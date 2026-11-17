Les cours des eurobonds libanais décrivent le prix d’une créance, pas un remboursement promis. Des exemples hypothétiques montrent pourquoi une hausse de quelques cents peut produire un gain élevé en pourcentage tout en laissant une forte décote. Depuis le défaut de mars 2020, coupon contractuel, rendement et récupération finale doivent être distingués. La valeur dépend aussi du calendrier, des modalités d’une restructuration et de la capacité de paiement de l’État, avec des risques toujours présents.

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Un cours d’eurobond exprimé en cents par dollar peut prêter à confusion. Il décrit le prix d’une créance sur le marché, pas le remboursement promis à son détenteur. Pour la dette libanaise, cette distinction est centrale depuis la suspension des paiements annoncée en mars 2020. Une hausse des cours ne signifie donc pas, à elle seule, que l’État verse de nouveau de l’argent aux créanciers.

Ce décryptage utilise des exemples arithmétiques volontairement simplifiés. Les prix figurant dans les tableaux sont hypothétiques : ils ne constituent ni des cotations du jour, ni une estimation des futurs remboursements libanais. Leur objectif est de distinguer quatre notions souvent mélangées : valeur nominale, prix de marché, rendement et récupération finale.

Eurobonds : ce que représente le prix affiché

Le nominal correspond au montant de référence du titre. Il sert notamment de base au calcul des intérêts contractuels. Une obligation de 1 000 dollars de nominal peut s’échanger à un prix très différent de 1 000 dollars. Son acquéreur achète alors la créance attachée au titre, aux conditions du marché.

Dans un exemple où le prix vaut 27 cents pour un dollar de nominal, une créance de 1 000 dollars coûte 270 dollars. Ce calcul ne dit pas combien l’émetteur versera ensuite. Il indique seulement le montant associé au prix retenu pour l’exemple, avant frais et conventions éventuelles sur les intérêts.

Exemples hypothétiques, sans valeur de cotation Nominal Prix pour un dollar de nominal Valeur de marché calculée Décote sur le nominal 1 000 dollars 25 cents 250 dollars 75 % 1 000 dollars 27 cents 270 dollars 73 % 1 000 dollars 30 cents 300 dollars 70 %

La décote mesure ici la différence entre le prix et le nominal. Elle ne constitue pas une décision juridique d’effacement de dette. Une créance peut garder son montant contractuel tout en se négociant beaucoup moins cher, parce que son paiement paraît incertain ou lointain.

Le prix dépend aussi des caractéristiques du titre. La date d’échéance, les intérêts, les clauses contractuelles et la liquidité peuvent compter. Une fourchette de prix couvrant plusieurs obligations ne doit donc pas être lue comme le prix unique de toute la dette du pays.

Deux cents de hausse peuvent représenter 8 %

Supposons maintenant que le prix de notre exemple passe de 25 à 27 cents. Le gain est de deux cents par dollar de nominal. Rapporté au prix initial de 25 cents, il correspond à une hausse de 8 %.

Pour 1 000 dollars de nominal, la valeur passe de 250 à 270 dollars. Le gain théorique atteint vingt dollars. Une hausse de 8 % peut donc coexister avec une décote de 73 % par rapport au nominal. Ces deux pourcentages utilisent des bases différentes.

Variation hypothétique du même titre, hors frais et intérêts Calcul Résultat Prix initial 25 cents Prix final 27 cents Écart absolu 2 cents Variation relative : 2 divisé par 25 8 % Décote finale : 100 moins 27 73 %

Le gain devient réalisé si le détenteur vend effectivement au prix considéré. Tant qu’il conserve le titre, sa valorisation peut évoluer de nouveau. Les frais et les conditions de transaction peuvent réduire le résultat final.

Cette mécanique explique pourquoi une forte progression en pourcentage ne suffit pas à établir un retour à la normale. Lorsque le point de départ est très bas, quelques cents produisent une variation relative importante. Le nominal et les sommes réellement encaissées restent des repères séparés.

Le coupon n’est pas un rendement garanti

Le coupon désigne l’intérêt prévu par le contrat. Pour une obligation hypothétique de 1 000 dollars portant un coupon annuel de 6 %, le montant contractuel serait de soixante dollars par an. Mais encore faut-il que l’émetteur paie effectivement cet intérêt.

Diviser ces soixante dollars par un prix d’achat de 270 dollars donne environ 22,2 %. Présenter ce calcul comme un revenu certain serait faux si les paiements sont suspendus. Le numérateur resterait une somme contractuelle non encaissée.

Le rendement à l’échéance pose une autre difficulté. Son calcul classique suppose un calendrier de paiements défini, incluant les intérêts et le remboursement final. En situation de défaut, ces flux peuvent changer. Un rendement théorique construit à partir de l’ancien contrat ne remplace donc pas une prévision crédible de ce que recevra le créancier.

Le défaut libanais illustre précisément cette rupture. Le 7 mars 2020, le gouvernement avait annoncé qu’il retiendrait les paiements sur une émission de 1,2 milliard de dollars arrivant à échéance le 9 mars. Le 23 mars, il a étendu la suspension à l’ensemble de ses euro-obligations en dollars alors en circulation.

Le prix du marché anticipe plusieurs issues

Un acheteur peut espérer qu’une future restructuration donnera une valeur supérieure à son prix d’achat. Cette anticipation dépend du montant récupérable, de la date des versements et des risques qui demeurent. Elle ne constitue pas un engagement de l’État.

Le temps compte autant que le montant. Recevoir une somme immédiatement et recevoir la même somme plusieurs années plus tard n’ont pas la même valeur économique. Le détenteur immobilise des fonds et reste exposé aux événements qui peuvent modifier les paiements.

Une restructuration peut également combiner plusieurs instruments : réduction du nominal, allongement des échéances, changement de coupon ou échange contre de nouveaux titres. Des modalités différentes peuvent produire des valeurs présentes différentes, même lorsque le nominal affiché paraît proche.

Il serait donc trompeur de lire un prix hypothétique de 27 cents comme la promesse d’un remboursement de 27 % du nominal. Le cours peut refléter plusieurs scénarios, pondérés implicitement par les investisseurs. Les conditions de liquidité et les besoins des vendeurs peuvent aussi influencer la transaction.

La capacité de paiement reste déterminante

Pour le Liban, la question des eurobonds renvoie à la capacité future de l’État à honorer une dette réorganisée. Le cadre budgétaire, les recettes et les dépenses publiques jouent un rôle. La restructuration bancaire peut également peser sur les besoins de financement de l’État.

Lors de sa mission de février 2026, le Fonds monétaire international reliait déjà le cadre budgétaire à moyen terme à la restructuration de la dette souveraine. Il demandait aussi que la contribution publique au traitement de la crise bancaire reste compatible avec la soutenabilité de cette dette.

Ces principes éclairent le lien économique entre les dossiers. Ils ne fixent pas un taux de récupération pour chaque obligation. Un projet de réforme, une discussion internationale et une offre contractuelle aux créanciers correspondent à des étapes distinctes.

Pour interpréter une prochaine cotation, plusieurs informations devront accompagner le chiffre : date, série obligataire, prix acheteur ou vendeur et éventuel volume échangé. Pour évaluer un remboursement, il faudra d’autres documents : conditions de l’offre, calendrier, intérêts et traitement des créances. C’est la comparaison de ces éléments qui permettra de mesurer l’écart entre le prix négocié et les paiements attendus.

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