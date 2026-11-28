L’Espagne et le Danemark ont versé 27,4 millions d’euros pour aider l’Autorité palestinienne à payer les soins spécialisés dispensés dans les hôpitaux privés de Cisjordanie sur orientation du ministère de la Santé. Le financement passe par le dispositif européen PEGASE, élargi cette année au règlement des factures en retard.

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L’Espagne et le Danemark ont apporté 27,4 millions d’euros pour aider l’Autorité palestinienne à payer les hôpitaux privés de Cisjordanie vers lesquels son ministère de la Santé oriente des patients. Annoncée vendredi 27 novembre par la représentation de l’Union européenne, la contribution se répartit entre 23 millions d’euros versés par Madrid et 4,4 millions par Copenhague.

Des factures de soins, pas de nouveaux hôpitaux

Les hôpitaux privés concernés assurent des soins spécialisés que les établissements publics palestiniens ne proposent pas. Lorsqu’un patient y est adressé par le ministère de la Santé, ces soins donnent lieu à une facture à la charge de l’Autorité palestinienne. Leur accumulation pèse sur la trésorerie des établissements et compromet la continuité des soins, selon l’agence belge de développement Enabel, qui participe à un programme distinct passant par le même mécanisme européen.

L’argent transite par PEGASE, le dispositif de soutien financier direct de l’Union européenne à l’Autorité palestinienne. Depuis 2008, il finance notamment une partie des salaires et pensions publics, des aides sociales et des transferts médicaux vers les hôpitaux de Jérusalem-Est. En 2026, il a été élargi au règlement des arriérés dus aux hôpitaux privés de Cisjordanie. La contribution annoncée vendredi s’ajoute à deux versements antérieurs, de 23 millions d’euros par l’Espagne et de 3,3 millions par la Suisse. La représentation européenne ne précise ni la liste des établissements indemnisés, ni la part de la dette hospitalière que couvrent ces montants.

À Gaza, les évacuations médicales restent un dossier distinct

L’Union européenne rattache ces arriérés à la crise financière de l’Autorité palestinienne, aggravée, selon elle, par la rétention par Israël des recettes fiscales collectées pour son compte depuis mai 2025. Le représentant de l’Union européenne, Andreas Fiedler, a demandé à Israël de laisser entrer les fournitures médicales essentielles dans la bande de Gaza et d’autoriser l’évacuation des patients gravement malades vers la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Cet appel est distinct du versement annoncé : le communiqué ne fait état ni d’une nouvelle autorisation de transfert, ni d’un nombre de patients qui pourraient être évacués.

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