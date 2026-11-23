Capita a convenu avec le gouvernement britannique d’un plan de redressement du service des retraites des fonctionnaires. Le groupe estime que ce contrat lui coûtera davantage en 2027. Il change de directeur général et envisage une levée de fonds de 190 millions de livres, encore soumise au soutien des créanciers.

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Capita, qui administre le régime de retraite des fonctionnaires britanniques, a annoncé lundi 23 novembre avoir conclu un plan de redressement du service avec le Cabinet Office. Le prestataire britannique en attend des coûts supplémentaires en 2027. Il a également changé de directeur général avec effet immédiat et envisage une augmentation de capital d’environ 190 millions de livres sterling.

Le traitement des dossiers de retraite reste en retard

La direction du régime indiquait le 12 novembre que le nombre de dossiers en cours était passé de 150 000 à 156 000 dans son tableau de suivi. Ce sont des dossiers, pas autant de retraités privés de pension. Le régime signale notamment qu’une même demande pouvait être comptabilisée plusieurs fois lorsqu’un assuré relançait le prestataire ; des dossiers liés sont désormais regroupés.

Le même point d’étape relevait une amélioration du service téléphonique : 99,8 % des appels avaient reçu une réponse la semaine précédente, dont 79,9 % dans les 30 secondes. Un appel pris n’équivaut toutefois pas à un dossier clos. Pour les cas complexes, le régime dit devoir encore recueillir des pièces ou des données auprès des employeurs et des assurés avant de pouvoir dresser une estimation ou effectuer un versement. L’annonce du lundi ne modifie ni les règles du régime ni les droits à pension.

Une prévision de résultat revue, un financement encore à réunir

Capita prévoit pour 2027 un résultat opérationnel ajusté inférieur de 85 à 95 millions de livres à ce qu’il anticipait auparavant. Cet écart ne constitue pas une prévision de perte de ce montant. Le groupe chiffre le surcoût du plan de redressement des retraites à 15–25 millions. Il attend également environ 40 millions d’incidence de la sortie de deux grands contrats, 20 millions dans ses activités locales et régionales et 10 millions parce qu’il prévoit de remporter moins de nouveaux marchés ailleurs.

Ancien directeur financier, Pablo Andres succède à Adolfo Hernandez avec effet immédiat. L’augmentation de capital envisagée pour le premier semestre 2027 vise à réduire l’endettement. Le principal actionnaire a indiqué vouloir y participer, mais le projet reste notamment soumis au soutien des créanciers financiers. Ni ce projet ni le changement de direction ne fixent une date de résolution des retards du régime.

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