Shadows of Beirut fait étape à Thessalonique

Sélectionné dans Open Horizons à Thessalonique, le film de Tina Gharavi suit le retour au Liban d’une femme installée à Londres. Coécrit et interprété par Tala Calil, il a été tourné entre Beyrouth et Sofia, dans des conditions marquées par les crises libanaises.

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« Shadows of Beirut », le long métrage de Tina Gharavi, figure dans la sélection Open Horizons du 67e Festival international du film de Thessalonique. Le programme officiel a inscrit sa projection au 6 novembre 2026, à 17 heures, dans la salle Frida Liappa. Le film met en scène le retour au Liban d’une femme installée à Londres, appelée auprès de son père mourant.

Cette production réunit la Bulgarie, le Liban et le Royaume-Uni. D’une durée de 87 minutes, elle mêle l’anglais et l’arabe. Tala Calil en tient le rôle principal et a coécrit le scénario avec la réalisatrice.

Shadows of Beirut, entre rupture familiale et retour

Lana a organisé sa vie londonienne autour de routines destinées à contenir un trouble obsessionnel compulsif. L’annonce de la maladie de son père rompt cet équilibre. À Beyrouth, elle rencontre Sirine, une secouriste qui l’accompagne dans ce retour difficile.

Le récit associe ainsi une relation familiale abîmée, une amitié inattendue et la confrontation à une ville quittée depuis longtemps. Assaad Bouab, Flavia Bechara et Michael E. Rodgers figurent notamment au générique, aux côtés de Tala Calil.

Un tournage partagé entre Sofia et Beyrouth

Les conditions de production ont directement pesé sur la fabrication du film. Selon les notes de l’équipe, le tournage s’est réparti entre le Liban et la Bulgarie pendant une période marquée par la pandémie, l’effondrement économique et les suites de l’explosion du port du 4 août 2020.

Quand travailler à Beyrouth n’était plus possible, l’équipe a reconstitué une partie de la ville sur un décor extérieur des studios Nu Boyana, à Sofia. Elle a tourné les scènes restantes au Liban environ un an plus tard. Les images de Beyrouth à l’écran ne proviennent donc pas toutes d’un tournage dans la capitale.

Tala Calil a développé le projet à partir d’expériences personnelles, avant de travailler avec Tina Gharavi sur le scénario final. Les notes de production évoquent notamment l’éloignement familial et les traces laissées par les traumatismes. Il s’agit d’une fiction, et non d’un documentaire sur l’explosion.

Une circulation internationale

Le catalogue grec inscrit le film dans Open Horizons. Tina Gharavi avait auparavant réalisé « I Am Nasrine », qui lui avait valu une nomination aux BAFTA dans la catégorie des premiers films.

La communication britannique du film annonce une sortie en salles le 25 septembre 2026. Sa présentation à Thessalonique constitue une autre étape de cette circulation internationale. Le Garden Cinema, à Londres, l’a également inscrit dans une programmation avec une rencontre annoncée avec Tala Calil, animée par Fatima Serghini.

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