Turquie : au moins huit morts dans des attaques armées

Au moins huit personnes ont été tuées le 5 novembre dans des attaques armées dans la province turque d’Afyonkarahisar. Les tirs ont touché plusieurs lieux du district d’İhsaniye. La préfecture fait aussi état d’un blessé grave et annonce une enquête sous la coordination du parquet. Les recherches se poursuivent pour retrouver le ou les auteurs. Le mobile et les liens éventuels entre les victimes et leurs agresseurs ne sont pas encore établis. Le bilan des victimes reste provisoire.

27

Lire l'article Stop

Au moins huit personnes ont été tuées jeudi 5 novembre dans des attaques armées dans la province d’Afyonkarahisar, dans l’ouest de la Turquie. La préfecture fait aussi état d’un blessé grave. Les forces de sécurité recherchent le ou les auteurs des tirs.

Les attaques ont touché plusieurs lieux du district d’İhsaniye. Selon une agence de presse turque, trois personnes ont été retrouvées mortes près du village d’Ayazini et trois autres dans le secteur de Kıyır. Deux femmes découvertes blessées à Yukarıtandır ont ensuite succombé à l’hôpital.

Une enquête sur les attaques armées en Turquie

La préfecture a annoncé l’ouverture d’une enquête sous la coordination du parquet d’Afyonkarahisar. Dans son communiqué relayé jeudi soir par la presse locale, elle confirme huit morts et un blessé grave. Ce bilan reste provisoire.

Les autorités indiquent que les services de l’État travaillent ensemble pour établir les circonstances des attaques. Le mobile et les liens éventuels entre les victimes et leurs agresseurs n’ont pas été précisés.

La préfecture n’a annoncé aucune arrestation dans ce communiqué. Les recherches se poursuivent dans la province.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews