Drones sur Beyrouth : une nouvelle violation de souveraineté

Des drones ont survolé Beyrouth, sa banlieue sud et le Metn le 4 novembre 2026, selon les signalements publiés par la presse libanaise et la NNA. Ces incursions portent atteinte à la souveraineté du Liban et contredisent les engagements du cadre signé en juin. Le nombre d’appareils, leurs modèles et leur armement restent non confirmés. Retour sur les faits établis, la position de l’ONU et les limites d’une comparaison avec les frappes du 8 avril.

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Des drones israéliens ont de nouveau survolé Beyrouth mercredi 4 novembre 2026, selon les informations publiées notamment par Arab News. Des vols ont aussi été signalés au-dessus de la banlieue sud. L’Agence nationale d’information a signalé une présence persistante à basse altitude, jusque dans le Metn. Ces incursions israéliennes constituent une énième atteinte à la souveraineté libanaise. Elles contredisent aussi l’engagement à respecter cette souveraineté inscrit dans l’accord-cadre signé en juin. En revanche, le nombre exact d’appareils, leurs modèles et leur armement ne sont pas établis par les sources disponibles.

Le ciel de la capitale ne peut devenir une zone d’activité militaire étrangère tenue pour normale à force de répétition. Pour le Liban, l’enjeu est celui du contrôle de son espace aérien et de la sécurité de ses habitants. Il demeure entier, que les appareils observés effectuent une mission de surveillance ou une autre opération.

Des signalements de la banlieue sud jusqu’au Metn

La journée du 4 novembre est documentée par plusieurs bulletins. Lebanon ON publie à 11 h 21 un signalement au-dessus de la banlieue sud, puis à 12 h 58 un autre concernant Beyrouth et sa banlieue sud. Ces heures sont celles de la publication des informations, et ne permettent pas de fixer le début des vols.

Dans sa dépêche consacrée à la poursuite des survols, la NNA décrit des drones volant à basse altitude au-dessus de Beyrouth, jusqu’au Metn. Dans son compte rendu du 4 novembre pour Arab News, la correspondante Najia Houssari attribue explicitement les survols à des drones militaires israéliens et mentionne Beyrouth ainsi que Baabda. Les brefs bulletins de la NNA et de Lebanon ON cités ici emploient, eux, le terme « drones » sans préciser leur nationalité.

Les bulletins consultés n’établissent ni un total d’appareils présents simultanément, ni une durée continue de douze heures, ni des altitudes chiffrées. Aucun communiqué spécifique de l’armée libanaise ou de la FINUL apportant ces précisions pour les survols de Beyrouth du 4 novembre n’a été retrouvé au moment de la rédaction. Cette limite ne remet pas en cause les signalements publiés ; elle empêche de leur ajouter des caractéristiques qu’ils ne donnent pas.

Une violation de souveraineté déjà qualifiée par l’ONU

La qualification de ces incursions ne dépend pas de l’identification commerciale du drone. Dans son rapport S/2023/522, au paragraphe 86, le secrétaire général des Nations unies affirme explicitement que les survols du Liban par les avions et appareils sans pilote israéliens violent la résolution 1701 et la souveraineté libanaise. Il relève également la détresse provoquée dans la population et demande leur cessation.

Ce rapport de 2023 établit une position onusienne de principe, et non une réaction de l’ONU à l’événement du 4 novembre 2026. La distinction compte. Le fondement est néanmoins clair : le caractère répété d’un survol militaire ne lui confère aucune normalité juridique. L’absence de frappe annoncée dans un bulletin ne transforme pas davantage une intrusion en opération autorisée.

Depuis Beyrouth, cette répétition révèle surtout la distance entre la souveraineté reconnue au Liban dans les textes et celle que le pays peut effectivement exercer. Les habitants subissent une présence militaire étrangère au-dessus de leurs quartiers, tandis que l’État est sommé, dans les négociations, de démontrer sa maîtrise exclusive de la sécurité.

L’accord-cadre de juin mis à l’épreuve

Le cadre trilatéral signé à Washington le 26 juin 2026 place la souveraineté et la sécurité des deux pays parmi ses objectifs. Son point 6 réaffirme la responsabilité exclusive des forces libanaises dans la sécurité et la défense du Liban. Son point 8 vise un pays sûr et reconstruit sous la pleine souveraineté de l’État.

Les survols militaires israéliens contredisent ces engagements. Du point de vue libanais, ils portent atteinte à la substance même de l’accord : promettre le rétablissement de l’autorité de l’État tout en intervenant unilatéralement dans son ciel entretient une souveraineté sous condition.

Le texte comporte toutefois une réserve qu’il faut lire exactement. Son point 7 préserve le droit de légitime défense des deux pays, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international applicable. Le point 5 expose par ailleurs la justification israélienne de ses opérations face aux groupes armés, principalement le Hezbollah. Ces dispositions ne valent pas autorisation générale et permanente de survoler Beyrouth. La seule invocation de la sécurité ne démontre pas que chaque opération respecte le droit.

Le cadre publié ne contient pas de clause autonome formulée comme une interdiction explicite de tout survol. La contradiction porte sur les engagements de souveraineté, auxquels s’ajoute la qualification onusienne des violations aériennes au regard de la résolution 1701. Le ministère français des Affaires étrangères rappelait le 27 juin que cet accord devait ouvrir la voie au recouvrement total de la souveraineté libanaise, au monopole étatique des armes et au retrait israélien.

Les modèles et les charges ne sont pas confirmés

Les identifications avancées d’Eitan, aussi appelé Heron TP, et de Hermes 450 ne sont pas confirmées pour cette journée par les dépêches consultées. Le chiffre de cinq appareils doit rester, lui aussi, non établi. Sans images authentifiées et datées ou relevés indépendants suffisamment précis, annoncer un modèle, une altitude au mètre près ou un armement complet donnerait une certitude technique que les éléments disponibles ne permettent pas.

Les fabricants décrivent le Heron TP et le Hermes 450 comme des plateformes capables d’emporter différentes charges. Celles-ci peuvent notamment comprendre des capteurs et des équipements de renseignement. Le terme « charge utile » ne suffit donc pas à établir la présence de munitions. Une capacité générale du constructeur ne prouve pas non plus la mission d’un appareil observé un jour donné.

Le souvenir du 8 avril ne permet pas de prédire la suite

Le rapprochement avec le 8 avril 2026 renvoie à une journée de frappes massives dont la gravité est documentée. Le secrétaire général de l’ONU avait alors condamné les attaques israéliennes à travers le Liban, qui avaient fait des centaines de morts et de blessés parmi les civils, dont des enfants. Ce précédent explique la portée que peut prendre une nouvelle présence aérienne pour une population déjà éprouvée.

Il ne permet pas de déduire, à partir des seuls vols signalés le 4 novembre, qu’une attaque précise serait décidée ou imminente. Aucun décompte vérifié des drones présents le 8 avril n’a été établi dans les sources examinées pour cet article. La comparaison doit donc rester celle d’un contexte et d’une mémoire des violences, sans devenir une prévision militaire.

Pour le Liban, la demande de protection du ciel et des civils n’a pas besoin d’un scénario alarmiste pour être fondée. Les survols documentés suffisent à poser la question de l’application des engagements internationaux : la souveraineté promise doit aussi se traduire au-dessus de Beyrouth.

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