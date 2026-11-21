Le fonds onusien Education Cannot Wait annonce 13 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la scolarité de 59 000 enfants au Liban. Le programme prévoit l’aide au transport, des cours de rattrapage et des aménagements dans 50 écoles publiques. Une réserve pourra être mobilisée en cas de crise.

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Le fonds des Nations unies Education Cannot Wait a annoncé le 20 novembre un programme de trois ans pour les enfants touchés par la crise au Liban. L’enveloppe de 13 millions de dollars doit soutenir les inscriptions, les cours de rattrapage et l’accessibilité de 50 écoles publiques. Il ne s’agit pas d’un bilan de versements ni de travaux réalisés.

Pour un enfant qui a manqué plusieurs mois de cours, retrouver une place à l’école ne suffit pas toujours. Encore faut-il pouvoir s’y rendre, disposer du matériel et reprendre les apprentissages au bon niveau. Le programme annoncé par Education Cannot Wait réunit ces trois formes d’aide. Le fonds prévoit de toucher directement environ 59 000 enfants, qu’ils soient déjà déscolarisés ou risquent de décrocher. Le chiffre est un objectif pour trois ans, et non le nombre d’élèves déjà réinscrits.

Du transport scolaire au rattrapage

La fiche libanaise prévoit du matériel pédagogique et une aide au transport pour faciliter l’inscription et l’assiduité. Les cours de rattrapage doivent être adaptés au niveau de chaque enfant. Le programme prévoit aussi du soutien psychosocial, des espaces pour les adolescentes et, pour les enfants en situation de handicap, des plans pédagogiques individualisés et des aides techniques.

Dans 50 écoles publiques, le dispositif prévoit des salles de classe plus sûres et un meilleur accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Ce chiffre concerne le volet d’aménagement ; il ne correspond ni au nombre total d’établissements concernés par toutes les actions ni à la réouverture de 50 écoles. Le fonds cite huit gouvernorats, du Sud et de Nabatiyé à l’Akkar, en passant par la Békaa, Baalbek-Hermel, le Nord, Beyrouth et le Mont-Liban. Une campagne de retour à l’école est prévue à l’échelle nationale. Le fonds ne précise pas quels établissements bénéficieront de ces aménagements ni comment les familles pourront s’inscrire.

Une réserve activable en cas de nouvelle crise

L’association libanaise Ana Aqra et l’International Rescue Committee codirigent le programme, auquel participent First Step Together Association et la Fondation Imam Sadr. Le dispositif travaille avec le ministère libanais de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les organisations nationales doivent gérer 74,4 % du financement. Le nouveau programme s’appuie sur un dispositif pluriannuel que le même fonds a soutenu de 2022 à 2024. Parmi les enfants visés, la fiche prévoit au moins la moitié de filles et au moins 10 % d’enfants en situation de handicap. Elle indique également 28 % de réfugiés et 14 % d’enfants déplacés à l’intérieur du pays.

Sur les 13 millions de dollars annoncés, 1,3 million est réservé à une intervention rapide si les seuils d’alerte convenus sont atteints. Le fonds n’annonce pas avoir utilisé cette réserve ni ne publie d’échéancier de versement. Les 52 millions communiqués le même jour couvrent trois pays : le Liban, le Myanmar et le Soudan du Sud. Ils ne constituent pas une enveloppe réservée au Liban.

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