Au sommet de Bruxelles du 25 novembre, Ursula von der Leyen a annoncé des discussions avec chaque partenaire des Balkans occidentaux à partir du début de 2027. L’objectif est d’ouvrir certains pans du marché européen avant l’adhésion. Les négociations sur l’itinérance mobile ont déjà commencé avec quatre partenaires. L’Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord pourraient par ailleurs recevoir jusqu’à 338 millions d’euros supplémentaires au titre des réformes engagées, a indiqué la présidente de la Commission.

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L’Union européenne ouvrira début 2027 des discussions avec chacun de ses partenaires des Balkans occidentaux pour leur donner un accès progressif à certains secteurs du marché unique, avant une éventuelle adhésion. Ursula von der Leyen l’a annoncé mercredi 25 novembre, à l’issue d’un sommet à Bruxelles. La présidente de la Commission a également évoqué 338 millions d’euros de financements supplémentaires que trois pays pourraient débloquer dans les prochaines semaines.

Dans les Balkans occidentaux, des négociations pays par pays

Bruxelles ne propose pas un accord unique pour toute la région. La Commission veut examiner avec chaque partenaire les secteurs où un rapprochement est possible et les réformes qu’il faudrait mener pour y parvenir. Le sommet n’a annoncé ni la liste des nouveaux secteurs concernés ni le calendrier détaillé des entretiens.

Le principe figure déjà dans le plan de croissance lancé en 2023 : ouvrir progressivement certains pans du marché européen en échange de réformes qui rapprochent les règles de la région de celles de l’Union. Le Conseil européen précise que cette intégration sectorielle est réversible et dépend du respect des conditions fixées. Un accord sur un service donné ne donne donc pas accès à l’ensemble du marché unique et ne fixe pas de date d’adhésion.

Téléphone et virements : deux chantiers à des stades différents

La Commission s’appuie sur deux exemples. Quatre partenaires font déjà partie de l’espace unique de paiement en euros, le SEPA, selon Ursula von der Leyen. Cet espace établit des règles communes pour les paiements en euros. L’accès effectif au service dépend aussi des établissements qui participent aux dispositifs de paiement. La participation au SEPA ne signifie pas que le pays adopte l’euro comme monnaie nationale.

Sur la téléphonie, les pourparlers ont commencé en octobre avec l’Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et le Kosovo. L’objectif est d’étendre le principe de l’itinérance aux tarifs nationaux entre ces partenaires et l’Union. Il s’agit de négociations, et non d’une suppression de frais entrée en vigueur. Les voyageurs ne peuvent donc pas déduire de l’annonce de Bruxelles que leur forfait s’applique déjà sans surcoût. Un dispositif régional existe par ailleurs entre partenaires des Balkans occidentaux : il ne faut pas le confondre avec les pourparlers portant sur leurs échanges avec l’Union.

Les 338 millions d’euros restent liés aux réformes

L’Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord sont les trois bénéficiaires potentiels des versements évoqués mercredi. La Commission en a estimé le montant total à 338 millions d’euros. Elle n’a pas annoncé leur décaissement à l’issue du sommet. Ces versements s’inscrivent dans le plan régional de croissance, dont le volet de soutien aux réformes et aux investissements prévoit jusqu’à six milliards d’euros.

La présidente de la Commission a indiqué que les partenaires avaient réalisé 63 % des étapes de réforme arrivées à échéance, contre 38 % un an auparavant. L’indicateur porte sur les mesures dues dans le cadre du plan. Il ne donne ni un pourcentage de préparation à l’adhésion, ni le détail de l’exécution pour chacun des pays. Les 338 millions d’euros évoqués concernent trois partenaires, et non une nouvelle enveloppe répartie entre tous les participants.

Le Monténégro et l’Albanie avancent sur l’adhésion

António Costa, président du Conseil européen, a rappelé qu’un travail de rédaction du traité d’adhésion du Monténégro avait commencé cette année. L’Albanie, elle, a commencé à clore des chapitres de négociation. La Commission avait présenté plus tôt en novembre des feuilles de route fixant des priorités et des étapes pour les deux pays. Le sommet n’a annoncé de date d’entrée dans l’Union pour aucun des deux.

Le Conseil européen a également insisté sur les relations de voisinage et le règlement des différends bilatéraux. Bruxelles accueillait le deuxième sommet entre l’Union et les Balkans occidentaux de l’année, après celui de Tivat, au Monténégro, en juin. Le prochain rendez-vous annoncé mercredi porte sur l’intégration sectorielle : les premiers dialogues individuels doivent s’ouvrir au début de 2027.

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