Le plan d’Électricité du Liban retient trois cents américains par kilowattheure pour les achats aux centrales de l’Office du Litani. Cette hypothèse ne couvre pas le coût du réseau, ni les pertes ou les recettes non encaissées. La production observée dépend, elle, de l’eau disponible et du calendrier des centrales.

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Électricité du Liban retient trois cents américains par kilowattheure pour ses achats d’électricité aux centrales de l’Office du Litani dans son plan de recouvrement des coûts. C’est une hypothèse d’achat, pas le coût de l’électricité livrée au foyer. Entre les deux, il faut compter le reste de la production, le réseau et l’électricité qui n’est jamais facturée ou encaissée.

Dans l’addendum de décembre 2025, Électricité du Liban (EDL) détaille ce qu’elle prévoit de produire, d’acheter et de dépenser sur plusieurs années. Pour les centrales de Markaba, de l’Awali et de Joun, le tableau des achats retient la même valeur : 0,03 dollar par kilowattheure. Cela donne 30 000 dollars pour un million de kilowattheures au prix retenu dans le modèle. Ce calcul ne dit rien, à lui seul, du coût complet des centrales, des dépenses nécessaires à leur réhabilitation ou du montant finalement réglé par EDL.

Un kilowattheure bon marché ne fait pas tout le bouquet électrique

Pour 2026, le même scénario inscrit environ 574 millions de kilowattheures d’origine hydraulique sur 7,446 milliards de kilowattheures tous moyens de production du modèle confondus. L’hydraulique représente donc environ 7,7 % du total projeté. Ce périmètre dépasse le seul Office du Litani. Même si l’eau permet de produire une partie du courant sans brûler de combustible, la dépense totale reste très sensible au coût des centrales qui fournissent le reste.

La question économique est de savoir quelle production un kilowattheure hydraulique supplémentaire remplacerait. S’il évite de faire fonctionner une centrale à combustible plus coûteuse au même moment, l’économie dépend du coût de cette centrale-là, pas d’une moyenne nationale. S’il sert à livrer une demande qui n’était pas satisfaite, le service s’améliore sans que la même économie de combustible soit nécessairement réalisée. Le plan ne permet pas de mesurer cet effet heure par heure ni de chiffrer une économie constatée en 2026.

Le réseau a son propre coût

Pour 2026, le volet financier du plan projette environ 46 millions de dollars de coûts de transport et 61 millions de coûts de distribution. Ces postes incluent notamment l’exploitation et l’entretien, ainsi que l’amortissement d’équipements. Ce sont des estimations comptables du scénario, pas les dépenses déjà payées, et elles concernent le réseau dans son ensemble. Des achats de courant hydraulique moins chers ne suppriment pas le coût des lignes, des postes et de la distribution jusqu’au compteur.

Il faut enfin distinguer ce qui est injecté, ce qui est livré et ce qui est payé. Une partie de l’énergie se perd physiquement dans le réseau. Des consommations peuvent aussi rester non mesurées ou non facturées, tandis qu’une facture émise peut rester impayée. Le coût pour produire ou acheter un kilowattheure et les recettes qu’EDL récupère sur sa vente ne sont donc pas deux façons de mesurer la même chose.

La production dépend aussi de l’eau disponible

L’Office du Litani fait état d’environ 250,4 millions de kilowattheures produits par ses propres centrales entre janvier et fin octobre 2026. Ce résultat porte sur dix mois et sur un seul producteur : il ne se compare pas directement aux 574 millions du scénario annuel, qui couvre un ensemble de centrales. En août, l’Office a indiqué avoir essentiellement puisé dans les réserves du lac de Qaraoun alors que les apports du fleuve à la retenue étaient à l’arrêt. Il a annoncé une reprogrammation des volumes d’eau destinés à la production pour les mois suivants. Le prix d’achat donne un repère ; la quantité d’électricité que le réseau peut réellement en tirer dépend, elle, de l’eau disponible et du moment où elle peut être utilisée.

Photo d’archives : lac de Qaraoun, juin 2021, sans indication sur le niveau actuel de la retenue. Yotam Nachum, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; photo recadrée pour la couverture.

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