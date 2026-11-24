Dell Technologies a relevé à 202 milliards de dollars sa prévision de chiffre d’affaires annuel après un trimestre record. Les serveurs optimisés pour l’intelligence artificielle ont rapporté 22 milliards de dollars sur trois mois. Les serveurs classiques progressent aussi, tandis que les ventes de matériel informatique aux particuliers reculent encore.

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Dell Technologies a porté de 192 à 202 milliards de dollars sa prévision de chiffre d’affaires annuel mardi 24 novembre. Le fabricant américain a plus que doublé ses ventes sur le trimestre clos le 30 octobre. Les serveurs optimisés pour l’intelligence artificielle en représentent désormais environ 40 %, sans être le seul moteur de la hausse.

Le groupe texan a réalisé 54,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires au troisième trimestre de son exercice 2027, contre 27 milliards un an plus tôt. Son bénéfice net atteint 5,67 milliards, contre 1,55 milliard. Le bénéfice dilué par action, calculé selon les normes comptables américaines, passe de 2,28 à 8,82 dollars.

Les serveurs classiques progressent aussi

Les machines optimisées pour l’IA ont généré 22 milliards de dollars de ventes, contre 5,6 milliards sur la même période un an plus tôt. Mais la hausse ne se limite pas à ces équipements. Les serveurs classiques et les équipements de réseau ont rapporté 15 milliards, contre 4,5 milliards. Le stockage a progressé de 24 %, à 4,9 milliards.

Activité Ventes trimestrielles (milliards de dollars) Sur un an Serveurs optimisés pour l’IA 22,0 +291 % Serveurs classiques et réseaux 15,0 +235 % Stockage 4,9 +24 % Informatique client 12,9 +3 %

Le pôle infrastructures, qui réunit les trois premières activités, a généré 7,1 milliards de dollars de résultat opérationnel. Sa marge opérationnelle est passée de 12,4 % à 17 %. À l’inverse, le résultat opérationnel du pôle informatique client a baissé de 6 %. Dans cette division, la hausse des ventes aux professionnels a plus que compensé le recul chez les particuliers.

Le carnet de commandes ne se confond pas avec les ventes

Dell dit avoir enregistré 60,2 milliards de dollars de commandes d’équipements pour l’IA sur le trimestre. Le groupe chiffre à 132,3 milliards les commandes encore à livrer à la clôture. Ce carnet donne une indication de la demande, mais n’entre pas tel quel dans le chiffre d’affaires : les dates de livraison et de comptabilisation peuvent varier. Dell dit notamment examiner le financement des clients et leur accès à l’électricité, deux conditions concrètes du déploiement des centres de données.

Le fabricant prévoit désormais 78 milliards de dollars de ventes annuelles de serveurs optimisés pour l’IA, contre 74 milliards auparavant. Pour le quatrième trimestre, il vise 56,3 milliards de chiffre d’affaires toutes activités confondues. Ces montants sont des objectifs de la direction, à distinguer des résultats déjà comptabilisés au 30 octobre.

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