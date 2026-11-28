Beyrouth prépare son marathon et ferme plusieurs axes. Deux gardiens d’une clinique de MSF ont été tués à Gaza. Madrid et Copenhague financent des soins en Cisjordanie. Kyiv propose de protéger les exportations agricoles en mer Noire. En France, S&P maintient la note souveraine mais abaisse la perspective à négative.

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Beyrouth prépare son marathon et ferme plusieurs axes. Deux gardiens d’une clinique de MSF ont été tués à Gaza. Madrid et Copenhague financent des soins en Cisjordanie. Kyiv propose de protéger les exportations agricoles en mer Noire. En France, S&P maintient la note souveraine mais abaisse la perspective à négative.

Samedi 28 novembre 2026, édition de 8 h, heure de Beyrouth.

Liban : le parcours du marathon ferme dimanche à 4 h 30

À Beyrouth, les Forces de sécurité intérieure interdiront le stationnement sur le parcours du marathon ce samedi à partir de 21 h. Le secteur de la place des Martyrs devant le bâtiment An-Nahar ferme à 22 h. Les voitures ne pourront plus emprunter le parcours à partir de 4 h 30 dimanche. La police prévoit des déviations sur la Corniche, à Saïfi, à Mar Mikhaël, à Badaro et près du Musée national.

Le premier départ est annoncé à 5 h 45, place des Martyrs. La Beirut Marathon Association demande de libérer le parcours dès samedi à 9 h : cette consigne ne se confond pas avec l’interdiction de stationner annoncée par la police. Les rues rouvriront par tronçons après le passage des derniers coureurs ; les FSI ne donnent pas d’heure générale de réouverture.

Gaza : deux gardiens de MSF tués, des versions contradictoires sur la clinique

Deux agents de sécurité d’une clinique de Médecins sans frontières ont été tués vendredi soir dans la ville de Gaza. L’organisation dit qu’un bâtiment de son enceinte, dont les coordonnées avaient été communiquées à l’armée israélienne, a été touché. L’armée reconnaît avoir mené la frappe. Elle affirme avoir visé les deux hommes, qu’elle accuse d’appartenir au Hamas, et dément tout dommage à une infrastructure médicale. Ni cette appartenance alléguée ni l’étendue des dégâts n’ont pu être établies indépendamment.

Dans le sud de la bande de Gaza, trois autres personnes ont été tuées près de la mosquée Muawiya, dans le secteur d’Al-Mawasi à l’ouest de Rafah, selon les secours et l’hôpital Nasser. Il s’agit d’un incident distinct de la frappe dans la ville de Gaza.

Cisjordanie : 27,4 millions d’euros pour régler des factures hospitalières

L’Espagne a apporté 23 millions d’euros et le Danemark 4,4 millions pour aider l’Autorité palestinienne à régler les soins spécialisés que son ministère de la Santé fait assurer par des hôpitaux privés de Cisjordanie. Les fonds passent par le mécanisme européen PEGASE, élargi cette année au règlement des arriérés dus à ces établissements. Le communiqué européen ne liste pas les hôpitaux bénéficiaires ni la part de leur dette couverte. Il ne fait état d’aucune nouvelle autorisation d’évacuer des patients de Gaza.

Yémen : deux versions après l’explosion d’Al-Turba

Onze personnes au moins ont été signalées mortes à Al-Turba, dans la province de Taëz. Les autorités houthies accusent l’Arabie saoudite d’avoir frappé un bâtiment où se trouvaient des habitants, dont des enfants. Les autorités provinciales rattachées au gouvernement yéménite reconnu disent qu’il n’y a eu aucune opération aérienne dans le secteur vendredi et accusent les Houthis. Elles font état de onze civils tués selon un bilan provisoire et demandent une expertise indépendante. La cause de l’explosion et son auteur ne sont pas établis.

Ukraine : une proposition en mer Noire, aucun accord annoncé

Kyiv a transmis à ses partenaires une proposition destinée à protéger les exportations agricoles par la mer Noire. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrii Sybiha dit attendre la réponse de Moscou et affirme que la Russie veut inclure les flux pétroliers. Le texte n’a pas été rendu public. Sur le terrain, l’administration de la région de Poltava a signalé quatre blessés, dont trois mineurs, après une attaque russe vendredi à Krementchouk. Deux établissements d’enseignement ont été endommagés, selon son bilan actualisé.

France : S&P maintient A+, mais abaisse la perspective

S&P Global Ratings a maintenu vendredi la note à long terme de la France à A+, et celle à court terme à A-1. L’agence a ramené la perspective de stable à négative, invoquant les risques qui pèsent sur la réduction du déficit. La note elle-même n’a pas été abaissée. La décision est intervenue après la séance de vendredi ; les données de marché de cette séance ne permettent pas de mesurer la réaction des investisseurs à l’annonce.

Pérou : les pluies inondent Piura, alerte sur le fleuve Tumbes

Dans le nord du Pérou, des pluies intenses ont endommagé des logements, des écoles et des routes. La Défenseure du peuple a dénoncé le retard dans la mise en service de pompes à Piura. Plus au nord, les autorités ont signalé vendredi que le débit du fleuve Tumbes avait dépassé le seuil rouge à la station d’El Tigre. Le service météorologique péruvien annonce de nouvelles précipitations jusqu’à dimanche 29 novembre.

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