Le district de Lörrach réorganise le réseau de bus du Markgräflerland et du Kandertal le 13 décembre. La ligne 200 reliera Kandern à Bâle via Weil am Rhein, tandis que la 240 desservira Lörrach-Brombach. Les trajets scolaires s’ouvrent à tous. Le bus 220 de l’EuroAirport ne fait pas partie du changement.

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Les habitants du sud-ouest du Bade-Wurtemberg devront revoir leurs habitudes de transport le dimanche 13 décembre. Le district allemand de Lörrach a détaillé mardi 24 novembre la refonte du réseau d’autobus du Markgräflerland et de la vallée de la Kander. Changement de numéros, départs à intervalles réguliers et correspondances prévues à l’horaire : la réforme concerne aussi les voyageurs qui rejoignent Bâle depuis Kandern et Weil am Rhein.

Entre Kandern et Bâle, la ligne 200 reprend l’essentiel de la 55

La ligne 200 reliera Kandern, Weil am Rhein et Bâle. Elle reprendra pour l’essentiel la desserte de l’ancienne ligne 55. Son passage à Bâle en fait l’un des axes transfrontaliers du nouveau réseau. La ligne 240, qui succède à la 54, reliera Kandern à Lörrach-Brombach. Le district prévoit un bus toutes les demi-heures sur cette ligne aux heures de pointe.

En dehors de ces renforts, les lignes principales 200, 240, 245, 255 et 265 sont prévues à la cadence horaire. L’amplitude annoncée sur les lignes 200 et 240 s’étend de 5 h à minuit, avec une offre réduite le week-end. Il ne faut pas en déduire qu’un bus passe à 5 h à chaque arrêt : le départ exact dépend du sens et du jour de la semaine.

À Kandern, Schallbach et Fischingen, les correspondances changent

Le district a inscrit plusieurs correspondances dans les horaires. À Schallbach, elles concernent les lignes 200 et 245. À Fischingen, elles relient les lignes 245, 255 et 274. À Kandern, la nouvelle organisation rapproche les horaires des 200, 240, 205 et 207. La ligne 245 dessert notamment Efringen-Kirchen, Schallbach, Wittlingen et Lörrach.

Certains trajets qui se faisaient d’un seul tenant demanderont désormais de changer de bus. D’autres deviendront directs. Des arrêts et heures de départ changent aussi : le district invite les voyageurs à vérifier leur trajet aux horaires du 13 décembre, même s’ils utilisent le réseau depuis longtemps.

Des trajets scolaires accessibles avec un titre ordinaire

Les trajets jusque-là réservés aux élèves seront intégrés au service public de bus, en partie sous de nouveaux numéros. Les autres voyageurs pourront les emprunter au tarif ordinaire du réseau régional RVL. Les lignes 271 à 277 restent principalement destinées aux déplacements scolaires, tandis que certaines dessertes secondaires circuleront également pendant les vacances.

Le bus 220 pour l’EuroAirport ne fait pas partie de cette réorganisation

La ligne 220 FREUND relie déjà Lörrach à l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. Elle complète le réseau, mais le district précise qu’elle ne fait pas partie du lot du Markgräflerland. Le nouveau numéro à retenir pour Kandern–Weil am Rhein–Bâle est donc le 200, pas le 220. Pour les horaires complets, les plans de lignes et les possibilités de correspondance, le district renvoie à sa page consacrée au nouveau réseau.

Couverture : l’intérieur d’un autobus de la ligne 220 entre Lörrach et l’EuroAirport, le 15 décembre 2024. Cette archive n’illustre pas le lancement du nouveau réseau. Ahmet Düz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; recadrage et habillage sous la même licence.

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