Le Caire et Doha poursuivent leur coordination. Les données de l’ONU montrent ce qui sépare les engagements sur l’aide des livraisons réellement effectuées.

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L’Égypte et le Qatar continuent de coordonner leurs démarches de désescalade, sans avoir annoncé de nouvel accord pour Gaza. Alors que Le Caire travaille au passage à la deuxième phase du plan de cessez-le-feu, les opérations humanitaires restent entravées. Le dernier bilan de l’ONU permet de mesurer, sur une semaine, l’écart entre approvisionnements inscrits pour entrer et cargaisons acheminées.

Deux médiateurs, plusieurs interlocuteurs

Le 22 novembre, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty s’est entretenu avec le premier ministre qatari, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani. Selon le ministère égyptien, ils ont examiné les efforts communs pour contenir l’escalade dans la région. Le compte rendu ne fait état ni d’un calendrier pour Gaza ni d’un accord sur les modalités de la deuxième phase.

Des démarches plus précises sur Gaza ont été rendues publiques le 13 novembre. Badr Abdelatty a discuté avec l’envoyé de l’Union européenne Christophe Bigot de la consolidation de la trêve et de la mise en œuvre de la phase suivante. À New York, le Qatar a demandé, avec la Jordanie et le Royaume-Uni, un accès humanitaire immédiat sans restrictions. Les interlocuteurs diffèrent, mais les deux démarches portent sur des engagements que les médiateurs n’appliquent pas eux-mêmes.

Ce que les données d’accès permettent de contrôler

Du 16 au 23 novembre, le groupe logistique de l’ONU a recensé 527 camions de l’ONU et de ses partenaires inscrits pour entrer dans la bande de Gaza. D’après le bulletin humanitaire du 26 novembre, 405 ont été déchargés du côté israélien de Kerem Shalom, dont 111 arrivés d’Égypte. Le chiffre de 405 ne correspond ni aux seuls camions égyptiens ni au total de l’aide qui a ensuite atteint les bénéficiaires. Le déchargement à un point de passage et l’acheminement à l’intérieur de Gaza sont deux étapes différentes.

Dans une déclaration commune publiée en août, Doha, Le Caire et Ankara ont demandé à Israël de respecter ses engagements et de laisser circuler sans entrave l’aide humanitaire et médicale. Le texte indiquait que le Hamas et les autres factions palestiniennes avaient annoncé accepter une feuille de route pour la suite de la trêve. Il ne constatait pas l’exécution des mesures correspondantes.

Les annonces des médiateurs et le bulletin du 26 novembre documentent ainsi deux réalités distinctes : des contacts diplomatiques qui se poursuivent, et des livraisons qui restent exposées à des restrictions d’accès. Aucun calendrier conjoint publié cette semaine ne fixe de date pour la mise en œuvre de la deuxième phase.

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