme représente environ 168 dollars, hors frais. L’écart est d’environ 83 % par rapport au montant nominal débité. Cette comparaison mesure l’effet des deux taux sur une même somme, pas une perte comptable vérifiée sur un compte réel ni une décote applicable à tous les dépôts.

Les circulaires 158 et 166 relèvent d’un autre dispositif

Les circulaires 158 et 166 encadrent des retraits en devises pour les déposants qui remplissent leurs conditions. Les modifications publiées par la BDL le 3 novembre portent les plafonds mensuels à 1 200 dollars et 600 dollars respectivement à compter du 1er décembre. Une partie relève du paiement par carte : les plafonds ne correspondent donc pas à autant de billets retirables au guichet.

Dans un communiqué daté du 11 mai, la BDL chiffrait à 240,4 millions de dollars les paiements de mars 2026 au titre de ces deux circulaires. Elle en attribuait 28,36 millions aux banques commerciales et le reste à la banque centrale. Ces chiffres portent sur des paiements déclarés pour un mois précis. Ils ne confirment pas le quota de rachats rapporté en novembre, et ne peuvent pas lui être additionnés.

Pour établir la portée de l’opération décrite par Al-Akhbar, il manque la décision fixant le plafond, les montants réellement traités chaque mois et la ventilation entre rachats aux banques et sommes créditées aux clients. Aucun de ces éléments n’a été confirmé dans les documents publics consultés au 27 novembre.

Photo d’archives : Karan Jain / Wikimedia Commons, recadrage et habillage Libnanews, CC BY-SA 2.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews