En 1911, May Ziadé publie au Caire un recueil français sous le nom d’Isis Copia. De ses années à Antoura à ses études en arabe sur Malak Hifni Nassif et Warda al-Yaziji, ce portrait retrace le parcours d’une écrivaine qui a défendu la place des femmes dans la littérature arabe.

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En 1911, une jeune femme publie au Caire Fleurs de rêve, un recueil en français signé Isis Copia. Son nom est May Ziadé. Née à Nazareth d’un père libanais et d’une mère palestinienne, elle a étudié à Antoura avant de s’établir en Égypte. Le livre donne à lire ses premiers vers et une question qui traversera son œuvre : à qui reconnaît-on le droit de signer un texte et d’être lu ?

May Ziadé, du Kesrouan à l’imprimerie du Caire

Marie Ziadé naît à Nazareth en 1886. Son père, Élias Ziadé, est libanais ; sa mère, Nazha Mouammar, est palestinienne. Elle commence sa scolarité à Nazareth et la poursuit au collège des Visitandines, à Antoura, dans le Kesrouan. Le passage par le Liban laisse une trace très concrète dans son œuvre : « Antoura » est le titre d’un des poèmes de son premier recueil.

La famille s’établit en Égypte en 1908. Au Caire, May Ziadé enseigne le français et se tourne vers le journalisme. Son père dirige Al-Mahrousa, qui lui offre une première tribune. Elle contribue aussi à d’autres périodiques, notamment Al-Zouhour et Al-Hilal. La presse lui donne un public différent de celui auquel s’adresse son volume de poèmes : elle peut y traiter de questions sociales, mais aussi lire et commenter le travail d’autres auteurs.

Sur l’exemplaire de Fleurs de rêve conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, à Paris, le nom qui figure au-dessus du titre est Isis Copia. L’édition cairote est sortie des presses de Boehme et Anderer. La dédicace s’adresse à Lamartine. L’ouverture du livre place pourtant le lecteur au bord du Nil, et plusieurs textes plantent leur décor en Égypte. La langue et les références du recueil ne dictent pas sa géographie.

« Elle poète ? », ou le soupçon de ne pas avoir écrit ses vers

Dans « Elle poète ? », l’autrice prête la parole à des lecteurs incrédules. Ils admirent les vers, mais ils refusent de croire que la jeune femme les ait écrits. Leur raisonnement tient en deux préjugés : elle n’est pas française et, étant femme, elle ne peut guère être poète. Il doit donc s’agir d’un emprunt. L’un des personnages propose même un modèle tout trouvé : Lamartine.

Le procédé permet à May Ziadé de faire jouer deux rôles à la même référence. Elle rend hommage à Lamartine au début du recueil ; elle tourne en dérision l’idée que cet hommage expliquerait à lui seul sa poésie. Le texte met en scène des voix et non un procès-verbal de sa réception. Sa cible, en revanche, est précise : le lecteur qui reconnaît la qualité d’une œuvre, mais ne croit pas à la signature qu’il a sous les yeux.

« Antoura » procède autrement. La poète revient aux souvenirs de l’écolière, aux amitiés et aux nuits du village. Le paysage n’a rien d’un décor emprunté : c’est le lieu où la narratrice a été enfant. À quelques pages de distance, l’ouvrage peut ainsi faire entendre une discussion sur ce qu’une femme a le droit d’écrire et restituer le souvenir d’un village du Kesrouan. Le premier livre français de May Ziadé contient déjà ces deux registres.

Au Caire, lire des femmes comme des autrices

Dans les années 1910, May Ziadé anime au Caire un salon littéraire qui rassemble des écrivains et des figures de la vie intellectuelle égyptienne, dont Hoda Chaaraoui. Le salon est un lieu de discussion. Les livres qu’elle publie en arabe dans la décennie suivante montrent un autre aspect de son travail, plus durable : elle choisit des textes écrits par des femmes, les présente et discute leurs idées.

En 1920 paraît Bahithat al-Badiya, son étude consacrée à Malak Hifni Nassif. Le titre reprend le nom de plume de cette essayiste égyptienne. Le livre maintient ainsi au premier plan la signature que Nassif s’était choisie. Ziadé consacre également une étude à la poète Warda al-Yaziji. Elle y traite de sa prose autant que de ses vers et discute ses positions sur l’éducation des femmes. Elle ne se contente donc pas d’ajouter un nom féminin à l’histoire littéraire : elle restitue des textes et propose de les lire de près.

Ces livres appartiennent à la Nahda, le mouvement de renouvellement intellectuel qui transforme notamment la presse et la littérature arabes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Dans cette histoire, le trajet de Ziadé est singulier : le français est la langue de son premier recueil, tandis que l’arabe devient celle d’une grande partie de son travail de critique. Elle traduit aussi vers l’arabe. En 1921 paraît sa version de Deutsche Liebe, de Friedrich Max Müller, sous le titre Ibtisamat wa doumou‘.

Après la mort de son père, en 1929, son nom figure à la direction d’Al-Mahrousa. Elle meurt au Caire en 1941. La correspondance avec Gibran Khalil Gibran est devenue l’un des épisodes les plus connus de sa vie, au risque d’éclipser les livres qu’elle a signés seule. Deux archives permettent aujourd’hui de les rouvrir dans l’ordre : le recueil français de 1911, avec le nom d’Isis Copia imprimé sur la couverture, puis le volume de 1920, où May Ziadé met en titre le pseudonyme d’une autre femme.

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