Des équipes engagées contre Ebola ont été évacuées vers Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, après des combats en Ituri. L’Organisation mondiale de la santé signale des difficultés pour atteindre certaines localités, transférer les malades et suivre leurs contacts. Africa CDC recense 5 678 décès au 17 novembre.

22

Lire l'article Stop

Des équipes engagées contre Ebola ont été évacuées vers Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, après des combats en Ituri. L’Organisation mondiale de la santé signale des difficultés pour atteindre certaines localités, transférer les malades et suivre leurs contacts. Africa CDC recense 5 678 décès au 17 novembre.

Les combats entre l’armée congolaise et des groupes armés dans l’est de la République démocratique du Congo perturbent la prise en charge des malades d’Ebola. Mercredi 25 novembre, Catherine Smallwood, responsable de la riposte à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a fait état de deux replis vers Bunia, capitale de la province de l’Ituri : une évacuation depuis un hôpital d’Akwe et un déplacement temporaire des équipes de Mongbwalu, où l’épidémie avait été détectée en mai.

Des personnels bloqués trois jours dans un hôpital

À Akwe, au nord-est de Bunia, une douzaine de personnes, dont deux membres du personnel de l’OMS et des responsables sanitaires congolais, sont restées bloquées trois jours à l’hôpital au milieu des combats, selon Smallwood. Elles ont été évacuées mardi vers Bunia. Dans le secteur de Mongbwalu, au nord-ouest de la capitale provinciale, ce sont les difficultés d’accès par la route qui ont conduit l’OMS et ses partenaires à déplacer temporairement leurs équipes.

Les conséquences ne se limitent pas aux sites évacués. D’après l’OMS, certains centres de traitement fonctionnent avec moins de personnel, tandis que des localités ne sont plus accessibles aux équipes chargées de suivre les personnes exposées. Les routes coupées compliquent aussi l’acheminement des fournitures médicales, le transfert des patients entre établissements et le déplacement des équipes chargées des inhumations. Dans le Nord-Kivu voisin, l’OMS indique également avoir perdu la trace de personnes suivies après que de nouvelles attaques ont déplacé plus de 20 000 habitants.

Plus de huit nouvelles infections sur dix hors des listes de contacts

Dans son évaluation publiée le 25 novembre, l’OMS estime que plus de 80 % des infections nouvellement signalées continuent d’être détectées chez des personnes qui ne figuraient pas sur les listes de contacts connus. Les équipes ne peuvent donc pas compter sur le seul suivi des personnes déjà identifiées pour repérer rapidement les nouveaux cas. L’OMS relève par ailleurs des pénuries de matériel de protection, des difficultés de financement et un manque de confiance envers les équipes dans certaines communautés.

La même évaluation, arrêtée au 8 novembre, comptait 10 990 cas confirmés et 5 354 décès dans huit provinces. Près de sept infections confirmées sur dix étaient alors recensées en Ituri. Dans un bilan plus récent, arrêté au 17 novembre, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) font état de 11 613 cas confirmés, dont 5 678 décès, dans 68 zones de santé. Ces chiffres correspondent à des dates de collecte différentes, même si les deux documents ont été rendus publics le 25 novembre.

Le risque reste très élevé en RDC selon l’OMS

L’OMS classe le risque comme très élevé en RDC. Elle le juge élevé au Kenya et au Nigeria, où des cas ont été signalés sans transmission communautaire documentée dans cette évaluation. Pour les autres pays, elle distingue notamment le degré de connexion avec les zones touchées et la capacité des services de santé à réagir, plutôt que de leur appliquer un niveau de risque uniforme.

Le plan publié par Africa CDC couvre la période allant de novembre 2026 à mai 2027. Il prévoit de renforcer le signalement des cas et le suivi des contacts avec les organisations locales, tout en maintenant les autres services de santé dans les zones touchées. Au 25 novembre, l’OMS n’avait pas annoncé de date de retour de ses équipes à Mongbwalu.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews