Une coalition d’États conteste une règle fédérale qui restreint l’accès aux aides au logement des familles dont certains membres ne remplissent pas les conditions de séjour. Le recours, déposé le 23 novembre dans le Massachusetts, cherche à bloquer son application. Le dépôt d’une plainte ne suspend pas à lui seul la règle.

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La Californie, le Massachusetts et l’État de New York ont déposé lundi 23 novembre, avec une coalition d’autres États, un recours contre une règle fédérale sur les aides au logement. Ils demandent à un tribunal fédéral du Massachusetts d’empêcher son application aux ménages dont certains membres sont admissibles à l’aide et d’autres ne le sont pas en raison de leur statut migratoire.

L’aide calculée au prorata est au cœur du litige

Le mécanisme actuel permet à certaines familles à statut mixte de vivre ensemble dans un logement aidé. La subvention est calculée en fonction des seuls membres admissibles, par exemple des enfants citoyens américains ou des adultes ayant un statut migratoire reconnu par le programme. Les procureurs généraux font valoir que la présence d’un autre membre de la famille ne doit pas priver les personnes admissibles de cette aide.

La règle du département américain du Logement et du Développement urbain (HUD) exige la vérification de la citoyenneté ou du statut migratoire admissible de tous les demandeurs et bénéficiaires concernés, quel que soit leur âge. Là où la loi le permet, l’aide calculée au prorata ne doit plus se prolonger indéfiniment : elle devient une mesure temporaire pendant la vérification. Le département estime que cette lecture applique plus fidèlement la loi fédérale. Les États plaignants soutiennent au contraire que le département a outrepassé ses pouvoirs et que des personnes admissibles pourraient perdre leur logement.

Le recours n’a pas, à lui seul, suspendu la règle

Le dossier porte notamment sur les logements publics, les bons de choix du logement connus sous le nom de « Section 8 » et certaines aides liées à un logement précis. Il ne remet pas en cause l’ensemble des dispositifs de logement des États-Unis. La coalition demande au tribunal d’annuler la règle et de bloquer sa mise en œuvre pour les États plaignants, leurs collectivités et leurs organismes de logement public.

La règle prévoit une entrée en vigueur le 14 décembre. Cette date ne signifie pas que toutes les aides s’interrompraient ce jour-là : la question de l’application est désormais contestée devant le tribunal, et une plainte n’est pas une ordonnance de suspension.

Photo d’archives : l’immeuble fédéral Robert C. Weaver à Washington, ancien siège du département du Logement et du Développement urbain. Département américain du Logement (HUD), domaine public aux États-Unis, via Wikimedia Commons. Mise en page Libnanews.

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