Sur le dessin du drapeau signé en novembre 1943, les deux bandes rouges et le cèdre laissent encore de la place aux noms des députés. L’armée libanaise rapporte que sept parlementaires ont approuvé ce modèle le 11 novembre, alors que des troupes françaises encerclaient la Chambre. Il faudra attendre le 7 décembre pour que la Constitution en fixe les proportions.

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Sur le dessin du drapeau signé en novembre 1943, les deux bandes rouges et le cèdre laissent encore de la place aux noms des députés. L’armée libanaise rapporte que sept parlementaires ont approuvé ce modèle le 11 novembre, alors que des troupes françaises encerclaient la Chambre. Il faudra attendre le 7 décembre pour que la Constitution en fixe les proportions.

Le cèdre était déjà là. Un Libanais qui avait connu le drapeau officiel avant l’indépendance reconnaissait l’arbre au centre de l’emblème. Ce qu’il voyait changer en novembre 1943 tenait d’abord à la disposition des couleurs. Sous le mandat, trois bandes verticales, bleue, blanche et rouge, reprenaient le tricolore français. Sur la blanche figurait le cèdre. L’ancien article 5 de la Constitution décrivait explicitement ce dessin.

Sept députés parviennent à la Chambre

Le 11 novembre, au moment où les autorités françaises arrêtent le président Béchara el-Khoury et le chef du gouvernement Riad el-Solh, le président de la Chambre, Sabri Hamadé, a convoqué les députés. Le livret historique publié par l’armée libanaise raconte qu’une partie d’entre eux doit passer par des fenêtres pour entrer dans le bâtiment fermé. Sept parlementaires réussissent à se réunir. Ils maintiennent leur position sur la fin du mandat et s’accordent sur un nouvel emblème.

Le même récit décrit une feuille tirée d’un cahier d’écolier. Au bas et autour du dessin figurent les signatures de Sabri Hamadé, Saïd el-Mounla, Henri Pharaon, Saëb Salam, Rachid Beydoun, Mohammad el-Fadel et Maroun Kanaan. La reproduction de cette feuille permet de voir à la fois la décision et ceux qui l’endossent. Attribuer le drapeau à la seule main d’un dessinateur ferait disparaître ce que le document établit le mieux : l’accord de sept élus au milieu d’une crise politique.

Le blanc occupe la moitié du drapeau

Le dessin circule avant que ses proportions soient inscrites dans la loi. Quand les dirigeants emprisonnés à Rachaya retrouvent la liberté, le 22 novembre, le nouveau drapeau existe déjà. Le texte constitutionnel qui le décrit porte une autre date, celle du 7 décembre 1943. Cette succession explique pourquoi on rencontre deux dates à propos du même emblème, parfois jusque dans les récits de la fête nationale.

L’article 5 donne des instructions assez précises pour qu’une couturière puisse tracer les bandes. Pour un drapeau haut d’un mètre, elle réserve 25 centimètres au rouge du haut, 50 au blanc et 25 au rouge du bas. Le cèdre est vert. Il occupe un tiers de la largeur de la bande blanche et la touche de part en part dans le sens de la hauteur : son sommet rejoint la bande rouge supérieure, sa base la bande inférieure.

Entre la feuille signée et le texte de décembre, la fonction du document a changé. Le premier permet encore d’identifier les hommes qui ont pris le risque d’approuver le dessin ce jour-là. Le second permet à une école, à une municipalité ou à une famille de confectionner le même drapeau sans avoir jamais vu la feuille de 1943.

Dossier du 22 novembre 2026. Suivre le direct de la fête de l’indépendance.

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