Le centre britannique UKMTO a publié deux nouveaux avis sur des navires touchés par des projectiles non identifiés dans le détroit d’Ormuz. Les équipages ont tous été comptabilisés et les navires ont poursuivi leur traversée. Les dégâts, une éventuelle pollution et la responsabilité des tirs restent inconnus.

9

Lire l'article Stop

Le centre britannique de sécurité maritime UKMTO a publié mardi 24 novembre deux avis faisant état de nouveaux impacts de projectiles non identifiés dans le détroit d’Ormuz. Les navires ont poursuivi leur traversée et tous les membres des équipages ont été comptabilisés, indique le centre. Il ne désigne aucun responsable et n’a pas encore établi l’ampleur des dégâts ni d’éventuelles conséquences pour l’environnement.

Des signalements reçus après les faits

Le premier avis fait état de trois navires touchés. Le second concerne un pétrolier. Les avis ne donnent ni les noms des bâtiments ni de détail permettant d’établir publiquement un bilan cumulé sans risque de double comptage. Ils précisent avoir reçu les signalements avec retard : leur publication mardi ne signifie pas que les faits se sont produits ce jour-là.

Le centre date le signalement concernant un seul pétrolier du dimanche 22 novembre. Les deux versions accessibles de l’avis concernant trois navires donnent des dates différentes, le 22 et le 23. Leur contenu concorde sur le nombre de bâtiments signalés, le caractère non identifié des projectiles et la poursuite de la traversée.

Les avis britanniques n’attribuent pas les impacts

La branche navale des Gardiens de la révolution iraniens a affirmé séparément que des pétroliers avaient heurté des mines. Les avis britanniques ne confirment ni cette explication ni que les deux récits portent sur les mêmes navires. Le fait que les équipages aient tous été comptabilisés ne vaut pas un bilan complet des dégâts à bord.

Ces avis s’ajoutent à ceux concernant deux pétroliers touchés le samedi 21 novembre, déjà signalés par l’UKMTO. Ils n’annoncent aucune fermeture du passage et ne donnent pas de mesure du trafic depuis les derniers incidents.

Image d’archives : le détroit d’Ormuz et l’île de Qeshm vus par le satellite Terra le 2 décembre 2020. MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC, domaine public aux États-Unis. Recadrage et habillage Libnanews. Cette image ne montre aucun des incidents rapportés.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews