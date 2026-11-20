La liste de novembre du Centre libanais pour la conservation de l’énergie fixe un nouveau critère de formation pour les installateurs solaires à partir du 2 janvier 2027. Elle aide à choisir une entreprise, sans garantir la pose ni l’autonomie du logement. Voici ce que permettent de vérifier ses critères.

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La liste de novembre 2026 du Centre libanais pour la conservation de l’énergie annonce un nouveau critère de formation pour les fournisseurs et installateurs solaires recommandés. Il doit s’appliquer à partir du 2 janvier 2027. Pour un ménage, la liste peut aider à choisir à qui demander un devis, mais elle ne garantit ni l’autonomie du logement ni la bonne exécution d’un chantier précis.

Dans la version 25, datée de novembre 2026, le Centre libanais pour la conservation de l’énergie (LCEC) précise qu’à partir du 2 janvier 2027, les entreprises déjà inscrites ou qui souhaitent rejoindre la liste devront obtenir au moins 70 % des points que le comité libanais du Conseil mondial de l’énergie attribue pour la participation à ses séminaires techniques. Le seuil correspond à des attestations de présence. Ce n’est ni une note obtenue à un examen ni une mesure de la qualité des travaux chez un client. Au 20 novembre, c’est une condition annoncée, pas encore applicable.

Ce que le Centre vérifie au niveau de l’entreprise

Les critères publiés pour la liste actuelle portent d’abord sur le fournisseur ou l’installateur. Le Centre exige notamment une immatriculation commerciale et fiscale, un ingénieur électricien inscrit à l’Ordre et disposant d’au moins cinq ans d’expérience photovoltaïque, ainsi qu’un contrat valide avec un ingénieur civil ou mécanicien répondant aux conditions indiquées. Un technicien salarié à temps plein doit aussi détenir les qualifications et certificats de formation précisés dans le document.

Le Centre demande aux entreprises de fournir une déclaration signée attestant que les produits utilisés sont conformes aux normes de Libnor, ainsi que des références de chantiers. Le document fixe un cumul de plus de 1 200 kWc installés et au moins deux systèmes de plus de 150 kWc, dont l’un est mis en service et pleinement opérationnel. L’expérience à cette échelle est un critère de sélection de l’entreprise ; ce n’est pas une expertise de la toiture d’un particulier. La déclaration de conformité de l’installateur ne remplace pas non plus la fiche du matériel précis proposé dans le devis.

Vérifier que le devis engage le bon installateur

Le premier réflexe consiste à rapprocher la raison sociale figurant sur le devis de celle de la liste la plus récente. Si la vente, la pose et le service après-vente sont assurés par des sociétés différentes, il faut identifier par écrit qui répond de la pose, qui prend en charge les garanties des appareils et à qui adresser une réclamation. L’inscription au répertoire ne dispense pas des démarches et contrôles qui s’appliquent au chantier.

Avant de comparer des promesses d’autonomie, demander quels appareils pourront rester alimentés pendant une coupure et sur quelle hypothèse de consommation le calcul repose. Faire inscrire dans le devis les références exactes du matériel, la capacité utilisable de la batterie et les conditions d’intervention en cas de panne. Ces éléments portent sur le logement et l’équipement achetés ; la liste du Centre, elle, renseigne sur l’entreprise.

Un recours technique, pas une garantie de remboursement

Le Centre indique réexaminer sa liste tous les deux mois et suivre les entreprises sur la base des retours des clients. En cas de retour négatif, ses équipes se disent prêtes à contrôler gratuitement une installation. Cette possibilité de contrôle technique ne vaut pas engagement de remboursement ni promesse de délai. Pour qu’une plainte puisse être examinée, conserver le devis signé, la facture et les références de l’installation, avec une description de ce qui ne fonctionne pas comme prévu.

Photo d’archives : panneaux de la station de mesure de la qualité de l’air à Horsh Beyrouth, septembre 2021. Cette installation n’est pas résidentielle. Pharling, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 ; photo recadrée.

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