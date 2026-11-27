Serum & Solutions et Meridian ont signé à Sarin. L’usine produit déjà des perfusions ; les produits, le calendrier et le budget de la nouvelle ligne ne sont pas publics.

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Le fabricant libanais Serum & Solutions et la société turque Meridian ont signé le 26 novembre à Sarin, dans la plaine de la Békaa, un accord de coopération industrielle visant une ligne de production commune. La signature s’est tenue en présence du député Bilal Abdallah, président de la commission parlementaire de la Santé, de l’ambassadeur turc Murat Lütem et du gouverneur de Baalbek-Hermel, Bachir Khodr. Les éléments rendus publics n’indiquent ni quels produits sortiraient de cette ligne ni quand elle serait en service.

Une usine existante, pas un site annoncé à partir de zéro

Serum & Solutions fabrique à Sarin des solutions intraveineuses de grand volume, principalement des électrolytes conditionnés en poches. Le registre du ministère libanais de la Santé associe déjà le fabricant à une solution injectable de chlorure de sodium à 0,9 % en format d’un litre. Cette inscription identifie un produit de l’activité existante : elle ne renseigne pas sur les produits retenus dans l’accord avec Meridian.

Une délégation turque a visité les installations à l’occasion de la signature. Le député Bilal Abdallah, qui a parrainé la rencontre, a présenté le partenariat comme un moyen d’encourager l’investissement et le travail industriel au Liban. L’accord n’établit pas, dans les informations rendues publiques, la répartition des apports entre les deux entreprises, le volume de production prévu ou les marchés auxquels la ligne serait destinée.

Un accord industriel ne vaut pas inscription d’un médicament

La base du ministère distingue le fabricant, le produit, sa formulation, son conditionnement et sa référence d’enregistrement. Si les signataires choisissent un produit qui n’est pas déjà enregistré sous la configuration retenue, son arrivée sur le marché nécessite les étapes réglementaires correspondantes. L’existence de solutions fabriquées à Sarin ne prouve pas que la nouvelle ligne ait déjà été autorisée ou que ses produits soient inscrits.

Pour les hôpitaux et les distributeurs, les données attendues sont la liste des produits, la capacité annuelle, la date des premiers lots et les marchés servis. Pour l’emploi dans la Békaa, aucun nombre de postes liés à la nouvelle ligne ni montant d’investissement n’a été communiqué à ce stade.

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