Stellantis a annoncé le 24 novembre la fin du montage de nuit à Sochaux à partir de janvier 2027. Environ 500 missions d’intérim sont concernées. Les salariés permanents de nuit doivent rejoindre les équipes de jour. L’atelier qui prépare les batteries conserve son organisation de nuit, selon la direction du site.

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Stellantis a annoncé mardi 24 novembre aux représentants du personnel que le montage de nuit s’arrêterait à Sochaux en janvier 2027. Environ 500 missions d’intérim sont concernées. La direction prévoit de réaffecter les salariés permanents de nuit aux deux équipes de jour. L’atelier qui prépare les batteries conserve, lui, son organisation de nuit.

Deux équipes de jour pour les Peugeot 3008 et 5008

La direction du site a présenté la décision lors d’un comité social et économique extraordinaire. Elle invoque les perspectives du marché pour revoir l’organisation du montage des Peugeot 3008 et 5008. Avec deux équipes de jour, elle prévoit une production de l’ordre de 850 véhicules par jour, contre environ 1 050 auparavant. Il s’agit d’une cadence prévue par le site, non d’un chiffre déjà constaté.

La demi-équipe de nuit avait été mise en place en novembre 2024 avec le lancement des nouvelles générations de ces deux modèles. La décision du 24 novembre porte sur le montage. Elle ne correspond ni à une fermeture du site ni à un arrêt général du travail de nuit : la préparation des batteries garde son équipe nocturne, selon la direction.

Les intérimaires et les permanents ne sont pas logés à la même enseigne

La direction prévoit des entretiens individuels d’ici à la fin novembre pour préparer le retour des salariés permanents vers les équipes du matin et de l’après-midi. Elle indique que les intérimaires iront au terme de leur mission dans les conditions prévues par leur contrat. Le chiffre d’environ 500 concerne les missions qui ne devraient pas être reconduites, et non des licenciements en contrat à durée indéterminée.

Les représentants syndicaux contestent le poids de l’ajustement sur les intérimaires. La CFDT alerte également sur les répercussions possibles d’une baisse de production chez les équipementiers et les sous-traitants. Les annonces du 24 novembre ne comportent pas de bilan chiffré de ces effets au-delà de l’usine.

Photo d’archives : l’usine Peugeot de Sochaux en 2013. Draceane / Wikimedia Commons. Photographie recadrée et titrée, sous CC BY-SA 4.0.

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