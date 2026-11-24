Des tirs sont signalés à Khiam et dans la vallée de Zibqin. Les transporteurs libanais appellent à la grève dès six heures. À Riyad, les autorités saoudiennes annoncent onze blessés. Téhéran maintient ses conditions pour négocier avec Washington. À Gaza, dix personnes sont mortes mardi, dont une blessée depuis vendredi.

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Mercredi 25 novembre 2026, minuit à Beyrouth. Des tirs ont été signalés mardi soir à Khiam et dans la vallée de Zibqin, après une explosion à Kfar Tebnit. Les syndicats du transport routier appellent à la grève dès 6 h, avec des cortèges attendus dans le centre de Beyrouth. Le Qatar poursuit ses démarches auprès de Washington alors que Téhéran maintient ses conditions. À Gaza, le bilan palestinien de la journée atteint dix morts, dont des personnes blessées avant mardi.

Sud-Liban : tirs à Khiam et dans la vallée de Zibqin

Dans la soirée du mardi 24 novembre, les correspondants de l’agence officielle libanaise ont signalé des tirs d’armes automatiques à Khiam, dans le caza de Marjayoun. Leur dépêche de 22 h 13 attribue les tirs à l’armée israélienne et ne précise ni l’heure de début ni leurs conséquences. Un point distinct, publié plus tôt, fait état de tirs d’artillerie israéliens dans la vallée de Zibqin. Aucun bilan humain n’a été communiqué pour ces deux épisodes dans les comptes rendus consultés.

À Kfar Tebnit, une forte explosion attribuée à l’armée israélienne avait été signalée plus tôt dans la soirée. Ces informations décrivent trois faits séparés : elles ne permettent pas d’établir qu’ils relèvent d’une même opération.

Transports : grève de 6 h à midi, cortèges à partir de 9 h 30

Les fédérations et syndicats du transport routier prévoient des rassemblements dès 6 h dans le Grand Beyrouth, au Mont-Liban, dans le Nord, le Sud et la Békaa. À 9 h 30, des cortèges doivent partir de plusieurs points du Grand Beyrouth vers les places Riad el-Solh et des Martyrs. Un point presse syndical est prévu à 10 h 30, place Riad el-Solh.

Les organisateurs disent vouloir laisser des voies ouvertes aux véhicules civils. Cette annonce ne garantit pas une circulation fluide aux abords des rassemblements. Le mouvement vise à obtenir l’application d’engagements pris par les autorités envers les professionnels du secteur, notamment sur les aides aux chauffeurs et les conditions d’exercice du métier.

Baalbeck : cinq arrestations détaillées par l’armée, un homme blessé

L’armée libanaise a annoncé des perquisitions à Charaouné, à Baalbeck, dans le cadre d’une enquête sur des tirs et un trafic présumé de stupéfiants. Le corps du communiqué distingue cinq personnes arrêtées et un sixième homme, blessé lors d’un échange de tirs puis conduit à l’hôpital. Il ne précise pas si ce dernier a été placé en détention. Le commandement dit avoir saisi des armes, des munitions et des stupéfiants. L’enquête se poursuit sous le contrôle de la justice.

Riyad : Beyrouth et Abou Dhabi condamnent l’attaque

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a condamné l’attaque contre une tour du quartier financier de Riyad et exprimé sa solidarité avec l’Arabie saoudite. Le ministère émirati des Affaires étrangères a publié une condamnation distincte. Les autorités saoudiennes ont fait état de onze blessés.

Iran : Doha poursuit ses démarches, Téhéran maintient ses conditions

Le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, a rencontré le vice-président américain JD Vance à Washington. Doha dit soutenir une solution diplomatique qui garantisse la liberté de navigation et ouvre la voie à un accord régional. Ce rendez-vous ne constitue pas une reprise de pourparlers directs entre les États-Unis et l’Iran.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a répété mardi que l’Iran ne négocierait pas avant que sept conditions soient remplies, sans en réénumérer la totalité. Dans le détroit d’Ormuz, les Gardiens de la révolution ont affirmé que trois pétroliers avaient heurté des mines et pris feu. L’organisme britannique de sécurité maritime UKMTO a, de son côté, signalé que trois navires avaient été touchés par des projectiles d’origine indéterminée et que leurs équipages étaient sains et saufs. Rien ne permet d’identifier les trois navires de la déclaration iranienne comme ceux du bulletin maritime.

Gaza : dix morts recensés mardi, dont des blessés de jours précédents

L’agence publique palestinienne, citant des sources médicales, a recensé dix morts mardi dans la bande de Gaza. Parmi eux figure une femme de 30 ans qui a succombé à des blessures subies vendredi dans le camp de Nousseirat. Le premier bilan de la journée faisait notamment état de trois morts dans le secteur de Wadi Gaza et de trois autres à Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès. Les dix décès recensés ne correspondent donc pas à dix personnes tuées dans les frappes de mardi.

Mines terrestres et restes explosifs : près de 7 000 victimes recensées en 2025

Le rapport annuel Landmine Monitor, publié mardi, recense 6 929 victimes de mines terrestres ou de restes explosifs de guerre en 2025, dont 1 955 morts. Il s’agit du bilan annuel le plus élevé depuis 2020. La Birmanie et la Syrie sont les deux pays qui comptent le plus de victimes recensées. Le rapport rappelle que le traité d’interdiction des mines antipersonnel est entré en vigueur pour le Liban le 1er novembre 2026, six mois après son adhésion.

Ukraine : Kyiv chiffre ses besoins pour 2027

Devant les représentants des collectivités ukrainiennes, Volodymyr Zelensky a estimé mardi que son pays aurait besoin d’au moins 115 milliards d’euros en 2027. Il s’agit d’une estimation de Kyiv, et non d’un nouvel engagement financier européen. La question doit figurer à l’ordre du jour du Conseil européen des 26 et 27 novembre.

Couverture : Khiam vue depuis Marjayoun, photographie d’archives publiée en 2019. L’image ne montre pas les tirs du 24 novembre. François El Bacha / Libnanews.

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