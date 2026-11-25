Un camion transportant des produits pétroliers a pris feu mercredi soir sur le périphérique du Grand Caire, à al-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh. Au moins 30 personnes sont mortes. Le parquet a fait état de 25 blessés dans un décompte provisoire, distinct du premier bilan hospitalier. Une enquête doit déterminer comment le feu a commencé et s’est propagé aux autres véhicules. Des analyses ADN sont en cours pour identifier des victimes.

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Au moins 30 personnes ont péri mercredi 25 novembre dans un incendie sur le périphérique du Grand Caire, après qu’un camion transportant des produits pétroliers a pris feu. Le sinistre s’est déclaré dans le secteur d’al-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh. Les flammes ont atteint les véhicules qui se trouvaient à proximité. Le parquet a ouvert une enquête et a fait état de 25 blessés dans un bilan provisoire.

Un incendie sur le périphérique, au-dessus d’un tunnel

Le ministère égyptien de la Santé situe le départ du feu sur la chaussée, au-dessus du tunnel dit « Dix », dans le secteur d’Imbaba. Le périphérique relie plusieurs secteurs de l’agglomération du Caire. L’incendie ne s’est pas déclaré dans le tunnel lui-même, d’après la localisation donnée par le ministère.

Le parquet a recensé 27 véhicules, voitures et motos, détruits par les flammes. Il a demandé aux experts de la police scientifique d’examiner les traces laissées sur place, d’établir l’origine de l’incendie et d’évaluer les dégâts. Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Les premiers éléments connus ne permettent pas d’attribuer une responsabilité.

Des victimes restent à identifier

Le ministère de la Santé avait annoncé un premier bilan de 21 morts, puis l’a porté à 30 dans la soirée. Son décompte faisait alors état de 15 blessés transférés à l’hôpital. Le parquet a ensuite fait état de 25 blessés. Ces chiffres proviennent de bilans provisoires distincts et ne s’additionnent pas.

Le ministère indique que 39 ambulances ont participé aux secours. Les équipes ont évacué des blessés vers l’hôpital spécialisé Zayed, l’hôpital général d’Imbaba et l’hôpital central d’al-Warraq. Le ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a demandé aux établissements proches de renforcer leur dispositif d’accueil.

Le président Abdel Fattah al-Sissi a présenté ses condoléances aux familles. Le parquet a annoncé des analyses ADN pour identifier certaines victimes, parallèlement aux expertises sur le camion et les autres véhicules touchés.

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