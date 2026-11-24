Les comptes publiés le 5 novembre distinguent le groupe Emirates de la compagnie aérienne. Ils mesurent six mois clos au 30 septembre, marqués par un trafic réduit et une hausse du carburant partiellement amortie. Les résultats ne décrivent pas l’état quotidien des vols ni leurs perspectives annuelles.

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Le bilan publié par Emirates le 5 novembre 2026 mesure le coût d’un semestre perturbé, non la situation quotidienne des vols en novembre. Pour la compagnie seule, le bénéfice après impôt des six mois clos au 30 septembre atteint 3,3 milliards de dirhams, en baisse de 66 %. Le groupe, qui comprend aussi dnata, affiche pour sa part 3,6 milliards.

Le trafic baisse davantage que les revenus

Entre avril et septembre, Emirates a transporté 21,8 millions de passagers, soit 22 % de moins sur un an. Ses revenus reculent de 13 %, à 56,9 milliards de dirhams. Au 30 septembre, la compagnie indiquait exploiter 91 % de son réseau antérieur aux perturbations régionales.

Ces indicateurs ne sont pas interchangeables : une destination de nouveau desservie ne signifie pas que toutes ses fréquences ou tous ses voyageurs sont revenus. Les données d’une seule compagnie ne mesurent pas non plus l’activité de l’ensemble de l’aéroport de Dubaï.

Le carburant, un choc partiellement amorti

Selon les comptes semestriels, les dépenses de carburant progressent de 60 % avant couverture financière. Des gains de 7,1 milliards de dirhams issus de cette gestion du risque ramènent la hausse nette à 13 %. La compagnie reste donc bénéficiaire malgré la contraction de son activité.

Une couverture financière vise à réduire l’exposition aux variations de prix. Elle n’efface ni les annulations ni les détours. De même, un bénéfice comptable ne se confond pas avec la trésorerie disponible : ces deux mesures répondent à des questions différentes.

Ce bilan documente une période achevée. Il ne permet pas, à lui seul, de prévoir le résultat annuel, de garantir le maintien d’un vol ou de chiffrer un effet particulier sur les liaisons avec Beyrouth.

Photo d’archives : Airbus A380 Emirates A6-EUW à Auckland, le 8 mai 2026, sans lien avec une scène de publication des comptes. Umedha Hettigoda, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photographie sans habillage éditorial.

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