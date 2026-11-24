Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a condamné mardi l’attaque contre une tour du quartier financier de Riyad. La défense civile saoudienne fait état de onze blessés et attribue l’attaque aux Houthis. Le Royaume-Uni a annoncé le même jour des sanctions contre le mouvement yéménite et quatre de ses responsables.

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Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a condamné mardi 24 novembre l’attaque contre une tour du quartier financier de Riyad, que la défense civile saoudienne attribue aux Houthis. Les autorités saoudiennes font état de onze blessés. Dans sa déclaration relayée à 21 h, heure de Beyrouth, Salam a dénoncé une atteinte à la souveraineté de l’Arabie saoudite et une menace pour la stabilité de la région.

Onze blessés selon la défense civile saoudienne

La direction générale de la défense civile saoudienne a annoncé ce bilan mardi. Elle situe l’attaque dans le quartier financier de la capitale et l’attribue au mouvement yéménite. Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, Jassem Al-Budaiwi, a également condamné l’attaque et appelé à une réaction internationale.

Il s’agit d’un nouvel incident dans ce secteur, distinct de celui signalé le 19 novembre. Ce jour-là, le ministère saoudien des Affaires étrangères avait dénoncé des attaques visant des installations civiles et économiques dans la capitale et fait état de dégâts matériels dans le même quartier. Le bilan de onze blessés concerne l’attaque signalée le 24 novembre.

Londres sanctionne le mouvement et quatre responsables

Le gouvernement britannique a annoncé le même jour un gel des avoirs visant Ansar Allah, nom officiel du mouvement houthi, et quatre de ses responsables. Ces derniers font aussi l’objet d’une interdiction d’entrée au Royaume-Uni. Londres présente ces mesures comme une réponse à la reprise des hostilités au Yémen et dans la région, aux attaques contre la navigation commerciale et à de graves atteintes aux droits humains. Le Trésor britannique a parallèlement publié une licence générale pour limiter les effets des sanctions sur l’aide humanitaire et certaines activités civiles essentielles au Yémen.

Photo d’archives : le quartier financier du roi Abdallah à Riyad, le 8 février 2025. Kolaiel / Wikimedia Commons, CC0. Recadrage et habillage Libnanews. La photographie ne montre pas l’attaque.

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