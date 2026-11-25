Des explosions sont signalées à Bint Jbeil et à Qabrikha. Naïm Qassem conteste le discours de Joseph Aoun et la justice militaire délivre des mandats contre cinq hommes déjà détenus dans le Nord. En Égypte, un incendie sur le périphérique du Grand Caire fait au moins 30 morts. L’Union européenne prévoit des discussions dès début 2027 avec ses partenaires des Balkans occidentaux.

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Jeudi 26 novembre 2026, minuit à Beyrouth. Deux explosions sont signalées dans le Sud-Liban, sans bilan confirmé. Naïm Qassem répond à Joseph Aoun sur le rôle de l’État et des armes. Dans le Nord, cinq mandats visent des hommes déjà détenus. En Égypte, un incendie fait au moins 30 morts près du Caire. À Bruxelles, l’Union européenne annonce de nouvelles discussions avec les Balkans occidentaux.

Sud-Liban : deux nouveaux signalements après celui de Kounine

L’Agence nationale d’information a signalé mercredi une explosion dans la ville de Bint Jbeil, distincte de celle annoncée plus tôt à Kounine. Elle l’attribue à l’armée israélienne. La dépêche ne précise ni l’heure exacte de l’explosion, ni les dégâts, ni un éventuel bilan humain.

À Qabrikha, dans le caza de Marjayoun, des signalements locaux ont fait état dans la soirée d’une explosion qui aurait touché un véhicule stationné. Ils l’attribuent à un drone israélien. Aucune confirmation officielle ni aucun bilan humain n’a pu être établi. Ce signalement ne doit pas être confondu avec celui du 24 novembre, lorsque la municipalité avait annoncé qu’une habitation avait été touchée.

Naïm Qassem conteste le discours de l’Indépendance

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a répondu mercredi au discours de l’Indépendance de Joseph Aoun. Il a accusé le président de mettre sur le même plan les attaques israéliennes et l’action du Hezbollah. Qassem a également dit que son parti reconnaissait l’accord de Taëf et la Constitution comme cadre politique commun.

Joseph Aoun avait défendu la diplomatie pour obtenir le retrait israélien et réaffirmé que les armes devaient relever de l’État. L’intervention de Qassem n’a débouché sur l’annonce d’aucun accord sur ce dossier.

Justice militaire : cinq mandats contre des hommes déjà détenus

La juge d’instruction militaire Ghada Abou Alwan a délivré des mandats d’arrêt contre les cinq hommes déjà détenus dans l’affaire des hauteurs de Bécharré et de Batroun. Ils ont été entendus en présence de leur avocat. La juge a demandé une expertise pour comparer leur écriture aux annotations des cartes et des documents saisis. Aucun résultat de cette expertise n’a été annoncé.

Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, Claude Ghanem, a par ailleurs lancé des avis de recherche visant trois autres personnes afin de les faire entendre. Rien n’indique qu’elles aient été arrêtées. Les cinq détenus, poursuivis notamment pour constitution d’un groupe armé, restent présumés innocents.

En Égypte, au moins 30 morts sur le périphérique du Grand Caire

Un camion transportant des produits pétroliers a pris feu mercredi soir à al-Warraq, dans le gouvernorat de Gizeh. Les flammes se sont propagées à d’autres véhicules. Le parquet égyptien a fait état d’au moins 30 morts et de 25 blessés dans un bilan provisoire. Les autorités ont ouvert une enquête pour établir l’origine de l’incendie. Des analyses ADN doivent permettre d’identifier certaines victimes.

Balkans occidentaux : des discussions avec l’UE début 2027

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi, au sommet de Bruxelles, des discussions avec chaque partenaire des Balkans occidentaux dès le début de 2027. L’objectif est d’ouvrir certains secteurs du marché unique avant une éventuelle adhésion. Les négociations sur les frais d’itinérance téléphonique ont déjà commencé avec quatre partenaires ; aucun nouveau tarif n’entre en vigueur à la suite de ce sommet.

La Commission a aussi évoqué 338 millions d’euros que l’Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord pourraient recevoir au titre des réformes. Il s’agit d’un montant potentiel, pas d’un versement annoncé.

Primaire de la droite et du centre : la réunion du 26 novembre reportée

En France, la réunion prévue ce jeudi dans le cadre des discussions sur une primaire de la droite et du centre a été reportée. Le changement porte sur cette réunion préparatoire. Il ne décide ni de l’organisation d’une primaire ni de la désignation d’un candidat à la présidentielle de 2027.

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