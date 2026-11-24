La Virginie et l’Oregon ont engagé deux actions civiles contre SpaceX, X et les sociétés qui développent Grok. Les procureurs généraux estiment que les entreprises ont trompé les utilisateurs sur l’efficacité des protections contre les images sexualisées créées sans consentement. SpaceX Super Intelligence condamne ces contenus. Les tribunaux n’ont pas tranché.

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Les procureurs généraux de Virginie et de l’Oregon ont déposé lundi 23 novembre deux plaintes civiles contre SpaceX, X et les entités chargées du développement de Grok. Ils leur reprochent d’avoir présenté l’outil comme sûr alors qu’il aurait permis de générer et de diffuser des images sexualisées de personnes sans leur consentement, y compris des mineurs. Les accusations n’ont pas été tranchées par les tribunaux.

Les États contestent les promesses de sécurité de Grok

Le procureur général de Virginie, Jay Jones, a saisi le tribunal de circuit de Richmond. Son homologue de l’Oregon, Dan Rayfield, a déposé sa plainte devant le tribunal de circuit du comté de Multnomah. Les procédures sont distinctes, même si les deux bureaux ont coordonné leur démarche. Elles visent notamment les assurances données au public sur les protections contre la création puis la diffusion d’images préjudiciables.

Le dossier ne porte donc pas seulement sur les actes d’utilisateurs. Les autorités reprochent aussi aux entreprises d’avoir intégré la génération d’images à un réseau social où les résultats pouvaient circuler, sans les garanties qu’elles affirmaient avoir prévues. La Virginie cite une estimation du Center for Countering Digital Hate : environ trois millions d’images sexualisées auraient été générées et publiées sur X entre le 29 décembre 2025 et le 8 janvier 2026. Ce chiffre est une estimation citée au dossier pour cette période, pas un décompte judiciaire des victimes ni une qualification pénale de chacune des images.

SpaceX Super Intelligence condamne les contenus en cause

Dans sa réponse publique, SpaceX Super Intelligence a déclaré que les contenus sexuels impliquant des mineurs, réels ou générés, n’avaient leur place ni sur X ni dans Grok. La société a également condamné les images explicites de personnes réelles produites sans leur consentement. Dans ses informations financières déposées auprès du régulateur américain, SpaceX avait déjà signalé avoir reçu en octobre un préavis de la Virginie relatif aux garanties annoncées pour Grok.

Les procureurs demandent des protections supplémentaires pour les consommateurs. En Europe, la Commission a ouvert en janvier une enquête distincte sur la manière dont X a évalué et limité les risques liés au déploiement de Grok sur sa plateforme. Cette procédure relève du règlement européen sur les services numériques ; elle ne détermine pas l’issue des actions civiles engagées à Richmond et dans le comté de Multnomah.

Photo d’archives : Elon Musk lors d’un événement à National Harbor, dans le Maryland, en 2025. Gage Skidmore, via Wikimedia Commons. Photographie recadrée et titrée, CC BY-SA 3.0.

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