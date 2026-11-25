Après plusieurs pannes américaines distinctes en novembre 2026, The Atlantic a popularisé l’expression « Software Beirut ». L’intelligence artificielle permet aux équipes de trouver des failles plus vite, mais la continuité des services dépend toujours des moyens disponibles pour tester et déployer les correctifs. À Beyrouth, le prix de l’électricité de secours montre à qui revient la facture lorsque le réseau public ne suffit pas. L’analogie a toutefois une limite : une entreprise ne peut réparer seule les services dont elle dépend.

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Le 13 novembre 2026, l’aviation civile américaine a suspendu les départs à travers les États-Unis à la suite d’une défaillance de son réseau de télécommunications. Le même mois, des utilisateurs de Microsoft ont eu du mal à accéder à leur messagerie et des clients de JPMorgan Chase ont subi des retards de paiement. Dans The Atlantic, le journaliste Josh Tyrangiel a donné un nom à cette succession de pannes : « Software Beirut ». L’expression ne désigne ni un logiciel ni un secteur de l’IA en crise. Elle décrit une situation dans laquelle des services essentiels restent disponibles la plupart du temps, mais où leur interruption devient assez fréquente pour qu’on doive prévoir comment s’en passer.

« Software Beirut », de la piste d’aéroport au réseau électrique

Tyrangiel emploie la formule le 13 novembre, alors qu’il ne connaît pas encore la cause de l’arrêt des départs. Il la reprend six jours plus tard dans une chronique intitulée « Welcome to Software Beirut ». Entre les deux textes, des explications distinctes ont émergé. L’agence fédérale de l’aviation, la FAA, a décrit une défaillance des télécommunications. Microsoft a écarté un rôle de l’IA dans son incident. JPMorgan Chase a attribué ses retards à un défaut logiciel. La chronologie explique pourquoi ces événements ont été rapprochés. Elle ne démontre ni une attaque coordonnée ni une cause commune.

La FAA a recensé environ 12 462 annulations de vols le 13 novembre, dont 9 082 chez les grandes compagnies. Elle précise que toutes ne découlent pas directement de l’arrêt des départs. Cette réserve importe : un chiffre donne l’ampleur de la journée, pas le bilan exact d’une seule panne. L’épisode montre néanmoins qu’un incident touchant une infrastructure partagée peut désorganiser des compagnies dont les avions, les équipages et les propres systèmes de réservation sont en état de fonctionner.

Des sénateurs démocrates de la commission du commerce ont posé une autre question le 16 novembre : pourquoi les systèmes de secours de la FAA n’ont-ils pas permis une reprise immédiate ? Ils ont demandé des essais en conditions réelles et une vérification des procédures permettant de revenir à l’état antérieur après un changement. Ce sont des exigences distinctes du remplacement des équipements. La lettre demande des preuves que le secours fonctionne ; elle n’établit pas qu’il a déjà été renforcé.

Dans sa seconde chronique, Tyrangiel explique pourquoi il a choisi Beyrouth. Lorsque le courant public s’interrompt au Liban, certains ménages peuvent faire fonctionner un générateur ou payer un abonnement à un exploitant privé. D’autres doivent faire avec les heures de courant dont ils disposent. Le journaliste compare cet écart à celui qui sépare une banque capable de financer une équipe de sécurité informatique d’un hôpital local qui dispose de bien moins de personnel. Son analogie porte sur l’accès à une protection, autant que sur le caractère imprévisible des interruptions.

Ce que l’IA accélère, et ce qui prend toujours du temps

En avril 2026, Anthropic a lancé Project Glasswing pour permettre à un groupe d’entreprises et d’organisations de rechercher des failles dans des logiciels dont dépendent d’autres services. L’entreprise leur a donné accès à une version expérimentale de son modèle Claude Mythos. En juin, elle a annoncé l’extension du programme à environ 150 organisations supplémentaires. Ce projet documente un changement précis : des équipes peuvent utiliser l’IA pour examiner davantage de code et repérer des défauts passés jusque-là inaperçus. Il ne démontre pas que cette technologie explique les interruptions de novembre.

En juin, 21 organisations suivies par le groupe de recherche Epoch AI ont publié environ 1 500 avis concernant des failles graves ou critiques. C’est plus de trois fois et demie le précédent record mensuel du groupe étudié avant l’annonce de Mythos. Le relevé compte les divulgations de ces organisations, pas toutes les failles du marché. Il ne permet pas non plus de savoir, pour chaque avis, si la découverte revient à un outil d’IA ou à une équipe qui aurait repéré le défaut par d’autres moyens.

Le nombre de failles signalées et celui des pannes ne mesurent d’ailleurs pas la même chose. On peut découvrir davantage de défauts parce qu’on cherche mieux et non parce que les logiciels se sont tous dégradés en quelques mois. À l’inverse, une mise à jour destinée à réparer un défaut peut interrompre un service si elle perturbe une autre application. Dans un cas, l’équipe a appris quelque chose sur le logiciel. Dans l’autre, les usagers en subissent les conséquences. Confondre les deux revient à traiter chaque annonce de correctif comme le signe d’un incident déjà survenu.

Une fois une faille repérée, quelqu’un doit encore vérifier quels systèmes sont concernés, préparer la réparation et la tester sans perturber leur fonctionnement. Une banque ne peut pas interrompre tous ses paiements en même temps pour appliquer une mise à jour. Un hôpital ne peut pas choisir son heure d’intervention sans tenir compte des soins en cours. Les fournisseurs peuvent distribuer un même correctif à des milliers de clients. Ces derniers, eux, l’installent sur des équipements qui n’ont pas tous le même âge et ne servent pas aux mêmes tâches.

Tyrangiel ajoute à ce décalage un enjeu américain : la capacité de l’agence fédérale chargée de la cybersécurité et de la protection des infrastructures, la CISA, à coordonner la réponse. Un fournisseur peut réparer son produit ; il ne peut pas, à lui seul, décider de l’ordre dans lequel les réseaux de santé, de transport ou d’eau doivent intervenir. Le rôle de la coordination publique est précisément de faire circuler l’information et d’aider à traiter en priorité les défaillances qui peuvent affecter le plus de services.

À Beyrouth, le prix du secours figure sur la facture

Une enquête publiée en 2023 par Human Rights Watch auprès de 1 219 ménages libanais permet de mesurer ce que la chronique résume en une image. Dans le cinquième le plus pauvre des ménages interrogés, un sur cinq n’avait pas accès à un générateur. Dans le cinquième le plus aisé, c’était un sur cinquante. Ces chiffres ne décrivent pas l’accès à l’électricité en novembre 2026. Ils établissent un écart dans la possibilité de se procurer une alimentation de secours au moment de l’enquête.

En octobre 2026, le ministère libanais de l’Énergie et de l’Eau indiquait, pour les abonnés urbains équipés d’un compteur au tarif standard, un prix de référence de 52 622 livres libanaises par kilowattheure. Il y ajoutait un forfait mensuel de 385 000 livres pour cinq ampères ou de 685 000 livres pour dix ampères. À titre d’exemple, cinq ampères et 100 kilowattheures reviennent ainsi à 5 647 200 livres selon ce barème, hors facture publique. Cinq ampères désignent la capacité de l’abonnement, pas un volume d’électricité inclus. La somme varie avec la consommation, et le tarif officiel ne renseigne pas à lui seul sur ce que chaque opérateur facture.

Le ministère rappelle aux exploitants l’obligation d’installer des compteurs. Il précise aussi qu’ils ne doivent pas imposer de supplément aux clients qui utilisent en parallèle l’énergie solaire. Ces règles montrent que le générateur n’est pas seulement un appareil qu’un ménage décide d’acheter. Il peut aussi faire partie d’un service commercial, avec un réseau de distribution, un tarif et des litiges que les autorités doivent traiter. Une facture d’appoint achète des heures d’usage ou une capacité donnée ; elle ne remet pas en état le réseau auquel les autres habitants restent raccordés.

La limite du générateur comme modèle pour l’informatique

Dans un immeuble, un générateur peut maintenir le réfrigérateur, l’éclairage ou l’ascenseur pendant une coupure, selon sa puissance et les circuits qu’il alimente. Une entreprise peut, elle aussi, prévoir des solutions de secours pour ses propres services. Mais une banque ne rétablit pas le réseau téléphonique d’un client et une compagnie aérienne ne remet pas en service les communications de la FAA. Même lorsqu’une organisation protège ses équipements, elle ne commande pas les infrastructures dont dépendent ses salariés, ses fournisseurs et ses usagers.

C’est aussi la limite du choix du mot « Beyrouth ». Employé seul, il peut faire passer une défaillance d’infrastructure pour un trait de caractère de la ville. Or l’expérience libanaise est faite de décisions vérifiables : combien le réseau fournit, qui fixe les tarifs de secours et à quelles conditions les ménages y accèdent. En 2024, la Banque mondiale a approuvé un projet de 250 millions de dollars visant notamment à améliorer les services du réseau et à soutenir les énergies renouvelables. Ce projet ne finance pas la même chose qu’une accumulation d’abonnements privés : il porte sur la remise en état d’un service commun.

Appliqué à l’informatique, le parallèle conduit à regarder au-delà du volume de failles découvertes. Pour savoir si un service essentiel résiste mieux, il faut aussi mesurer combien de temps il met à redémarrer, si son mode de secours a été éprouvé et qui peut encore y accéder pendant l’interruption. Le 13 novembre, l’indicateur pour les passagers américains n’était pas le nombre de bugs identifiés. C’était de savoir si leur avion pouvait partir, s’ils pouvaient être prévenus à temps et sur quel vol les compagnies pouvaient les replacer. Ce sont ces fonctions, souvent réparties entre plusieurs opérateurs, que la protection d’un seul système ne suffit pas à maintenir.

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