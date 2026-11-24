L’agence publique palestinienne recense sept morts dans la bande de Gaza mardi 24 novembre au matin. Elle indique que deux frappes israéliennes ont fait six morts, dont un enfant, et qu’un septième Palestinien a succombé à des blessures subies à Jabalia. Au moins cinq personnes ont été blessées à Al-Mawasi.

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Sept Palestiniens sont morts mardi 24 novembre au matin dans la bande de Gaza, selon l’agence publique palestinienne. Elle recense six morts lors de deux frappes israéliennes et un décès des suites de blessures subies à Jabalia. Au moins cinq personnes ont été blessées.

Deux frappes signalées dans le centre et le sud de Gaza

Trois personnes, dont un enfant, sont mortes dans le secteur de Wadi Gaza, dans le centre de l’enclave, selon des sources médicales citées par l’agence palestinienne. Plus tôt, à Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younès, une frappe a tué trois personnes et en a blessé cinq. Un interlocuteur de l’hôpital Nasser a confirmé à une autre agence de presse la réception des corps des trois personnes tuées à Al-Mawasi.

Le ministère de l’Intérieur de Gaza a déclaré que deux des personnes tuées à Al-Mawasi étaient des policiers. L’armée israélienne a dit à une agence de presse avoir visé des combattants lors de deux frappes mardi. Les sources disponibles ne permettent pas d’établir de façon indépendante le statut de toutes les victimes.

Un décès après une attaque à Jabalia

Le septième décès annoncé par l’agence palestinienne n’est pas celui d’une personne tuée dans l’une de ces deux frappes. Il s’agit d’un Palestinien mort des suites de blessures subies lors d’une attaque à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. L’agence ne précise pas quand il a été blessé.

Les deux morts que la même agence signale dans la ville de Gaza lundi soir ne figurent pas dans le bilan du mardi matin. Le cessez-le-feu est entré en vigueur en octobre 2025. Les frappes de mardi s’ajoutent aux violences qui ont continué depuis son entrée en vigueur.

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