À Voisins-le-Bretonneux, l’association Nos Voisins du Liban présente son soutien à une école de la Békaa. Une foire aux jouets prolonge le week-end solidaire, avec la possibilité de donner les invendus.

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À Voisins-le-Bretonneux, l’association Nos Voisins du Liban présente son soutien à une école de la Békaa. Une foire aux jouets prolonge le week-end solidaire, avec la possibilité de donner les invendus.

À Voisins-le-Bretonneux, dans les Yvelines, une association a choisi de concentrer son aide sur une école de la vallée de la Békaa. Le Centre Alfred-de-Vigny, qui accueille Nos Voisins du Liban vendredi 27 novembre, présente cet établissement comme le principal bénéficiaire de l’association. Le nom de l’école, le nombre d’élèves concernés et le montant du soutien ne figurent pas dans l’annonce.

Des échanges entre jeunes encore à construire

La rencontre de vendredi doit permettre aux habitants d’échanger avec des témoins et des donateurs. L’association veut étendre son soutien à d’autres écoles et créer des échanges entre jeunes des Yvelines et du Liban. Ce sont des projets : le centre n’annonce ni partenariat avec un nouvel établissement ni date pour un premier échange.

Le programme mêle danse, littérature et gastronomie libanaises. La rencontre est annoncée de 19 h à 20 h, heure locale, avec entrée gratuite sur inscription au Centre Alfred-de-Vigny, au 24, avenue du Lycée.

Dimanche, une seconde vie pour les jouets invendus

Le même centre accueille une foire aux jouets le dimanche 29 novembre, de 9 h à 16 h 30. La municipalité indique que les exposants pourront, s’ils le souhaitent, donner leurs invendus à l’issue de la journée au profit de Nos Voisins du Liban et de l’association J’apprends pour mon avenir (JAPMA).

Ce sont les jouets donnés qui alimenteront cette action, et non, selon le programme annoncé, un prélèvement sur les ventes. La municipalité ne précise pas la destination finale des jouets : le soutien apporté à l’école de la Békaa et le don proposé aux exposants sont deux volets distincts du week-end.

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