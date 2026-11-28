Columbus a éliminé l’Inter Miami au premier tour des playoffs de MLS, vendredi 27 novembre dans l’Ohio. Le champion en titre s’est incliné 1–0 sur un but de Santiago Rodríguez dans le temps additionnel, après avoir perdu le premier match 3–0. Columbus file en demi-finale de la conférence Est.

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L’Inter Miami ne défendra pas son titre jusqu’au dernier carré. Columbus Crew l’a éliminé vendredi 27 novembre dès le premier tour des playoffs de la Major League Soccer, en l’emportant 1–0 dans l’Ohio. Santiago Rodríguez a marqué à la deuxième minute du temps additionnel. Vainqueur 3–0 du premier match en Floride, Columbus remporte la série en deux rencontres.

Rodríguez évite les tirs au but

Au ScottsMiracle-Gro Field, les deux équipes étaient encore à égalité à la fin du temps réglementaire. Dans ce premier tour, un match nul se départage directement aux tirs au but. Le milieu uruguayen Santiago Rodríguez a évité cette séance : servi dans la surface par Anass Zaroury, il a contrôlé le ballon de la poitrine avant de battre le gardien Dayne St. Clair. À l’autre bout du terrain, Patrick Schulte n’a encaissé aucun but, comme au match aller.

Le format de la série imposait deux victoires, sans tenir compte du cumul des buts. Miami devait donc gagner à Columbus pour obtenir un troisième match, qu’il aurait accueilli. Le but de Rodríguez a tranché la rencontre et la série. Columbus, septième tête de série de l’Est, élimine le numéro deux de la conférence.

Le meilleur buteur de la saison sort sans marquer dans la série

Lionel Messi avait terminé la saison régulière en tête des buteurs avec 26 réalisations. La ligue l’a désigné Soulier d’or pour la deuxième année consécutive, après ses 29 buts en 2025. L’Argentin n’a pas marqué face à Columbus lors de ces deux matchs, et Miami est resté muet sur l’ensemble de la série.

En demi-finale de la conférence Est, prévue les 5 et 6 décembre, Columbus affrontera le vainqueur de la série entre le New England Revolution et le Philadelphia Union. Le tableau de la ligue ne fixait pas encore son adversaire vendredi soir.

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