L’agence espagnole de sécurité alimentaire déconseille de consommer les lots signalés chez Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour et Medina.

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L’Agence espagnole de sécurité alimentaire et de nutrition (AESAN) demande de ne pas consommer certains lots de fruits secs et de graines de tournesol qui pourraient contenir des fragments de verre. L’alerte, publiée le 25 novembre, porte sur des références précises commercialisées dans une grande partie de l’Espagne.

Les autorités sanitaires catalanes ont relayé un signalement issu des contrôles internes de l’entreprise. L’AESAN a transmis l’alerte aux communautés autonomes pour qu’elles vérifient le retrait des lots. L’avis ne dit pas que tous les produits des enseignes citées sont concernés et ne confirme pas de distribution en France ou au Liban.

Quels lots vérifier sur les emballages ?

Les noms sont conservés tels qu’ils permettent d’identifier les références en Espagne. La date indiquée à côté de chaque lot est sa date de durabilité minimale.

Marque Produit Lot et date Auchan Mix Sprint & Go, 40 g 1127091 (12/12/2026) ; 1128091 (15/03/2027) El Corte Inglés Mix para ensalada con bayas de goji, 250 g 1127474 (22/01/2027) El Corte Inglés Pipa de girasol peladas fritas, 125 g 1127555 (03/02/2027) ; 1128181 (17/03/2027) ; 1128258 (28/03/2027) El Corte Inglés Cóctel fiesta, 400 g 1128079 (16/03/2027) El Corte Inglés Pipas de girasol peladas, 250 g 1128238 (28/03/2027) Lidl Pipa de girasol frita, 200 g 1127796 (10/03/2027) ; 1128182 (17/03/2027) ; 1127704 (20/02/2027) Borges Natura Mix Antiox, 35 g 1127306 (14/04/2027) ; 1127948 (10/06/2027) ; 1127774 (19/05/2027) Borges Select frutos secos (Mix Ensaladas), 1 kg 1127445 (23/07/2027) Alipende Frutos secos (Pipa pelada cruda), 200 g 1127465 (16/01/2027) Alipende Cóctel Bolero, 225 g 1127790 (28/01/2027) Alipende Pipas peladas fritas, 200 g 1127868 (09/02/2027) Alipende Mix picoteo, 250 g 1128041 (09/02/2027) Carrefour Pipas de girasol natural peladas, 200 g 2100700 (18/02/2027) ; 2100768 (01/03/2027) ; 2100901 (05/04/2027) Carrefour Mix & Cook, 140 g 1127427 (17/07/2027) ; 1127901 (03/09/2027) Medina Mixtus Party, 200 g 1127780 (21/02/2027)

Ne pas consommer les lots signalés

L’agence recommande de ne pas manger le produit si son lot figure dans l’avis. Pour reconnaître les emballages, l’AESAN publie les photographies des références dans son avis ES2026/712. La présence possible de verre concerne les lots listés, pas l’ensemble des fruits secs ou des graines de tournesol vendus en Espagne.

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