Dans l’Akkar, la mouné conserve des savoir-faire

Kishk, makdous, olives et confitures composent une réserve alimentaire qui dépasse la simple accumulation de bocaux. Dans l’Akkar, la mouné transforme les récoltes et transmet des gestes familiaux, largement portés par les femmes. Certaines productions trouvent aussi des débouchés commerciaux, sans que cette possibilité garantisse un revenu. Entre préparation domestique et activité organisée, les enjeux concernent autant la qualité et le conditionnement que la recherche d’acheteurs. Un exemple documenté en 2023 éclaire ce passage vers des contacts professionnels.

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Dans l’Akkar, préparer la mouné revient à organiser une partie de l’année alimentaire. Le kishk, les olives, les makdous et les confitures ne remplissent pas la même fonction qu’un simple achat de provisions : leur préparation transforme les produits d’une saison en réserves pour les mois suivants. Elle mobilise du temps, des gestes appris et une connaissance précise des ingrédients.

Cette activité appartient à la vie domestique, mais elle peut également soutenir une petite production destinée à la vente. Les deux usages se côtoient sans se confondre. Un bocal préparé pour la famille n’est pas automatiquement un produit commercial rentable, et le savoir-faire ne dispense ni d’une organisation de la fabrication ni d’un travail sur les débouchés.

Conserver les récoltes, diversifier les repas

La spécialiste des préparations rurales Ihab Taleb décrit une mouné qui dépasse le seul stockage. Dans les villages, ces réserves permettent de conserver les fruits du travail agricole et de disposer de plusieurs aliments lorsque le froid complique les déplacements. Son expérience éclaire une pratique familiale ; elle ne fournit pas une mesure statistique de toutes les productions de l’Akkar.

Le kishk sec, utilisé notamment pour les soupes, voisine avec des préparations laitières et fromagères, du chanklich à la labné conservée dans l’huile. Les makdous associent des aubergines à une farce comprenant noix, ail et poivron rouge. Les bocaux accueillent aussi concombres, navets, chou-fleur ou mélanges de légumes.

Du côté des fruits, les figues, les abricots et la courge se retrouvent dans les confitures. La mélasse de grenade appartient à un autre registre de transformation, par concentration du jus. Cette diversité explique pourquoi la mouné n’est pas un produit unique : elle regroupe plusieurs matières premières, préparations et usages à table.

Taleb souligne l’importance de la précision dans la préparation et la conservation. Une recette familiale et un souvenir de goût ne suffisent pas à définir toutes les conditions de fabrication. Cet article décrit des pratiques et des produits, sans constituer un protocole de conservation alimentaire à reproduire.

L’olive montre une tradition qui évolue

Les olives occupent une place particulière dans ce répertoire. Elles peuvent être cassées, assaisonnées à l’ail et au citron, préparées au sel ou farcies. À côté des formes transmises au sein des familles apparaissent des variantes : olives grillées et relevées de noix ou de piment, préparations farcies et pâtes d’olive.

Ces adaptations montrent qu’un savoir-faire ne se conserve pas seulement à l’identique. Une préparation plus simple à servir ou une nouvelle présentation peuvent répondre à d’autres habitudes de consommation. Cela ne prouve pas pour autant une progression des ventes : le changement de recette et le succès économique sont deux choses différentes.

Le travail des femmes, entre réserve familiale et activité

Une grande partie de cette transmission repose sur les femmes qui préparent les réserves et transmettent les gestes aux générations suivantes. La valeur de leur travail ne se limite pas au prix éventuel d’un bocal. Pour une famille, il s’agit aussi d’utiliser les produits disponibles et d’organiser les repas à venir.

Ihab Taleb voit dans ces compétences une possibilité de développement d’activités rurales. Elle cite l’amélioration de la fabrication, du conditionnement et de la commercialisation, tout en conservant la qualité des produits. Ces pistes relèvent d’un potentiel économique, non d’un revenu assuré. Aucun montant de bénéfice actuel ni résultat représentatif de l’ensemble des productrices de l’Akkar n’est établi ici.

Le passage à la vente change en effet la nature du travail. Il faut pouvoir présenter un produit, fournir des quantités adaptées et trouver des acheteurs au-delà du cercle des proches. La conservation d’une tradition familiale et l’organisation d’une activité commerciale peuvent se renforcer, mais l’une ne garantit pas automatiquement l’autre.

Un exemple documenté de rencontre avec des acheteurs

En avril 2023, des coopératives rurales ont présenté leurs produits pendant quatre jours au salon HORECA, à Beyrouth. La FAO a documenté cette participation dans le cadre d’un projet mené avec le ministère de l’Agriculture et la direction générale des coopératives, financé par le Canada.

Marie Nehme, de la coopérative de développement et de transformation d’Andaket, dans l’Akkar, y présentait notamment des pots de beurre de cacahuète. Elle expliquait avoir appliqué les formations reçues. Les exposantes proposaient aussi confitures, sirops, kishk et makdous. Cette expérience illustre un accès à des contacts professionnels ; elle ne démontre ni des ventes actuelles ni la poursuite identique du programme en 2026.

Entre l’étagère familiale et un stand destiné aux acheteurs, l’enjeu reste concret : permettre aux compétences de circuler sans effacer le travail nécessaire pour les maintenir. La mouné de l’Akkar tient à cette articulation entre récoltes, transformation et transmission, plutôt qu’à la promesse d’un débouché commercial automatique.

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