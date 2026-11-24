Le 24 novembre 1989, deux jours après l’assassinat de René Moawad, les députés élisent Elias Hraoui à Chtaura. Neuf ans plus tard, il transmet la présidence à Émile Lahoud au palais de Baabda. Entre les deux scènes, la présidence dispose de plusieurs sièges provisoires avant de se réinstaller au palais.

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Le 24 novembre 1989, deux jours après l’assassinat de René Moawad, des députés réunis à Chtaura élisent Elias Hraoui. Neuf ans plus tard, jour pour jour, il transmet la présidence à Émile Lahoud au palais de Baabda. Émile Lahoud avait été élu le 15 octobre précédent. Ces deux scènes racontent le déplacement des institutions pendant et après la guerre.

Un président élu dans la Békaa

Ce 24 novembre 1989, le Parlement choisit le député de Zahlé Elias Hraoui pour succéder à René Moawad, assassiné le 22 novembre à Beyrouth. Les élus se rassemblent dans la Békaa, au Park Hotel de Chtaura selon les archives de la présidence Hraoui. Ce choix de lieu n’est pas une cérémonie délocalisée dans un pays déjà pacifié. Le pouvoir reste disputé et le général Michel Aoun occupe toujours le palais de Baabda à la tête du gouvernement militaire constitué à la fin du mandat d’Amine Gemayel.

Hraoui connaît déjà les institutions auxquelles il s’adresse. Élu député en 1972, il a présidé la commission parlementaire de l’Agriculture et a été nommé ministre des Travaux publics et des Transports en 1980. Au moment de son élection à la présidence, l’enjeu n’est pas de renégocier le texte arrêté à Taëf en octobre. Il est de lui donner une suite après la mort du premier président élu dans ce cadre, alors que le projet de réconciliation reste contesté.

Dans le discours de prestation de serment conservé par la présidence libanaise, Hraoui présente sa prise de fonctions comme une continuation du travail de son prédécesseur. Il place notamment le rétablissement de l’autorité de l’État et le retour des personnes déplacées au rang des objectifs. Il s’agit alors d’engagements politiques, pas d’un état des lieux : les réformes constitutionnelles inspirées de l’accord de Taëf n’interviendront qu’en septembre 1990.

Les bureaux de la présidence ne reviennent pas tout de suite à Baabda

L’élection ne donne pas à Hraoui les clés du palais. D’après la chronologie de la présidence libanaise, il s’installe d’abord dans une caserne à Ablah, dans la Békaa, puis dans un siège provisoire à Ramlet el-Baïda, à Beyrouth. Même après le départ de Michel Aoun de Baabda, le 13 octobre 1990, il n’emménage pas au palais : le bâtiment a été lourdement endommagé et doit être remis en état. Hraoui ne s’y installe qu’en juillet 1993.

Il faut donc distinguer trois étapes : l’élection qui pourvoit la présidence, l’inscription d’une partie des réformes de Taëf dans la Constitution, puis le retour dans les locaux habituels. La chronologie de la présidence rend visible ce décalage. Une élection peut rétablir la continuité d’une fonction sans que les institutions aient aussitôt retrouvé leurs lieux ou leur fonctionnement ordinaires.

Neuf ans plus tard, la passation a lieu au palais

Le mandat présidentiel n’était pas prévu pour durer neuf ans. En octobre 1995, le Parlement modifie l’article 49 de la Constitution et prolonge de trois ans le mandat en cours. La présidence retient le 23 novembre 1998 comme dernier jour de celui-ci. Le lendemain, 24 novembre, Hraoui remet le palais à son successeur élu, Émile Lahoud, puis quitte Baabda.

Entre les deux dates, le changement se lit dans les lieux. En 1989, on élit un président dans un hôtel de la Békaa, sans qu’il puisse prendre ses fonctions au palais. En 1998, il y reçoit son successeur. La seconde scène n’efface pas les controverses du mandat ni les questions laissées ouvertes par l’accord de Taëf. Elle montre ce que la première n’avait pas encore permis : une transmission du pouvoir au siège de la présidence.

En couverture : panorama de Zahlé, où Elias Hraoui a été élu député, le 17 avril 2010. La photographie n’illustre ni Chtaura ni la séance de 1989. Guillaume Piolle (Eusebius) / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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