La CNDH demande un relevé détaillant le solde reconnu, les ajustements, les taux de change et les recours. Son avis pointe aussi un seuil de 100 000 dollars que le projet de loi ne tranche pas explicitement.

43

Lire l'article Stop

La Commission nationale des droits de l’homme demande que chaque déposant puisse savoir quel montant sa banque reconnaît, comment elle l’a calculé et comment le contester. Son avis du 19 novembre vise le projet sur le recouvrement des dépôts. Il ne crée pas de droit au versement, mais pointe une question concrète : comment vérifier un solde qui déterminerait ensuite les modalités du remboursement ?

Le relevé devrait expliquer ce qui a changé

Connaître son ancien solde ne suffit pas pour vérifier le montant retenu après examen du dossier. Si deux chiffres ne coïncident pas, encore faut-il pouvoir retrouver l’opération à l’origine de l’écart. La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) demande que chaque déposant reçoive un relevé individuel précisant le montant retenu par la banque, les raisons de chaque correction, les parités utilisées et les dates de remboursement, ainsi que la procédure pour faire rectifier le calcul.

Prenons un cas fictif. Une déposante reçoit un relevé dont le total est inférieur à celui de son ancien relevé bancaire. Sans explication, elle ne peut pas savoir si la différence tient à un retrait déjà comptabilisé, à une conversion ou à une autre correction. Un document détaillé permettrait de rapprocher chaque ligne de l’opération correspondante et, si l’une manque ou paraît erronée, de préciser ce qu’elle conteste. La CNDH demande aussi que les suspensions temporaires de procédures judiciaires liées à la résolution d’une banque soient soumises à un contrôle judiciaire.

Le cas des 100 000 dollars exactement

Le projet transmis au Parlement fin décembre 2025 illustre l’importance du calcul. Dans sa version rendue publique, l’article 8 prévoit, après vérification et ajustement des soldes, un régime pour les dépôts inférieurs à 100 000 dollars et un autre pour ceux qui dépassent ce montant. Dans le premier cas, le texte prévoit des paiements échelonnés sur une période maximale de quatre ans. Au-dessus du seuil, il distingue une première tranche et un reliquat qui ferait l’objet de titres adossés à des actifs.

La Commission relève que cette formulation n’indique pas explicitement le régime applicable à un solde reconnu de 100 000 dollars exactement. Elle demande au législateur de le préciser. Cette lacune ne permet pas de conclure qu’un déposant dans ce cas serait exclu du remboursement ou automatiquement rattaché à l’un des deux régimes. Les délais du projet ne sont pas des échéances acquises.

Un registre commun ne remplace pas une explication individuelle

La Banque du Liban a prévu, dans une décision distincte du 17 août 2026, un registre central et l’attribution d’un identifiant unique à chaque déposant, y compris lorsqu’il détient des comptes dans plusieurs banques. Cela doit permettre de rattacher les comptes à une même personne. La décision conditionne son entrée en vigueur à l’adoption de son mécanisme d’application. Elle ne permet pas, à elle seule, d’établir que le registre fonctionne déjà ni qu’un déposant peut consulter le détail des ajustements retenus.

Le registre et le relevé répondent ainsi à deux questions différentes : quels comptes relèvent du même déposant, et comment a-t-on calculé le montant qu’on lui reconnaît ? Le premier facilite le rapprochement des données bancaires. Le second permettrait à l’intéressé de contrôler le résultat et de savoir auprès de qui le contester. C’est cette possibilité que la CNDH demande d’inscrire dans la loi encore en discussion.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews