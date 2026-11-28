La CAF étend l’arbitrage vidéo à tous les matches de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, dès cette saison.

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L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) doit être utilisée dans tous les matches de groupes de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la Confédération 2026–2027. La Confédération africaine de football (CAF) l’a annoncé vendredi 27 novembre, jour du début des poules de la Coupe de la Confédération. Jusqu’ici, les deux compétitions réservaient la vidéo aux tours à élimination directe.

La vidéo avant les quarts de finale

Les deux tournois comptent chacun quatre groupes de quatre clubs. Chaque équipe dispute six matches et les deux premiers de chaque groupe passent en quarts de finale. L’extension couvre donc 48 rencontres de poules par compétition. La sixième journée est programmée du 22 au 24 janvier 2027.

En Ligue des champions, la première journée débute ce samedi 28 novembre. Parmi les affiches annoncées à 16 h GMT (18 h à Beyrouth), le Zamalek reçoit le Club africain au Caire et l’Espérance de Tunis reçoit les Angolais de Wiliete, qui ont éliminé le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, lors des qualifications. À 19 h GMT, la Renaissance de Berkane accueille les Camerounais de Colombe Sportive.

La décision reste celle de l’arbitre

L’équipe vidéo peut attirer l’attention de l’arbitre sur une erreur manifeste ou un incident grave relevant du protocole, par exemple une décision de but ou de penalty, ou une erreur sur l’identité d’un joueur sanctionné. Elle l’assiste ; la décision finale lui appartient. La CAF indique avoir formé des officiels vidéo dans ses six zones par l’intermédiaire de son académie d’arbitrage et fourni le matériel nécessaire. Son annonce ne détaille pas le dispositif technique retenu pour chaque stade.

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