Le Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Irak veulent faciliter le passage des récoltes entre leurs marchés. À Beyrouth, les ministres de l’Agriculture ont discuté des certificats sanitaires, des contrôles et de la chaîne du froid. Les travaux doivent se poursuivre, sans changement immédiat annoncé aux postes frontaliers des pays.

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Le Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Irak veulent simplifier le passage des récoltes d’un marché à l’autre. Réunis le 19 novembre à Beyrouth, leurs ministres de l’Agriculture ont travaillé sur les certificats sanitaires, les contrôles et le transit. Pour les producteurs libanais, l’enjeu est de passer moins de temps à la frontière sans interrompre la chaîne du froid. Aucune nouvelle formalité n’a toutefois été annoncée comme applicable.

La réunion, présidée par le ministre libanais Nizar Hani, prolonge un cadre de coopération conclu à Damas en 2023. Le ministère libanais de l’Agriculture indique que des interlocuteurs techniques doivent être désignés dans les quatre pays pour préparer et suivre un plan de travail commun. Selon le ministère syrien de l’Agriculture, la première étape annoncée est la formation d’un comité de pilotage dans un délai d’un mois. Des groupes spécialisés doivent ensuite travailler sur les cultures, l’élevage et les échanges.

Le sort d’une cargaison se joue aussi avant la frontière

Pour un expéditeur de légumes ou de fruits frais, l’accès à un marché ne dépend pas seulement de l’autorisation d’y vendre. Il dépend aussi des justificatifs acceptés par les autorités, des contrôles à chaque étape et du temps passé en route. Le ministère libanais cite des pistes précises : rapprocher les normes techniques des produits destinés à l’exportation, améliorer les procédures de contrôle et de certification sanitaire et mieux coordonner l’emballage, le refroidissement, le stockage et le transport.

Un certificat indiquant qu’un lot répond aux exigences phytosanitaires du pays de destination n’est pas une autorisation générale de circulation. Le transit et l’admission sur le marché de destination sont deux questions distinctes. Pour un chargement libanais qui passe par la Syrie avant d’atteindre la Jordanie ou l’Irak, simplifier un document ne suffit donc pas si les contrôles restants prolongent l’attente ou si les conditions d’entrée du pays acheteur ne sont pas remplies.

Les retards pèsent particulièrement sur les produits périssables. Un transport réfrigéré limite les pertes de qualité, mais le stockage et l’attente ont un coût. Pour une coopérative qui groupe les récoltes de plusieurs exploitations, des procédures prévisibles faciliteraient aussi l’organisation du conditionnement et la fixation d’une date de livraison. Le compte rendu ne chiffre ni les délais actuels ni les économies attendues.

Des comités annoncés, pas de nouveau régime aux postes-frontières

La rencontre s’inscrit dans des discussions déjà engagées. En septembre, le ministère libanais de l’Agriculture avait annoncé des échanges avec la Jordanie sur les calendriers de production et les difficultés rencontrées aux points de passage. Le dossier à quatre dépasse ces échanges bilatéraux : il inclut la circulation des marchandises entre plusieurs territoires et le suivi des risques communs, comme les maladies animales et les ravageurs des cultures.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture a participé à la réunion et présenté des pistes pour le plan commun. La prochaine étape utile aux exportateurs sera toutefois administrative : des règles publiées sur les documents reconnus, les contrôles et leur date d’application. Les comptes rendus du 19 novembre ne font état ni d’une ouverture de poste-frontière, ni d’une baisse immédiate des droits, ni d’une suppression de certificats. Le calendrier annoncé fixe des étapes de travail aux administrations, pas de nouvelles dates d’expédition aux entreprises.

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