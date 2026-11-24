Une équipe de l’hôpital universitaire de Munich a testé une interface cerveau-ordinateur pendant une opération sur une patiente éveillée. Le prototype, développé par FUTRUE Neurosciences, a été retiré après les mesures. Les chercheurs étudient la restitution de sensations, sans démontrer à ce stade d’efficacité durable ni d’usage quotidien en dehors de l’hôpital.

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Une équipe de l’hôpital universitaire de Munich a testé une interface cerveau-ordinateur pendant une opération menée sur une patiente éveillée. L’Université technique de Munich (TUM) a annoncé mardi 24 novembre que le prototype avait été posé la veille, le temps de collecter des données, puis retiré. Il ne s’agit ni d’un implant permanent ni d’un traitement de la paralysie.

Une intervention nécessaire pour une tumeur, un test distinct

L’essai a eu lieu pendant une intervention déjà nécessaire pour traiter une tumeur cérébrale. La TUM explique que ce type de recherche permet aux personnes qui y consentent de participer pendant une opération programmée pour un motif médical. Le dispositif a été retiré une fois les mesures terminées. L’annonce porte sur une seule procédure avec ce prototype à Munich, pas sur le suivi d’une série de patients.

Le groupe de recherche est dirigé par le neurochirurgien Bernhard Meyer et travaille avec FUTRUE Neurosciences, société munichoise fondée par Clemens Fischer. L’équipe avait déjà réalisé des enregistrements chez l’humain et posé deux interfaces permanentes dans d’autres travaux, précise l’université. La nouveauté du 23 novembre concerne le prototype de FUTRUE, pas la première implantation cérébrale jamais réalisée à Munich.

Enregistrer un signal et, à terme, restituer une sensation

Le prototype comprend 512 microélectrodes qui reposent à la surface du cerveau sans pénétrer dans le tissu cérébral. Le dispositif est conçu pour recueillir des signaux électriques et, dans l’autre sens, pour stimuler la surface du cerveau. La différence est importante : enregistrer un signal pourrait permettre de commander un dispositif extérieur, alors que la stimulation vise à transmettre une information de ce dispositif à son utilisateur.

Le scénario de recherche décrit par la TUM est celui d’une personne paralysée qui pourrait commander une main robotique et recevoir en retour une information sur ce qu’elle touche. L’équipe ne dit pas que la patiente a piloté une prothèse lors de l’intervention. Le communiqué ne publie pas les mesures détaillées et ne démontre pas que ce prototype fonctionne durablement ou améliore l’autonomie au quotidien.

Des mesures supplémentaires, pas de calendrier de mise à disposition

La TUM annonce d’autres mesures. L’enjeu n’est pas seulement de recueillir davantage de signaux : les chercheurs veulent savoir dans quelle mesure une stimulation en surface peut restituer une information sensorielle précise. Le communiqué ne fixe ni calendrier de commercialisation ni date de pose permanente de ce modèle.

Couverture : entrée de l’hôpital universitaire Rechts der Isar, à Munich, en mai 2006. Archive, sans lien visuel avec l’opération. Oliver Raupach / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5, recadrage et habillage sous la même licence.

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