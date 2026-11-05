Liban : 4 390 morts depuis mars, selon la Santé

Le ministère libanais de la Santé a publié le 5 novembre un bilan arrêté à 14 heures : 4 390 morts et 12 429 blessés depuis le 2 mars 2026. Le total depuis le 8 octobre 2023 atteint 8 957 morts et 30 665 blessés. Les deux périodes se recoupent et leurs chiffres ne doivent pas être additionnés. Le tableau officiel recense aussi 135 morts et 416 blessés parmi les personnels des soins et des secours depuis mars.

25

Lire l'article Stop

Le ministère libanais de la Santé porte à 4 390 morts et 12 429 blessés le bilan des attaques israéliennes depuis le 2 mars 2026. Ce décompte, publié jeudi 5 novembre par son centre des opérations d’urgence, est arrêté à 14 heures. Il couvre huit mois de violences, et non la seule journée de jeudi.

Le ministère publie aussi un total pour la période ouverte le 8 octobre 2023 : 8 957 morts et 30 665 blessés. Les victimes recensées depuis mars 2026 sont comprises dans ce bilan plus large. Les deux séries ne doivent pas être additionnées.

Le bilan humain au Liban atteint aussi les secours

Le tableau ministériel consacré à la période du 2 mars au 5 novembre détaille les pertes dans le secteur des soins et des secours. Il recense 135 morts et 416 blessés parmi ces personnels.

Dans ce total, 130 personnes tuées appartiennent aux équipes de secours et cinq au personnel médical ou infirmier. Les blessés se répartissent entre 269 membres des équipes de secours et 147 soignants. Ces chiffres figurent dans le même bilan sanitaire ; ils ne constituent pas des victimes supplémentaires à ajouter au total national.

Le document fait également état de 180 attaques contre les équipes de secours, de 184 véhicules endommagés et de 40 centres visés. Il mentionne 17 hôpitaux endommagés et trois fermés, sans donner dans ce tableau la liste des établissements ni les dates de fermeture.

Deux périodes de référence

La publication distingue ainsi la séquence commencée le 2 mars 2026 du décompte cumulé depuis octobre 2023. Elle ne présente pas, dans le communiqué qui l’accompagne, de bilan quotidien détaillé par frappe ou par localité.

Le total national ne permet pas non plus d’attribuer une hausse à un incident précis sans consulter les bulletins correspondants. Le dernier pointage officiel porte sur les victimes enregistrées jusqu’au 5 novembre à 14 heures.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews