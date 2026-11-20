Le PNUD lance à Taïz une opération de collecte des déchets et de drainage sur six mois, associée à des emplois temporaires. Le gouvernorat est le premier territoire d’accueil des déplacés recensés par l’OIM, qui estime à environ 357 658 les personnes déplacées depuis juin par cette escalade au Yémen.

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À Taïz, où le gouvernorat accueille la plus grande part des déplacés recensés depuis la reprise des combats dans l’ouest du Yémen, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a lancé le 18 novembre une opération de collecte des déchets et de dégagement des canaux. L’intervention, prévue sur six mois, doit bénéficier à 450 habitants vulnérables et associer des emplois temporaires à la remise en état des services municipaux.

Le gouvernorat accueille plus de 145 000 déplacés recensés

Au 17 novembre, le suivi d’urgence de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) fait état d’environ 357 658 personnes déplacées à l’intérieur du pays dans le cadre de cette escalade depuis juin, soit 59 602 ménages. Pour la période plus courte du 1er août au 17 novembre, il recense environ 356 602 personnes, soit 59 426 ménages. Ces deux totaux se recouvrent et ne doivent pas être additionnés.

Dans ce relevé, le gouvernorat de Taïz accueille environ 145 344 personnes, soit 41 % du cumul. Lahj en accueille 95 580 et Aden 71 706. Il s’agit du lieu d’accueil déclaré, pas du lieu de départ, et le total de Taïz ne correspond pas à la seule ville. Les chiffres sont issus d’un suivi de ménages et d’informateurs locaux dans les zones documentées, non d’un recensement exhaustif. Ils décrivent une population estimée, pas le nombre de trajets effectués par les familles, dont certaines ont dû se déplacer à plusieurs reprises.

Le rapport de situation de l’Unicef arrêté au 10 novembre décrit des familles hébergées dans des bâtiments inachevés ou endommagés, avec un accès difficile à l’eau et aux soins. L’organisme cite aussi des besoins d’assainissement sur les sites d’accueil. Son bilan commence au 3 septembre : il documente une autre période et ne s’ajoute donc pas au suivi de l’OIM.

Des emplois temporaires pour remettre les services en état

Le PNUD finance l’opération de Taïz sur ses propres ressources, à la suite d’un appel du comité local chargé de la santé et de l’environnement. Le programme prévoit le nettoyage des rues, le tri et la collecte des déchets, ainsi que le dégagement des canaux. Il doit fournir du travail rémunéré à des habitants vulnérables, dont des jeunes sans emploi. L’objectif de 450 bénéficiaires n’est pas un bilan de recrutements.

Le programme prévoit aussi d’aider le fonds local chargé du nettoyage et les services municipaux à établir leurs priorités, puis à préparer la continuité de la collecte. L’enjeu dépasse l’enlèvement des déchets accumulés : sans service régulier, les canaux peuvent de nouveau s’obstruer et les mêmes quartiers se retrouver exposés.

Cette intervention s’ajoute au dispositif de relèvement engagé à Aden et à Lahj, pour lequel le PNUD a annoncé en octobre une dotation initiale d’un million de dollars et environ 1 200 emplois temporaires. Ce montant concerne l’initiative distincte d’Aden et de Lahj ; le communiqué du 18 novembre ne chiffre pas le budget propre à Taïz. L’annonce ne remplace ni l’aide d’urgence aux familles déplacées ni les mesures requises pour rétablir durablement les services.

Archive : vue de la ville de Taïz, 18 août 2013. Rod Waddington / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews sous la même licence. L’image ne montre pas le projet de 2026.

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